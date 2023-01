Merkur-Umfrage: Darauf freuen wir uns im neuen Jahr

Von: Laura May, Bert Brosch, Sabine Hermsdorf-Hiss, Martin Becker

Welche Wünsche und Hoffnungen die Landkreis-Bürger wohl haben? (Symbolbild). © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Klimakrise, Krieg, Energiekrise oder Inflation – alles nicht mit dem Jahreswechsel erledigt. Dennoch hat hoffentlich jede und jeder etwas, worauf er sich 2023 freuen kann. Wir haben nachgefragt.

Auswandern

Andreas Horstmann (66) und Corinne Duboulet (60) aus Unterschleißheim: „Nach 22 schönen und glücklichen Jahren brechen wir unsere Zelte in Unterschleißheim zum Jahreswechsel ab. Die Koffer sind gepackt, und vom Weißbier in Bayern geht’s zum Retsina – nach Griechenland. Auf der Insel Hydra, seit einigen Jahren unser Zweitdomizil, gibt es für uns einen Neu-Anfang – mit vielen Stufen, Katzen und Maultieren. Wir sind aufgeregt und gespannt. 2023 freuen wir uns auf das Insel-Leben mit vielen Katzen, Tsatsiki, Ouzo, Sonne, Wanderungen und Meer; auf eine neue Sprache, auf viele kreative Arbeiten, auf ein Leben ohne Autos. Kurz gesagt: aufs Leben.“

Beständigkeit

Claudia Mayer (101), Feldkirchens älteste Bürgerin: „Ich bin in Feldkirchen geboren, habe immer hier gelebt und wohne mit meiner guten Seele Ronja noch zu Hause. Ich freue mich 2023 darauf, mit ihr weiterhin fit zu bleiben und das schöne Leben zu genießen.“

Friedenshoffnung

Arben Ligataj, Maler beim Bauhof Oberschleißheim: „Ich freue mich darauf, dass in der Ukraine endlich Frieden sein wird. Das betrifft doch alle Menschen, die in der Ukraine, in Osteuropa und auch mich und meine Kinder in Deutschland.“

Über den Tellerrand

Susanne Kirchner (55) aus Oberhaching, Deutschlehrerin an der Erich-Kästner-Grundschule Höhenkirchen-Siegertsbrunn: „Wenn ich nur auf meinen kleinen Teller gucke, wünsche ich mir, dass alles so bleibt wie es ist. Wenn ich aber über den Tellerrand hinausblicke, wünsche ich mir, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Dann wünsche ich mir, dass wir unsere Klimaziele erreichen und unsere Kinder einen gesunden Planeten haben. Wir müssen endlich lernen, dass es mit unserem tollen Leben in Europa so nicht weitergehen kann, wenn die Welt für alle Menschen lebenswert sein soll. Dafür müssten Europäer Verzichten und Umdenken lernen.“

Entschleunigung

Regina Böck (54) aus Schäftlarn: „Während Corona wurde sehr vieles langsamer angegangen, man lernte wieder Begegnungen zu schätzen, sich Zeit zu nehmen. All das ist gerade wieder dabei, sich ins Gegenteil umzuwandeln. Der Focus liegt wieder auf der Arbeit, das Entschleunigte ist doppelt so schnell geworden. Ich freue mich also über jeden, der es schafft, sich diese positiven Aspekte zu bewahren und weiter zu tragen. Mit am Meisten würde ich mich aber freuen, wenn der Krieg ein Ende nehmen würde.“

Lust auf Arbeit

Jasmin Bresslein (35), Tattoo-Künstlerin aus Schäftlarn „Es mag komisch klingen, aber ich freue mich auf die Arbeit. Darauf, dass mein Studio gut angenommen wird und ich viele nette Leute kennenlerne. Ich möchte natürlich auch wieder an der Tattoo Convention 2023 teilnehmen – und hoffe auf eine gute Platzierung. Und weil ich Tierliebhaberin bin, freue ich mich darauf, wenn meine Cousine und meine Chefs in den Urlaub fahren, weil ich dann wieder auf die Katzen aufpassen darf. Ich denke einfach als positiv eingestellter Mensch, dass es ein super Jahr wird, wo man sich über jeden Tag freuen kann.“

Offene Grenzen

Constanze Kühnel (50) und Thomas Lehn (63), Auswanderer-Ehepaar aus Sauerlach: „Es war nicht leicht mit dem Reisen in den vergangenen beiden Jahren. Doch jetzt freuen wir uns auf wieder offene Grenzen, damit wir endlich ungehindert unsere schon seit über zehn Jahre andauernde Lebensreise fortsetzen können. Wir hoffen, dass sich die Menschen in Ländern wie Iran oder Irak auf mehr Frieden und Freiheit freuen dürfen. Und wir freuen uns, dann wieder dorthin zu reisen und gemeinsam mit diesen tollen Menschen voneinander zu lernen, Zeit zu verbringen und Spaß am Leben zu haben. Wir freuen uns darauf, Reiseinteressierten diese Länder und Kulturen näher bringen zu dürfen, wenn wir sie begleiten und an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Wir freuen uns auf unbekannte Länder, die wir noch nicht erleben konnten. Und wir freuen uns, wenn wir die Merkur-Leser, ein Stück mitnehmen dürfen über unser Reisetagebuch auf www.mantoco.com.“

Zeit für die Familie

Ute Dechent aus Haar war 23 Jahre Pressesprecherin der Gemeinde Haar und die persönliche Referentin von drei Bürgermeistern, seit Dezember 2022 ist sie im Ruhestand: „Ich freue mich im neuen Jahr auf sehr viel mehr Zeit für mich und vor allem auch für meine Familie. In meiner vielen Freizeit möchte ich ganz viel reisen.“

Lottogewinn

Shams Abdulwahab aus Kirchheim, Schneider in der Änderungsschneiderei „Engin“: „Ich freue mich 2023 auf einen großen Lottogewinn, der mir hoffentlich gelingen wird. Mit dem vielen Geld werde ich dann weite Reisen unternehmen und mir ein tolles Auto kaufen.“

Konfliktlösung

Nadja Maki (42) aus Aying, Leiterin des „WirWerk“: „Ich tue mir in dieser Zeit schwer, mich auf etwas im neuen Jahr zu freuen. Aber ich hoffe natürlich, dass 2023 keine neue Krise kommt und wir stattdessen an gemeinsam Lösungen arbeiten. Vor allem sollten wir wieder miteinander arbeiten, damit die ganzen Konflikte der letzten Jahre, rund um Corona und Krieg, endlich mal ein Ende finden. Dafür müssen wir produktiv und konstruktiv an Lösungen arbeiten. Wenn das klappt, hoffe ich, dass alles bald besser wird und diese Talfahrt endlich vorbei ist.“

Gute Noten für Enkel

Elisabeth Voss (87) aus Unterschleissheim: „Ich freue mich darauf, dass mein Enkel, der ist 14, heuer viele gute Noten im Gymnasium schreiben wird. Und natürlich will ich auch im neuen Jahr gesund bleiben.“

Geselliger Genuss

Mareike Hasenbeck (37) aus Aying, Biersommelière: „Ich würde mich freuen, wenn der sinkende Bierkonsum und das durch die Krisen bedingte Brauereisterben endlich aufhört und die Leute im neuen Jahr wieder voller Lebenslust in Wirtschaften, Bars sowie Bierkneipen einkehren und sich an feinen Hopfen- und Gerstensäften sowie leckeren Speisen laben. So würde es wieder mehr Geselligkeit geben und mehr Kommunikation stattfinden. Es ist Tatsache, dass beim Bier an Stammtischen, am Tresen oder im Biergarten häufig neue Freundschaften mit Menschen aus aller Welt entstehen.“

