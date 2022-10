Personalnot hinterm Lenkrad: Busunternehmer schlagen Alarm - Erste Busse fallen aus

Von: Laura May

Leere, weil kein Bus fährt. Es fehlt an Fahrern. (Symbolbild) © Achim Frank Schmidt

Vereinzelt fallen im Landkreis München bereits Busse aus. Es fehlt an Fahrern. Die Busunternehmer fordern nun eine Änderung des bayerischen Tarifvertrags.

Landkreis – Auf das Auto verzichten und stattdessen in den Bus steigen? Leichter gesagt als getan. Auf mehreren Buslinien kommt es aktuell zu Ausfällen, weil die Fahrer fehlen. „Aufgrund von Personalmangel bestehen auf neun Linien im Landkreis München derzeit Notfallfahrpläne“, heißt es aus dem Landratsamt.

Das Problem gibt es schon länger – doch Busunternehmen warnen vor einer weiteren Zuspitzung: „So schlimm war die Situation in den letzten 60 Jahren nicht“, klagt Busunternehmer Martin Geldhauser gegenüber dem Münchner Merkur. Das liege neben aktuell vielen krankheitsbedingten Ausfällen auch am Tarifvertrag der Branche in Bayern.

„Bei uns bekommen die Fahrer 14,40 Euro die Stunde“, sagt Geldhauser, „in Frankfurt liegt der Tarif schon bei 18,20 Euro.“ Das führe dazu, dass vor allem viele ausländische Fahrer in ein anderes Bundesland wechseln. Auch Busunternehmer Josef Ettenhuber bestätigt: „Unser Problem ist, dass wir an den Tarifvertrag gebunden sind.“

„Wir haben in Bayern einen Lohn, der nicht ausreicht“

Der im Vergleich niedrige Lohn in Kombination mit hohen Lebenshaltungskosten in der Region macht es Busunternehmern demnach schwer, Personal aus dem Ausland zu halten. Die Fahrer, großteils aus Osteuropa und dem Balkan, seien vor alllem zum Geldverdienen in Deutschland, ihnen sei es egal, ob sie in München oder Frankfurt fahren. 90 Prozent der Fahrer kämen aus dem Ausland, sagt Geldhauser: „Ohne Ausländer fährt in München kein einziger Bus.“

Für diese Linien gelten Notfallpläne Laut Landratsamt gelten die Notfallfahrpläne für die MVV-Regionalbuslinien 217, 259 und 265 weiterhin, und zwar voraussichtlich bis einschließlich Samstag, 10. Dezember. Der Betrieb auf der Linie 219 läuft seit 10. September wieder normal. Ebenso betroffen sind die MVV-Regionalbuslinien 222, 233, 234, 270 und die Expressbuslinie X 200. Bei diesen Linien laufen die Notfallfahrpläne voraussichtlich von 11. Oktober bis einschließlich 28. Oktober. Auf der L 295 gibt es bis einschließlich 14. Oktober einzelne Fahrtausfälle. Komplette Linien fallen nicht aus.



Schon längst versuchen Busunternehmer deshalb mit allen Mitteln, Arbeitskräfte anzulocken und zu binden, etwa mit kostenlosen Busführerscheinen und Deutschkursen, betriebseigenen Wohnungen, Darlehen und Hilfe bei Behördengängen und Steuerfragen. Doch wenn die Bezahlung nicht passt, hilft das alles nichts.

Politische Lösung?

„Wir haben in Bayern einen Lohn, der nicht ausreicht“, sagt Ettenhuber und hofft auf schnelle politische Antworten. Schon über 60 Fahrer habe er dieses Jahr verloren, von insgesamt rund 260. Er befürchtet, dass er schlimmstenfalls ab Dezember seine vertragliche Beförderungspflicht nicht mehr erfüllen kann. Er will nicht aufgeben, aber der Erste wäre er nicht, Kollegen seien bereits pleite gegangen.

Politische Lösungen müssen her, findet auch Martin Geldhauser. „Wir brauchen dringend eine Ballungszulage“, fordert er als Antwort auf die hohen Wohnkosten rund um München. Die Lage ist so angespannt, dass sich Fahrgäste schon heute nicht mehr auf analoge Fahrpläne verlassen können. „Nur noch auf die Onlineauskunft ist Verlass.“ Da erscheinen auch immer die aktuellen Notfallfahrpläne.

Auch unfreundlich Fahrgäste sind immer wieder ein Problem

Aktuell musste Geldhauser auf fünf Buslinien bereits jeweils eine Fahrt pro Tag streichen, das spart zehn Dienste pro Tag. Josef Ettenhuber hat Schulbus-Verträge gekündigt, um den Linienverkehr zu garantieren. Wie es weiter geht, ist unklar. „Unsere Not ist groß“, sagt Geldhauser. Er will aber weiterhin optimistisch bleiben, dass es bald eine politische Lösung für bessere Bezahlung seiner Fahrer gibt.

Einen Appell hat der Busunternehmer auch noch an die Fahrgäste, vor allem auf dem Land: „Bitte seid nett zu unseren Busfahrern!“ Immer wieder passiere es, dass seine Fahrer respektlos behandelt würden und deshalb nicht mehr fahren wollten.

