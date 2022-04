„Mehr Kohlekraftwerke betreiben“: Grünen-Politiker Anton Hofreiter fordert Energieembargo

Von: Max Wochinger

Ein Energieembargo gegen Russland fordert der Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter. Als Alternative zum Russen-Gas spricht sich der Grünen-Politiker im Interview für mehr Kohlekraftwerke aus.

Landkreis – Ganz Deutschland diskutiert: Sollen Energieimporte aus Russland gestoppt werden, oder nicht? Der Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter (Grüne) aus Sauerlach spricht sich klar für ein Energieembargo aus. Hofreiter, 52, ist Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag – er beschäftigt sich täglich mit dem Krieg in der Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Im Interview erklärt er, wieso er einen Energie-Lieferstopp fordert.

Herr Hofreiter, warum ist ein Energieembargo gegen Russland so wichtig?

Die Länder der EU haben seit dem Überfall Putins auf die Ukraine 35 Milliarden Euro für Energielieferungen an Russland bezahlt. Mit unserem Geld wird der russische Staat am Laufen gehalten. Das muss gestoppt werden.



Könnte ein Embargo den Krieg in der Ukraine beenden?

Ein Energieembargo kann massiv zur Destabilisierung von Putins System beitragen. Es kann den Krieg nicht sofort beenden, das zu denken wäre naiv. Aber es wird den Preis für Putins Krieg massiv steigern. Damit verbessern wir unsere Verhandlungsposition, um den Krieg zu stoppen.



Welchen Preis würde Deutschland für das Embargo zahlen?

Treibstoff würde teurer werden. Bürgerinnen und Bürger müssten so sparsam wie möglich sein. Im Frühjahr und Sommer könnte man aber gut mit dem Embargo fertig werden. Der Verbrauch nimmt dann ab. Ab dem Herbst bestünde die Gefahr, dass das Erdgas nicht für alle reicht. Es könnte zu Produktionseinschränkungen im Bereich der Industrie kommen. Was aber Jobs angeht: Auch ein Nicht-Embargo kommt mit hohen Kosten daher. Unter Umständen dauert der Krieg ohne Embargo länger. Womöglich müsste dann Kurzarbeitergeld länger bezahlt werden. Daher halte ich die Auswirkungen für beherrschbar.



Und was würde ein Embargo für den Landkreis München bedeuten?

Im Landkreis gibt es einzelne Unternehmen, die unter einem Energieembargo leiden würden. Aber die Auswirkungen hier sind nicht vergleichbar mit denen etwa in Ludwigshafen, wo der Chemiekonzern BASF ist. Der Landkreis hat den Vorteil, dass es hier eine differenzierte Wirtschaft gibt. Es kommt auch darauf an, wie wir bei einem Energieembargo reagieren.



Was wäre denn die richtige Reaktion?

Wir müssen mehr Kohlekraftwerke betreiben und Energie einsparen. Die Erneuerbaren Energien müssen schnell ausgebaut werden. Gemeinden müssen die Errichtung von Windrädern und Photovoltaik-Anlagen vorantreiben. Um die Folgen abzumildern, brauchen wir Rettungspakete für Unternehmen und Arbeitnehmer, wenn die in Kurzarbeit gehen.



Der Ausbau der Erneuerbaren Energien dauert doch viel zu lange.

Ja, das muss sich dringend ändern, wir können hier viel schneller werden. Es braucht jetzt Kurzfrist- und Mittelfristmaßnahmen. Zu den kurzfristigen Maßnahmen zählen zum Beispiel Gaseinkäufe in Katar, Gasspeicher füllen, Tempolimit einführen und mehr Kohlekraftwerke betreiben. Zu den Mittelfristmaßnahmen zählt der umfassende Ausbau von Erneuerbaren Energien.



Als Grünen-Politiker schlagen Sie mehr Kohlekraftwerke vor. Tut Ihnen das nicht weh?

Natürlich tut das weh, besonders nach dem jüngsten Bericht des Weltklimarats. Die Klimakrise macht ja keine Pause wegen Putins Angriffskrieg. Aber kurzfristig ist es die bessere Option. Wir müssen dann die Emissionen mit beschleunigtem Ausbau der Erneuerbaren und mehr Energieeffizienz wieder hereinholen und schauen, dass wir über alle Sektoren unser Restbudget an Kohlendioxid-Ausstoß einhalten. Das Klimaziel bleibt.



Sie haben Rettungspakete für Firmen ins Spiel gebracht. Soll Deutschland dafür noch mehr Schulden aufnehmen?

Wir entkommen den Kosten des Kriegs sowieso nicht. Es gibt keinen Ausweg. Ein solches Embargo ist aber eine geostrategische Notwendigkeit. Wenn wir jetzt besonders harte Sanktionen beschließen, sind unsere Kosten am Ende womöglich niedriger. Ganz abgesehen von dem Leid, dass wir den Menschen in der Ukraine ersparen können durch ein früheres Ende des Kriegs.



Eine letzte Frage: Kann es jemals wieder „normale“ Beziehungen mit Präsident Putin geben?

In Europa gab es schon viele schreckliche Kriege, am Ende haben alle wieder miteinander geredet. Mit Russland als Land hoffe ich auf gute Beziehungen. Angesichts der Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Orten sind künftige Beziehungen mit dem Regime Putin derzeit schwer vorstellbar.

