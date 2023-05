Aufbruch oder Geldverschwendung? Meinungen zur Klimakonferenz gehen weit auseinander

Von: Charlotte Borst

Teilen

Großflächige Photovoltaikanlagen, mehr Geothermie und der Bau von Windrädern sind die Stellschrauben, mit denen die Kommunen im Landkreis zur Energie- und Klimawende beitragen können. Bei der Klimakonferenz in Taufkirchen am Donnerstag wollen sie nun ihre Ziele formulieren. (Symbolbild) © Gemeinde Türkenfeld

Vor der Klimakonferenz am 25. Mai gehen die Meinungen zum Gipfel weit auseinander. 20 von 29 Kommunen setzen sich Ziele, andere nehmen erst gar nicht teil.

Landkreis – Morgen findet in Taufkirchen die erste Klimakonferenz des Landkreises statt. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister geben ab 14 Uhr eine Selbstverpflichtung ab: Sie verkünden das Jahr, in dem ihre Kommune Treibhausgas-Neutralität erreichen will. Ab 14 Uhr erklären 20 der 29 Landkreis-Kommunen, wie ihr Weg zur Null-Linie in der Praxis gelingen soll.

Über 220 Gäste erwartet Philipp Schramek, der Leiter der Klimaschutz-Initiative 29++. Auch engagierte und interessierte Bürger sind von 13 bis 20 Uhr im Kulturzentrum Taufkirchen willkommen. Ab 16 Uhr finden zwölf Fachvorträge statt, beispielsweise zum „On-Demand-Bus Flex“, zur Bürgerenergiegenossenschaft BENG oder zum Stand der Elektromobilität. Doch was bringt dieser Klima-Gipfel überhaupt? Darüber gehen die Meinungen der Lokalpolitiker auseinander.

„Reine Symbolkraft bringt uns nicht weiter“

Für Schramek geht es um ein Vernetzungstreffen. Die Kommunen sind eingeladen, sich Ziele zu setzen, einen Fahrplan zur eigenen Null zu entwickeln und um das gemeinsame Ziel: Klimaneutralität im Landkreis. „Wir zwingen aber auch niemanden mitzumachen“, so Schramek.

Viele Kommunen sind sich ihrer Verantwortung für Klimaschutz längst bewusst. Für Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) ist die Klimakonferenz daher „reine Geldverschwendung“: „Ich gehe nicht hin. Reine Symbolkraft bringt uns nicht weiter.“ Gearbeitet werde in den Rathäusern, so Loderer.

Gemeinden sollen Zeichen setzen

Auch Planegg formuliert keine Ziele, ist aber auf der Konferenz dabei, um zu netzwerken. Für Taufkirchens Rathauschef Ullrich Sander (parteifrei) geht es um mögliche Synergieeffekte. Grasbrunns Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) begrüßt die Selbstverpflichtung: „Es ist ein schönes Zeichen. Wir als Gemeinden zeigen den Bürgern, dass auf kommunaler Ebene gearbeitet wird.“ Aus Berlin komme der nötige Druck: „Die Bundesregierung bringt wahnsinnig viel voran.“

Klaus Korneder wünscht sich hingegen mehr Hilfe vom Freistaat: Es gebe kaum Förderung für Geothermieprojekte und Wärmenetze, „das ist sehr bitter.“ Das Risiko, was Fehlbohrungen betrifft, sollte der Freistaat absichern. Hier riskierten die Kommunen Millionen. Grasbrunn will mit Vaterstetten in Sachen Geothermie kooperieren. „Zusammenarbeit ist zwingend erforderlich“, sagt Korneder, wenngleich die Klimakonferenz des Landkreises nur eine von mehreren Plattformen sei: „Wir Bürgermeister tauschen uns auch woanders aus, in der Bürgermeister-Dienstbesprechung, beim Regionalen Planungsverband ober beim Gemeindetag.“

Sportlicher Wettbewerb unter Kommunen

Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) wird erst bis Jahresende THG-Ziele bekannt geben. Der Grund: Kirchheim müsste für die Stromgewinnung auf Windkraft setzen, kann aber auf eigener Flur keine Fläche für ein Windrad ausweisen.

Auch Neubiberg hat keinen Platz für Windkraft, will das Problem aber lösen und der Interessengemeinschaft Windenergie Perlacher Forst beitreten. Pullach beteiligt sich ebenso außerhalb der eigenen Flur an einem Windkraftprojekt und hat sich im Forstenrieder Park eingekauft. In Aschheim und Oberhaching müssen die Treibhausgas-Ziele erst noch durch die Gremien bestätigt werden. Ebenso gehört Unterschleißheim zu den Kommunen, die ihre Ziele nachliefern: „Wir befinden uns in den städtischen Gremien noch im Diskussionsprozess“, erklärt Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Die Stadt bräuchte vier Windräder, ein Hindernis sind aber Vorgaben der Deutschen Flugsicherung: „Vermutlich wird die Beschlussfassung im Stadtrat im Herbst erfolgen.“

Sportlichen Wettbewerb unter den Kommunen hält Christoph Nadler, Fraktionschef der Grünen im Kreistag, für richtig: Die Bürger könnten vergleichen, wer lokal engagiert ist und wer mit Ehrgeiz und Umsetzungswillen den Klimaschutz voranbringt.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.