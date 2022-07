Kritik an Verteilung von Flüchtlingen: Manche Kommunen „lehnen sich bequem zurück“

Von: Charlotte Borst

5127 ukrainische Flüchtlinge leben derzeit insgesamt im Landkreis. (Symbolbild) © Beispielfoto: dpa

Die Verteilung von Flüchtlingen hat im Kreistag Fragen aufgeworfen. Während zum Beispiel die Stadt Garching ihr Soll übererfüllt, würden sich andere Kommunen „bequem zurücklehnen“, hieß es.

Landkreis – Es ging am Ende der Kreistagssitzung um die Frage nach der Solidarität unter den 29 Kommunen des Landkreises. In Garching leben 222 Ukrainer in Privatwohnungen. Zusätzlich wird ein Containeranlage mit 300 Plätzen gebaut. „Wir haben unser Soll mit 136 Prozent übererfüllt“, sagte Gruchmann. Seine Forderung an die Kreisverwaltung: „Bitte alle in die Pflicht nehmen.“ Er appellierte an die Kreisräte: „Lasst den Landrat und uns Bürgermeister nicht alleine dastehen, wenn die Menschen kommen und unsere Schulsysteme zusammenbrechen.“

SPD-Kreischef Florian Schardt forderte eine Übersicht, „damit klar wird: Wo ist noch Luft.“ Man werde als Kreisrat immer wieder dazu gefragt, zum Beispiel, warum der Gemeinderat Baierbrunn zwei Grundstücke zurückgezogen habe, die die Rathausverwaltung dem Landkreis für den Bau einer Containeranlage angeboten hatte.

„Wir sind mit allen Kommunen in Kontakt“

„Wir sind mit allen Kommunen in Kontakt“, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU). Die Gemeinde Baierbrunn mit 3300 Einwohnern und insgesamt 97 Flüchtlingen mit oder ohne Ukrainebezug, nahm der Landrat in Schutz: „Ich glaube dass es richtig ist, die Bevölkerungszahl ins Verhältnis zu den Unterkunftsplätzen zu setzen.“

5127 ukrainische Flüchtlinge leben derzeit insgesamt im Landkreis. Davon sind 4173 privat untergekommen, 954 leben in staatlichen Unterkünften. „Am besten funktioniert die Integration in der dezentralen Unterbringung“, sagte Göbel: „80 Prozent der ukrainischen Flüchtinge sind immer noch privat oder in kleinen Wohneinheiten einquartiert.“ Um Gastgeber zu entlasten, „mieten wir, was hergeht“, sagte Göbel: „Die Wahrheit ist nur leider, wir haben einen Mangel an Wohnraum. Es reicht nicht.“ Trotzdem sei es gelungen, 400 Plätze in Wohnungen zu akquirieren.

300 Plätze bereits belegbar

Rund 300 Personen sind derzeit noch in Hotels und Pensionen untergebracht. Hier werde mittelfristig umgeschichtet in Wohnungen, Großunterkünfte, Container.

Belegbar sind bereits 300 Plätze in Containeranlagen: 44 in Haar und 260 in Unterhaching. Eine weiter Anlage in Unterschleißheim mit 130 Plätzen ist schon zur Hälfte belegbar, die restlichen Plätze sollen nach Abschluss der Bauarbeiten auch demnächst bereit stehen. Weitere Anlagen mit insgesamt 1600 Plätzen sind in Planung: 116 Plätze in Grünwald, 210 in Ottobrunn, 432 in Neubiberg, 200 in Kirchheim, 114 in Oberhaching, 200 in Unterföhring und 300 Plätze in Garching.

Dazu kämen Plätze in zehn Großunterkünfte, sagte Göbel. Das Landratsamt habe von Anfang an das klare Ziel verfolgt, die Unterkünfte gerecht im Landkreis zu verteilen, betonte Göbel. Auch bestehende Unterkünfte würden in die Betrachtung einbezogen, damit keine Kommune, bei Betreuung und Beschulung der Kinder überfordert werde. Trotz aller Herausforderungen, lag Claudia Köhler (Grüne) daran, hervorzuheben: „Den schwierigsten Part haben die Flüchtlinge, sie können nicht heim, wissen nicht, was dort noch steht, und hoffen, dass sie hier Fuß fassen können.“