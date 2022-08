Per Mausklick Frisches vom Bauernhof: Landwirte können mit Online-Supermarkt kooperieren

Vom Feld an die Haustür: Ein Online-Supermarkt will mit Landwirten kooperieren.

„knuspr.de“

Immer mehr Bauern geben auf im Landkreis. Viele Landwirte setzen auf mehrspurige Vertriebswege. Eine Möglichkeit: Die Lieferpartnerschaft mit einem Online-Supermarkt.

Landkreis – Als Landwirt braucht man eine Nische. Davon ist Kreisbäuerin Sonja Dirl aus Kirchheim überzeugt. Denn von 20, 30 Hektar Fläche können Landwirte nicht leben. „Das Hofsterben ist ein großes Problem im Landkreis. Der Flächendruck aus München wird immer größer“, sagt Dirl. Die Folge: Bauern werfen die Flinte ins Korn. Dagegen helfen laut Dirl verschiedene Absatz- und Vertriebswege. Hofläden etwa – oder eine Lieferpartnerschaft mit dem Online-Supermarkt knuspr. Das Unternehmen will Kleinbauern mit einem Förderprogramm unter die Arme greifen.

Auf knuspr.de können Lebensmittel und Haushaltsartikel online gekauft und nach Hause geschickt werden. Das Logistikzentrum der Firma steht in Hochbrück, auch viele Kommunen im Landkreis werden beliefert. Regionale Lebensmittel stehen bei knuspr laut eigener Aussage im Fokus – auch deshalb wolle man Kleinbetrieben helfen.

„Völlig neue Wege“ für Landwirte

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Tschechien halbiert für Betriebe mit weniger als zehn Angestellten das Zahlungsziel. Alle 14 Tage soll es Geld geben. Man will auch bei Verpackungen mithelfen: Sie sollen zentral eingekauft und mit dem Logo des Kleinbetriebs zur Verfügung gestellt werden. Zudem will der Lebensmittelhändler helfen, Fotos und Videos zu produzieren, so können Lieferanten später ihre Produkte auf knuspr.de präsentieren. „Mit dem Programm können wir das Bauernhofsterben nicht aufhalten“, sagt Firmensprecher Manuel Kalleder. Aber man könne Landwirten „völlig neue Wege“ eröffnen.

Das sind die Absatzwege, von denen Kreisbäuerin Dirl spricht. Bauern räumen zusätzlich Schnee im Winter, sagt sie, oder teilen sich die Arbeit in der Familie auf. Frauen mit Kindern etwa würden auf dem Hof arbeiten, Männer einer Lohnarbeit nachgehen. Eine andere Lösung: der Hofladen. „Wir verkaufen schon seit 40 Jahren ab Hof“, sagt sie. Anfangs nur Zuckermais, jetzt bietet die Familie frisches Gemüse und Eier in einem ganzen Blockhaus an. Oder man gehe „in die Größe“, damit meint Dirl Landwirte, die eine große Zahl an Feldern bewirtschaften, damit sich auch die teuer angeschafften Traktoren und Maschinen rechnen.

Bauernhöfe: Zehn Prozent Verlust in nur sieben Jahren

Wie sehr sich die landwirtschaftlichen Strukturen im Kreis verändert haben, zeigt ein Blick in die Statistik. Die Zahl der Bauernhöfe ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen: Nach Informationen des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Erding gab es 2015 noch 520 Betriebe; aktuell sind es 468. Das sind zehn Prozent Verlust in nur sieben Jahren. Dabei sind vor allem kleinere Höfe vom Aussterben bedroht, die meisten Betriebsauflösungen betrafen in den vergangenen Jahren Höfe mit einer Fläche bis 20 Hektar.

Wer jetzt denkt, dass kleine Höfe nur von Großbauern aufgefressen werden, hat nur bedingt recht: Denn auch die Zahl der Rinder und Schweine insgesamt ist dramatisch zurückgegangen. Bei der Anzahl der Schafe liegt der Rückgang sogar über 30 Prozent seit 2015. Die landwirtschaftliche Fläche schrumpft zudem seit Jahren – auf jetzt knapp 17 000 Hektar. Insgesamt misst der Landkreis 66 425 Hektar. Die ehemaligen Felder und Äcker verschwinden für den Bau von Straßen, Industriegebieten und Wohnsiedlungen sowie für naturschutzfachlichen Ausgleich. Die Landwirtschaft hierzulande, sie sitzt auf dem absteigenden Ast.

Mit seinem Förderprogramm will knuspr laut eigener Aussage ein starkes Zeichen im Kampf gegen das Bauernhofsterben setzen – auch aus Eigeninteresse. „Denn ohne gute Lieferanten gibt es kein knuspr“, sagt Sprecher Kalleder. Über zwei Drittel seines Sortiments beziehe der Online-Markt direkt von Herstellern und Landwirten – und nicht von Groß- und Zwischenhändlern. Einer dieser Lieferanten ist der Ruasshamer Hof in Ismaning. Sie verkaufen Kartoffeln an den Online-Händler. Jungbäuerin Fee Schröder gefällt es, dass sie über knuspr direkt die Endkunden erreiche. „So kommen wir auch an kleinere Haushalte wie Studierende oder Rentner“, sagt sie.

