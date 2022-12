Jobcenter-Chef: Aufstockung des Bürgergelds „ist gerechtfertigt“

Von: Charlotte Borst

Harald Neubauer leitet den Geschäftsbereich Arbeit, Jugend, Soziales im Landratsamt. © Robert Brouczek

Harald Neubauer, der Chef des Jobcenters im Landratsamt, berichtet im Interview über das turbulente Jahr 2022 und anstehende Neuerungen.

Landkreis – Am 1. Januar ersetzt das Bürgergeld HartzIV. Für das Jobcenter im Landkreis München bedeutet das einigen Mehraufwand. Doch das Team im Geschäftsbereich von Harald Neubauer ist krisenerprobt. Die Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge in den Sozialleistungsbezug war in diesem Jahr nicht die einzige Herausforderung. Neubauer ist im Landratsamt für den Geschäftsbereich Jugend, Arbeit und Soziales verantwortlich. Im Interview mit dem Münchner Merkur spricht er über die Änderungen, die derzeit auf das Jobcenter zukommen.

Herr Neubauer, welche Herausforderungen haben Sie in diesem Jahr erlebt?

So einige. Das Jahr hat einmal mehr mit Corona begonnen, viele Mitarbeitenden waren im Homeoffice. Das hat sehr gut funktioniert. Das Jobcenter arbeitet ja mit der elektronischen Akte, also relativ papierlos, was die Homeoffice-Möglichkeiten verbessert, beziehungsweise erst ermöglicht hat. Das Team war sehr, sehr fleißig. Parallel wurde zu Jahresbeginn die komplette IT umgestellt, weil wir den Anbieter wechseln mussten. Die Mitarbeiter mussten viele Schulungen machen. Auch das hat gut funktioniert.

Und dann kam der Juni, als die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Sozialleistungen beim Jobcenter beantragen durften.

Ja, das war sehr arbeitsintensiv. Ab dem 1. Juni haben wir rund 2500 Menschen dazubekommen, das entspricht 1400 Bedarfsgemeinschaften. Dieser extreme Aufwuchs war beispiellos. Wir haben jetzt insgesamt 12 136 Leistungsberechtigte im Jobcenter. Das sind 5196 Bedarfsgemeinschaften.

Wie konnten Sie den enormen Arbeitsaufwand stemmen?

Wir haben Kurzanträge entwickelt und online gestellt. Zusätzlich wurden alle Geflüchteten aus der Ukraine mit Papieranträgen über Anschreiben versorgt. Dann haben wir ab Mai ein Team aus 15 Personen zusammengestellt und ausgebildet, das sich ausschließlich um die ukrainischen Flüchtlinge gekümmert hat. So konnten die neuen Anträge sehr rasch bearbeitet werden. Sonst arbeitet das Jobcenter ja nach Buchstaben.

Wie groß ist das Team im Jobcenter? Haben Sie Stellen aufgestockt oder Überstunden angehäuft‘?

Bislang hatten wir 140 Mitarbeiter im Jobcenter. Aufgrund der schwierigen Situation wurden uns vorübergehend 24 weitere Stellen genehmigt, sodass wir ab Mai Mitarbeiter befristet einstellen oder aus anderen Bereichen des Landratsamts ins Jobcenter holen konnten. Auf diese Weise können wir den erhöhten Arbeitsanfall gut bewältigen und hoffen natürlich, dass wir weiterhin auf diese Stellen bauen können. Die neuen Mitarbeiter haben wir im SGBII fit gemacht. Auch die Software hat uns Hilfestellungen gegeben, sodass wir die Anträge in einer überschaubaren Zeit bis September bearbeitet hatten. Und wer vorher Geld brauchte, konnte herkommen, der Antrag wurde im Beisein des Kunden bearbeitet und ein Vorschuss ausbezahlt. Meine Mitarbeiter im Jobcenter haben da eine Menge bewerkstelligt.

Und welche Herausforderungen kommen mit dem neuen Bürgergeld ab Januar auf das Jobcenter zu?

Ich bin froh, dass zum 1. Januar erst einmal nur die Regelsätze angehoben werden – um 53 Euro von 449 Euro auf 502 Euro. Der Landkreis gibt den Sozialhilfeempfängern noch 9 bis 15 Euro on top. Mit einer Änderung im Softwareprogramm können wir den Regelsatz automatisch umstellen. Das ist eine Geschichte, die uns personell nicht so stark fordern wird.

Was kommt dann?

Die anderen Änderungen sind schon erhebliche Herausforderungen. Das Ganze geht stärker in den Bereich hinein, dass sich Arbeit lohnen soll. Schüler und Studenten dürfen 520 Euro Nebeneinkünfte verdienen, ohne dass die Leistungen ihrer Eltern gekürzt werden. Weiterbildung wird gefördert mit einem zusätzlich Bonus von 150 Euro monatlich. Und immerhin 75 Euro werden für Maßnahmen gewährt, die mit einem Zertifikat enden. Das sind Veränderungen, die uns dann auch personell fordern. Bisher hatte die Vermittlung in Arbeit Vorrang. In der Vergangenheit hätten wir einer Hilfskraft sagen müssen, wir haben hier eine Helfertätigkeit, wir bitten Sie ernsthaft, sich da zu bewerben. Und jetzt ist die Möglichkeit da, zu sagen, wir empfehlen, dass sie erst ihren Schulabschluss nachholen und eine Festanstellung erreichen, bevor sie eine, vielleicht auch befristete Helfertätigkeit annehmen und nach einem halben Jahr wieder arbeitslos sind.

Was halten Sie persönlich von der Umstellung von HartzIV zum Bürgergeld?

Die Aufstockung ist sicherlich gerechtfertigt aufgrund der gestiegenen Lebenskosten. Wir erleben ja überall in der Industrie Tarifsteigerungen, da ist es angemessen, was hier passiert. Ich denke, die Aufstockung ist in der breiten Öffentlichkeit akzeptiert.

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf das Jahr 2023?

Na ja. Nachdem ich in meinem Geschäftsbereich nicht nur das Jobcenter mit dem Bürgergeld habe, sondern auch das Wohngeld, wo sich die Antragszahlen nach der Gesetzesnovelle 2023 verdreifachen werden, und auch das Thema Ukraine nach wie vor unberechenbar ist, wird 2023 unseren Mitarbeiter einmal mehr mal etliches abverlangen. Wir werden nochmals ein ganzes Stück außerhalb der normalen Routine arbeiten müssen. Andererseits bin ich froh, dass ich so viele Mitstreiter habe, die sich persönlich sehr engagieren und ihre Arbeit sinnstiftend finden. Das gibt mir auch Mut, dass ich sage, wir werden es schaffen, wir kriegen es hin.

