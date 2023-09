Mäppchen, Hefte und Co.: So teuer wird der Schulstart für Eltern - Kommunen unterstützen

Von: Marc Schreib

Die Einschulung ist besonders kostspielig. Hier ist ein Erstklässler vor der Grundschule in Neubiberg zu sehen. (Archivbild) © Marc Schreib

Der Schulstart wird für Eltern immer teurer. Sie müssen mehr und mehr für Material ausgeben. In Härtefällen helfen viele Kommunen.

Landkreis – Das neue Schuljahr startet kommende Woche – und das kommt die Eltern teuer zu stehen. Für die Schuluntensilien müssen sie tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt berichtet, stiegen die Kosten für Schulhefte oder Zeichenblöcke im Juli um 13,6 Prozent im Vergleich zu 2022. Dieser Preisanstieg übertrifft den der allgemeinen Verbraucherpreise, die im gleichen Zeitraum nur um 6,2 Prozent gestiegen sind. Die hohen Preise dürften vor allem einkommensschwache Familien hart treffen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert deshalb eine Erhöhung der Leistungen für den persönlichen Schulbedarf auf 200 Euro.

Für Eltern, die Bürgergeld beziehen, zahlt der Landkreis München die Leistungen von Bildung und Teilhabe des Bundes aus: Sie bekommen automatisch mit dem Bürgergeld pro Schulkind und Jahr 174 Euro – zu wenig aus Sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Das Geld zahlt das Jobcenter in zwei Tranchen aus – einmal im August 116 Euro, im zweiten Schulhalbjahr noch einmal 58 Euro. Franziska Herr vom Landratsamt ist sich relativ sicher, dass der Preis im Februar angehoben wird. Die Kommunen haben allerdings individuell weitere finanzielle Hebel, die den Bedürftigen den Schulstart erleichtern.

Grünwald verteilt Gutscheine

In Fällen außerhalb der Sozialgesetzgebung kann die Gemeinde einspringen. In Ottobrunn zum Beispiel gibt es für Schulanfänger aus sozial bedürftigen Familien einmal 200 Euro bei der Einschulung, wie aus dem Rathaus zu erfahren ist. Damit können sich die Familien einen Schulranzen anschaffen, gerade am Anfang sei ein bisschen mehr finanzieller Aufwand erforderlich. Das können auch Menschen mit geringem Einkommen beantragen, die Wohngeldbezug oder Kinderzuschlag erhalten. Im Sozialamt des Rathauses wird in jedem Fall geprüft, ob ein Anspruch besteht. In der Regel handelt es sich um Personen, die Geld verdienen, aber noch dazu Bürgergeld in Aufstockung erhalten. Daneben sind Stiftungen und Fördervereine in der Lage, die Situation von Eltern zu verbessern.

In Grünwald wird den Schwächeren auf eine spezielle Art geholfen. Hier muss sich niemand Sorgen machen, auch nicht in der Zeit vor Schulbeginn. Die Ausrüstung müssen zum Beispiel die Flüchtlingsfamilien, aber auch anderweitig Bedürftige in Grünwald nicht selbst bezahlen, sondern sie bekommen Gutscheine. Diese werden nicht auf den Sozialhilfebezug angerechnet. Ein Glück für die Empfänger.

Exemplarische Rechnung: So viel kostet der Schulstart Wie teuer der Schulstart in der ersten Klasse ist, zeigt dieses Beispiel (ohne Schulranzen):

Material: Federmäppchen mit Schreiblernbleistiften (dick, dreikant, möglichst Härte B oder weicher), dicke Buntstifte farblich sortiert, dünne Buntstifte, Dosenspitzer mit zwei Lochgrößen und Deckel, großer Radiergummi, kleines Lineal, Schlampermäppchen, Hefte mit Anfangs- und Kontrastlineatur, zum Beispiel: je ein Schreiblernheft SL, Rechenlernheft ZL, Heft Lineatur 1, Heft Lineatur 7, Blanko-Heft A5 oder A4, Blanko-Block A4, farbige Heftschoner, Zeichenblock A3, Malblock A4, Farbkasten, Wasserbecher, Malkittel, Haar- und Borstenpinsel, Sammelmappe A3, Wachsmalkreide, lösemittelfreier Klebestift. Soweit nicht schon aus der Kindergartenzeit vorhanden: Schere, Brotdose, Trinkflasche, Sportbeutel und Sportsachen sowie Hausschuhe.

Kostenpunkt für die erste Klasse: etwa 170 bis 220 Euro (laut Sparkasse), in den weiteren Klassen der Grundschule deutlich weniger.

Die Gutscheine gibt es schon lange, im Jahr 2019 wurde der Betrag noch einmal erhöht, angesichts steigender Kosten für das Schulmaterial. Jedes bedürftige Kind bekommt aktuell pro Jahr und Jahrgangsstufe 50 Euro. Das gilt bis zum 18. Lebensjahr – ausgegeben in Fünf-Euro-Gutscheinen. Damit soll weitgehend verhindert werden, dass die Eltern das Geld zweckentfremden. Denn das Restgeld wird in bar ausbezahlt. Die Kinder der ersten Klassen haben bis 2019 einmalig 100 Euro erhalten, jetzt gibt es für sie 150 Euro. Die Beantragung läuft nach wie vor über das Sozialamt der Gemeinde. Hauptamtsleiter Tobias Dietz: „Alles, was das Kind benötigt, kann mit den Gutscheinen gekauft werden.“ Sie werden von Grünwalder Geschäften entgegengenommen, die etwas mit der Schule zu tun haben könnten: Kambli und Papyrus, die Buchhandlungen Fried und Horn, Sport Forster, Lederwaren Zacherl und Shoez in der Schlosspassage.

Aber es geht nicht nur um die sozial Schwächsten. Die Kosten für den Schulaufwand belasten auch normale Bürger, die sich angesichts hoher Miet- und Lebenshaltungskosten durchschlagen müssen.

Schreibwarenläden geben Preise weiter

Elisabeth Stettmeier war 40 Jahre lang in Neubiberg Lehrerin und 22 Jahre Rektorin an der Grundschule. Auch als Gemeinderätin setzte sie sich anschließend noch viele Jahre für die Bildung vor Ort ein. Sie bekommt mit, wie viel die Eltern heute schultern müssen. „Das ist unverhältnismäßig teuer geworden.“ Sie kann sich erinnern, dass auch zu ihrer Zeit, die Anschaffungskosten nicht billig waren. „Da haben auch einige gestöhnt angesichts von damals rund 130 Mark.“ Immerhin wurde dann auch alles intensiv verwendet: Zum Beispiel die Wachsmalkreiden, die Stettmeier im Unterricht eingesetzt hat.

Als sie selbst eingeschult wurde, da gab es noch nicht viel an Unterrichtsmaterial: Neben der Schultasche war die Schiefertafel mit dem Trockenlappen und Schwamm wichtig. Dass er regelmäßig erneuert wurde, dafür hat die Mutter gesorgt. Statt Bleistiften verwendete man in der Dorfschule Griffel, Holzmalstifte. „Die habe ich sehr geliebt, weil man schöne Bilder malen konnte.“ Große Mappen für Arbeitsblätter und sonstiges kann sie sich nicht erinnern. Statt einer Schultüte am ersten Schultag bekam sie vom Lehrer zwei kleine Schokoladeneier, ein zitronengelbes und ein lilafarbenes, die in der Griffellinie der Schulbank versteckt lagen.

Der Andrang vor und nach Schulbeginn in den Schreibwarengeschäften wird trotz Preissteigerung im September groß sein. Das prophezeit Michael Stadler von Schreibwaren Stadler in Ismaning. Er betreibt sein Geschäft seit eineinhalb Jahren und kennt den Schulstart bereits: „Für uns ist nicht einfach, weil wir den Preis weitergeben, der uns von den Lieferanten vorgegeben wird, und ich kann dann nicht alles auffangen.“ Den Großteil des extremen Preisanstieges verzeichnet der Ismaninger allerdings für das vergangene Jahr. Damals sei der Preis für Kopierpapier um 80 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr.

