Nach langem hin und her: Kreistag genehmigt 92 neue Stellen

Von: Charlotte Borst

Im Landratsamt rechnet man künftig weiterhin mit enormen Mehraufgaben. © Robert Brouczek

Es waren viele Diskussionen nötig, doch nun steht es fest: Das Landratsamt München bekommt 92,5 neue Stellen, mehr als die Hälfte davon im sozialen Bereich. Eine umstrittene Entscheidung.

Landkreis – Die letzte Hürde ist genommen. Der Kreistag hat am Montag nach intensiver Diskussion 92,5 neue Stellen beschlossen, mehr als die Hälfte im sozialen Bereich. Im November hatte das Landratsamt zunächst 149 Stellen beantragt.



24 neue Stellen entstehen im Jobcenter, wo die Umstellung auf das Bürgergeld ansteht. Auch in der Ausländerbehörde wird aufgrund des Ukrainekriegs zusätzliche Arbeitskraft benötigt. Die zehn geforderten Stellen sah die CSU zunächst skeptisch. Kreisrätin Annabella Wünsche aus Grünwald sagte: „Es kann eigentlich nicht sein, dass wir für Aufgaben zahlen, die Freistaat oder Bund an uns delegieren.“ Die SPD vertrat weiterhin ihren Sparkurs: „Die Stellen im Landratsamt haben sich in zehn Jahren verdoppelt“, sagte Fraktionschef Florian Schardt. „Die Wirtschaft hat geboomt, es ging uns gut, wir haben uns vieles gegönnt.“ Die SPD sieht Landrat Christoph Göbel (CSU) in der Pflicht mit der „relativ hohen Personaldecke“ zurechtzukommen und notfalls Stellen umzuschichten. Schon jetzt hat das Landratsamt 1461 Stellen. Im Haushalt 2023 sind 95 Millionen Euro Personalkosten eingeplant.



Landrat: „Wir arbeiten gut“

Peter Kremer (AfD) sprach vom „Irrweg der Masseneinwanderung“ und vom „täglichem Missbrauch des Asylrechts“. Landrat Göbel entgegnete: „Der Fachkräftebedarf ist so groß, dass ihn die einheimische Bevölkerung gar nicht abdecken kann.“ Er fügte hinzu: „Der Busfahrer des Jahres war ein Flüchtling aus Eritrea.“



Egal, ob staatliche Stellen oder nicht: Grüne, Freie Wähler, FDP und ÖDP wollen, dass die Verwaltung auch bei steigenden Fallzahlen funktioniert. Susanna Tausendfreund (Grüne) forderte, dass die zehn Stellen geschaffen werden: „Wir sehen das Landratsamt als Servicestelle, nicht als Wartestelle.“ ÖDP-Kreisrätin Jolanta Wrobel, die aus Polen stammt, erinnerte an eine Zeit in den 90er Jahren, „als Leute tagelang auf einen Termin warten mussten, um ihre Arbeitserlaubnis zu verlängern, und in den Fluren auf dem Boden saßen.“ Ihr Appell: „Ich hoffe, dass wir nicht wieder solche Zustände bekommen.“ Man brauche mehr Digitalisierung, „sonst haben wir jedes Jahr Stellen-Diskussionen.“ Landrat Göbel stellte klar: „Wir arbeiten gut. Solche Zustände, dass man wochenlang warten muss, findet man hier nicht.“



Einen Kompromiss schlug CSU-Kreisrat Maximilian Böltl vor: Im Gesundheitsamt werden 80 Stellen bei der Corona-Kontaktverfolgung frei. Die Regierung von Oberbayern finanziert dieses Personal noch bis zum 30. Juni. Knapp 30 Beschäftigte haben eine Ausbildung in der Verwaltung oder im kaufmännischen Bereich vorzuweisen. Ihnen will das Landratsamt ab 1. Juli direkt einen unbefristeten Arbeitsvertrag anbieten. Zehn Mitarbeiter könnten dann im Ausländeramt anfangen. Dafür stimmte eine Mehrheit aus CSU, Grüne, Freien Wähler, FDP und ÖDP. Sie beschlossen eine Reserve von 400.000 Euro im Haushalt. Schön sei die Lösung nicht, sagte Christoph Nadler (Grüne), „eher eine 1b Lösung“. Man verschiebe das Problem der fehlenden Stellen nur in die Zukunft. SPD und AfD simmten dagegen. Schardt befand: „Es ist richtig, dass die SPD bei 149 neuen Stellen den Finger in die Wunde legt. Es bewegt sich jetzt etwas in die richtige Richtung.“

