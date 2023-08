„Mir graut es vor dem Winter“: Kinderärzte und Apotheker warnen vor Medikamenten-Mangel

Muss teilweise Medizin selbst produzieren: Dr. Peter Aurnhammer, Apotheker aus Ismaning. © gerald förtsch

Noch vor der Erkältungszeit schlagen Kinderärzte und Apotheken Alarm: Schon jetzt herrscht Medikamentenmangel im Landkreis München, vor allem bei Fiebersäften und Antibiotika.

Landkreis – Eltern, die zahllose Apotheken auf der Suche nach dem passenden Medikament für ihre Kinder abfahren und am Ende eventuell doch mit leeren Händen nach Hause kommen. Ein Szenario, das im vergangenen Winter durchaus üblich war und sich auch im kommenden Herbst wiederholen könnte. Denn: Der Medikamentenmangel hält an. Gründe sind unter anderem Lieferkettenprobleme, Inflation und Rohstoffmangel.

„Es ist unschön bis dramatisch“, sagt Dr. Peter Aurnhammer, Apotheker aus Ismaning. „Schon jetzt sind viele Medikamente gar nicht oder sehr schwer zu bekommen.“ Betroffen seien vor allem Fiebersäfte und Antibiotika. „Wenn der Herbst und die Krankheitswelle kommt, wird es ein Spaß, wenn nichts lieferbar ist“, sagt Aurnhammer. Früher hat er 300 Flaschen Fiebersaft direkt beim Hersteller gekauft. „Die haben über den Winter gereicht. Jetzt bekomme ich keine einzige. Alle gehen gleich an den Großhandel, und da bekommen wir vielleicht ein oder zwei Stück, die nach zehn Minuten schon verkauft sind.“

Apotheker mischt Fiedersaft selbst

Dass sich die Produzenten im vergangenen Jahr nach den beiden milden Pandemiewintern verkalkuliert haben, kann Aurnhammer noch verstehen. Doch dass es heuer wieder zu großen Engpässen kommt, erschließe sich ihm nicht. „Im letzten Winter haben wir vorausschauend bestellt, da mussten wir keinen Fiebersaft selbst herstellen.“ Doch da heuer so wenig Medikamente geliefert werden, kann es durchaus sein, dass Aurnhammer und sein Team selbst produzieren – auch wenn das einen enormen Mehraufwand bedeutet. „Zuerst müssen wir jedoch genug Wirkstoff bekommen.“

Ein paar seiner Kunden decken sich laut Aurnhammer derzeit schon mit Medikamenten für die Krankheitszeit im Herbst und Winter ein. Das kann der Apotheker auch empfehlen, solange nicht im Keller gehamstert wird. „Seine Hausapotheke aufzufüllen, macht durchaus Sinn.“

Besserung nicht in Sicht

Angesichts der prekären Versorgungslage hat der Bundestag im Juli ein Gesetz gegen den Medikamentenmangel verabschiedet. Das soll das Angebot wichtiger Arzneimittel besonders für Kinder gegen Lieferengpässe absichern. „In der Praxis hat sich dadurch nichts verändert“, sagt Dr. Jürgen Dietrich, der die Rathaus-Apotheke in Grünwald betreibt. Der Medikamentenmangel sei bei Antibiotika am gravierendsten. „Wenn es die Medizin nicht gibt, kann ich nur mit Mühe und viel Aufwand weiterhelfen“, sagt er. Viel Zeit verbringen er und sein Team damit, nach Alternativlösungen zu suchen und mit den Ärzten zu telefonieren, die die Rezepte verschrieben haben. „Der Winter wird interessant, denn eine Besserung ist nicht in Sicht“, sagt Dietrich.

Auch für Kinder- und Jugendärztin Dr. Barbara Capelle aus Unterhaching und ihre Mitarbeiter hat sich die Arbeit seit dem Medikamentenmangel vervielfacht. „Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich Rezepte umschreibe, weil es das Medikament gerade nicht gibt.“ Capelle notiere schon extra nur den Wirkstoff, damit die Apotheken einen kleinen Spielraum haben, trotzdem kommen Eltern oft ohne Medikament zurück in die Praxis. Die Ärztin verschreibe dann eine andere Medizin – die jedoch nicht immer zu 100 Prozent passe. „Das Problem ist, dass ich die Erkrankung nicht adäquat behandeln kann.“ Bei einer Streptokokken-Infektion helfe beispielsweise Penicillin, das sei aktuell aber nicht lieferbar. „Die Kinder kriegen dann etwas Stärkeres, obwohl es eigentlich nicht nötig wäre.“ Laut Capelle, die ihre Praxis seit 20 Jahren betreibt, war die Knappheit nie so extrem. „Mit Fiebersaft, Asthmaspray und Antibiotika fehlen die Standartmedikamente von Kinderärzten. Mir graut es schon vor dem Winter.“

