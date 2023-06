Kehrtwende bei der Müllabfuhr: Zweckverband soll weiterhin Biomüll umladen

Von: Charlotte Borst

Wohin nur mit dem Biomüll? Der Landkreis hat jetzt eine mögliche Lösung gefunden. © Sina Schuldt/dpa

Der Zweckverband Südost soll weiterhin Biomüll umladen und langfristig mehr Aufgaben übernehmen. Doch der Verband überlegt noch.

Landkreis – Der Landkreis sucht nach der Misere mit der Biomüllvergärungsanlage in Kirchstockach einen neuen Partner für die Abfallentsorgung. Wunschpartner ist der Zweckverband München-Südost, doch der überlegt noch.

Der Landkreis will langfristig für die Müllabfuhr ein interkommunales Projekt aufbauen, ähnlich wie bei den Schulzweckverbänden. Denn die Abfallentsorgung ist seine Pflichtaufgabe, die der Landkreis jedoch seit 1994 größtenteils den Kommunen übertragen hat: Sie sammeln die Abfälle ein und betreiben Recycling- und Wertstoffhöfe. Nun will sich der Landkreis diese Aufgaben zurückholen und so eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber den Entsorgern erreichen, als sie derzeit die einzelnen Städte und Gemeinden haben. Der Landkreis will letztlich massiv Geld sparen – und die Müllgebühren reduzieren.

Langfristig weitere Aufgaben

Der Zweckverband München Südost organisiert seit 1,5 Jahren die Umladestation für den Biomüll auf dem Gelände der Firma Ganser in Kirchstockach – zur großen Zufriedenheit des Landkreises. Als die marode Biomüllvergärungsanlage Ende 2021 vorzeitig abgeschaltet wurde, weil sie zu kompliziert, zu überlastet und am Ende heruntergewirtschaftet war, stand der Zweckverband Anfang 2022 als einziger Bewerber für den Betrieb der Umladestation parat: Der Inhalt der braunen Tonnen wird an der Taufkirchner Straße 1 aus großen Teilen des Landkreises angefahren, umgeladen und in andere Gemeinden und Landkreise transportiert.

Jetzt möchte der Landkreis Mitglied im Zweckverband werden und ihm langfristig weitere Aufgaben übertragen: die Problemabfallsammlung, die Gebührenabrechnung, die Vergabeverfahren und auch die Kontrollen der Entsorger. Der Umweltausschuss hat Landrat Christoph Göbel (CSU) in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ermächtigt, den Beitritt zu beantragen. Bis in den Herbst können die Mitgliedsgemeinden dann darüber beraten, ab 1. November will der Landkreis neben Aying, Brunnthal, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Neubiberg, Ottobrunn und Putzbrunn das achte Mitglied im Bunde sein.

Zeitplan „utopisch“

Unverbindliche Gespräche hätten stattgefunden, der Zweckverband sei „grundsätzlich aufgeschlossen“, hieß es in der Sitzung. Weil er sich aber selbst in einer Wachstumsphase befindet, soll er zunächst nur die Umladestation weiterorganisieren. Denn hierfür läuft der Vertrag am 31. Juli aus – er kann aber noch drei Monate verlängert werden. Der CSU-Kreisrat und stellvertretender Zweckverbandsvorsitzende Stefan Kern (CSU) nannte den Zeitplan „utopisch“, es müssten erst „viele Spielregeln geklärt werden“: „Bisher dreht jede Gemeinde ihr eigenes Ding, jede hat ihr gepflegtes Müllentsorgungssystem. Keiner will sich auf andere Standards einlassen.“ Göbel bremste die Zweifel: „Es geht zunächst nur um die Umladestation.“

Zugleich betonte Kern, dass Expertise, wie sie der Zweckverband vorzuweisen hat, entscheidend sei, „um im Haifischbecken der Geschäftemacher dieser Welt bestehen zu können“, dafür müsse man ein gutes Gehalt zahlen. Göbel erwiderte: „Wir sind an den öffentlichen Tarif gebunden“, das sei einer der Gründe, warum der Kreis keine eigene Expertise aufbauen könne und die Pflichtaufgabe extern an den Zweckverband vergeben wolle: „Gute Kollegen verlassen uns, weil sie woanders mehr verdienen als im Landratsamt.“ Nun hoffen die Kreisräte, dass die Zweckverbandsversammlung bis zum Herbst dem Beitritt des Landkreises zustimmt.

