Firma kündigt Verträge: Landkreis muss Schrott-Entsorgung neu organisieren

Der Landkreis München muss die Entsorgung von Altholz, Elektroschrott und Co. neu organisieren. Der bisherige Betreiber hat alle Verträge gekündigt.

Landkreis – Elektroschrott, Altmetall, Altholz und Sperrmüll: All diese Reststoffe, die Bürger der Landkreiskommunen produzieren, landen auf der Recyclinganlage in Hochbrück. Zumindest bislang. Denn der Betreiber, RM Recycling, hat sämtliche Verträge mit dem Landkreis München fristgerecht gekündigt. Warum, dazu machte Firmensprecher Fabian Reder auf Anfrage keine Angaben.

Den Vertrag der Sperrmüllentsorgung hat RM Recycling laut Landratsamt bereits Ende Juni 2019 gekündigt, im September folgten die Aufkündigung für Altholz und Altmetall, im Dezember der für Elektroschrott. Letzteres kann und darf das Unternehmen seit dem Brand kurz vor Jahreswechsel eh nicht mehr annehmen. Der Großbrand hat Großteile der Anlagen „stillgelegt“.

Einsammeln von Elektroschrott klappt „reibungslos“

Aktuell sei man „in Abstimmung mit dem Landratsamt dabei, Maßnahmen zur Bewältigung des Brandereignisses zu ergreifen“, schreibt Unternehmenssprecher Reder. Man nehme zwar in Garching keinen Elektroschrott an, komme aber den vertraglichen Verpflichtungen nach. Das bedeutet: RM fährt weiterhin die kommunalen Wertstoffhöfe an, sammelt Schrott ein. Der Elektro-Abfall werde derzeit zu Alfa Recycling nach Aubing oder Koslow Recycling nach Landshut gebracht.

Mit dem Einsammeln von E-Schrott war der Landkreis bislang zufrieden. „Das klappte“, so das Landratsamt „reibungslos“. Der Brand setzte dem nun ein Ende, allerdings wäre die Zusammenarbeit nach der Kündigung durch RM sowieso am 19. Juni ausgelaufen.

Landkreis und Kommunen müssen Nachfolge regeln

Was auch für die Kommunen Folgen hat: Der Landkreis und die 29 Gemeinden und Städte müssen die Entsorgung von Altholz, Sperrmüll und Co. neu organisieren. Vor allem beim Elektroschrott wird das kompliziert. Ab Juli ist es nämlich nicht mehr damit getan, alles in einen großen Container zu werfen. Das ElektroG-Gesetz sieht eine Trennung in sechs Gruppen vor. Der Kreistag um Landrat Christoph Göbel (CSU) wird in seiner Sitzung am morgigen Mittwoch diskutieren, ob sich Kommunen zusammenschließen, etwa in einem Zweckverband, „um die bewährte E-Schrottsammlung weiterhin bürgerfreundlich zu gewährleisten“, wie es aus dem Landratsamt heißt. Für Altholz, Sperrmüll und Altmetall hat der Landkreis die „Nachfolge“ ab 1. April geregelt, die Vergaben wurden gestern erteilt.

Wie aber geht es weiter am Recyclingort in Hochbrück? Nach Angaben der Pressestelle sei noch nicht entschieden, ob man künftig wieder Elektroschrott sammeln will. Auch auf welche Geschäftsfelder man sich konzentrieren will, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt.