„Muss gewillt sein, einen Pulli anzuziehen“: Experte gibt Tipps zum Energie-Sparen

Von: Charlotte Borst

Fahrspaß hat Manuel Knecht auf dem E-Roller, geladen dank PV-Modul auf der Terrasse. © Robert Brouczek

Die Preise für Strom und Gas steigen. Was tun? Energieexperte Manuel Knecht lebt klimaneutral und erklärt im Interview, wie man Kosten spart.

Landkreis – Man muss sich die Preisexplosion bei den Energiekosten nicht gefallen lassen. Einflussmöglichkeiten gibt es: Manuel Knecht macht es vor. Der 36-Jährige versucht seit Jahren, klimaneutral zu leben. Er und seine Frau verbrauchen nur 1400 Kilowattstunden Strom pro Jahr (2021: 450 Euro, jetzt: bei günstigem Tarif 700 Euro). Zum Vergleich: Der Durchschnittsverbrauch im Zwei-Personen-Haushalt liegt bei 2400 Kilowattstunden (2021: 770 Euro pro Jahr, neuerdings: 1100 Euro). Knecht wohnt in München und arbeitet als Berater in der Energieagentur München-Ebersberg. Hier stehen die Telefone gerade kaum still: „Wir haben sehr viele Anfragen zum Energie- und Kostensparen.“

Herr Knecht, was ist Ihr bester Tipp zum Energiesparen?

Die Stecker-Balkonmodule bringen viel. Sie sind ein Beitrag zum CO2-Sparen und machen sich schnell im Geldbeutel bemerkbar. Ein Vier-Personen-Haushalt hat die Anschaffungskosten für ein 300-Kilowattstunden-PV-Modul für rund 500 Euro in vier bis sechs Jahren eingespart. Wenn die Sonne scheint produziert man seinen eigenen Strom. Maximal darf man 600 Watt Leistung ins öffentliche Stromnetz einspeisen, in der Regel entspricht das zwei PV-Modulen. Wir haben ein PV-Modul über unserem Hochbeet montiert.

Was ist der größte Stromfresser im Haushalt?

Der Wäschetrockner kostet ordentlich Strom. Man spart viel, wenn man die Wäsche nur leicht schleudert und dann zum Trocknen auf den Wäscheständer hängt. Wichtig ist dann das Lüften, am besten zweimal am Tag, morgens und abends Stoßlüftung für zwei oder drei Minuten, da geht die Feuchtigkeit mit der Raumluft raus. Auch der Herd verbraucht viel. Nicht umsonst hat er den Starkstromanschluss. Energieverbrauch und Kosten fallen geringer aus, wenn man stets mit Deckel kocht und mit zwei statt vier Platten. Bei alten Gussherdplatten lohnt es sich, die erhitzte Herdplatte ausgeschaltet weiter zu nutzen, zum Beispiel um Milch zu erwärmen für den zuvor gekochten Espresso – das geht easy nebenbei. Wer Brot backt, kann im bereits erhitzten Backofen mit der Restwärme einen Kuchen backen.

Noch ein Tipp für die Strompreisbremse?

Sehr effektiv sind Steckdosenleisten mit Kippschalter. Wenn ich ein Zimmer verlasse, stelle ich mit einem Klick alle Geräte aus. Auch Standby ist automatisch abgeschaltet, der Verbrauch ist auf Null gesetzt. Das ist bequem und effektiv. Und noch ein Tipp: LED anstatt Glühlampe – die Investition ist teils in weniger als einem Jahr eingespart.

Was spart man, wenn man die Heizung von Stufe 3 auf 2 herunterdreht?

Jedes Grad weniger spart sechs Prozent. Wer die Heizung von 23 auf 20 Grad reguliert, spart 18 Prozent der Heizkosten. Damit kann man die aktuelle Preissteigerung gut kompensieren. Man muss halt gewillt sein, sich eventuell einen Pulli anzuziehen.

Sehr effektiv: Steckdosenleisten mit Kippschalter. Mit einem Klick sind alle Geräte ausgestellt © Robert Brouczek

Das Auto ist ein großer Kostenpunkt. Bringt es etwas, langsamer auf der Autobahn zu fahren?

Auf jeden Fall. Das optimale Tempo liegt zwischen 110 und 120 Kilometern pro Stunde. Wer schneller fährt, steigert den Spritverbrauch drastisch. Große Autos haben größeren Luftwiderstand, das gilt auch für Dachgepäckträger.

Sonst noch ein Tipp?

Wenn man etwas Geld übrig hat und es nachhaltig anlegen will, ist es sinnvoll Mitglied in einer Bürgerenergie-Genossenschaft zu werden. Man bekommt immerhin eine kleine Rendite von zwei bis vier Prozent. Möglich ist das zum Beispiel bei der Bürger-Energie-Unterhaching.

Wie schaffen Sie es quasi klimaneutral zu leben?

Mit gewillt angepasster Lebensweise, neuer Ernährung, E-Auto und E-Roller, nahezu null Urlaubsflügen und bewusstem Konsum kann man viel erreichen. Mein CO2-Fußabdruck liegt bei etwa 2,1 Tonnen pro Jahr – der deutsche Durchschnitt liegt bei guten 11 Tonnen.

Sie gleichen Ihren CO2-Rest durch Zertifikate aus. Wie funktioniert das?

Ja, korrekt, meinen verbleibenden CO2-Fußabdruck kompensiere ich mit dem Kauf von CO2-Zertifikaten, zum Beispiel von MoorFutures, so unterstütze ich den kontrollierten Ausbau deutscher Moore durch Wiedervernässung, weil Moore CO2 speichern. Eine andere Möglichkeit ist auch, einen Genossenschaftsanteil bei TheGenerationForest zu kaufen.

