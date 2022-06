Petition im Landtag überreicht: Berufseinstiegsbegleitung soll weiterlaufen

Von: Charlotte Borst

Im Landtag: (v.l.) Kerstin Grillmeier, Vivian Tajtelbaum, Christian Beissner, Kathrin Ungar, Sybille Auner, Josef Zellmeier, Ernst Weidenbusch, Claudia Köhler, Markus Büchler. © Privat

Die Berufseinstiegsbegleitung an Mittelschulen sollte eigentlich eingestellt werden, doch das wollen Eltern von Schülern verhindern. Sie haben eine Petition an den Landtag übergeben.

Landkreis – Lange wurde über die Fortführung des erfolgreichen Programms der Berufseinstiegsbegleitung gestritten. Jetzt haben Eltern und Landtagsabgeordnete eine Petition überreicht.

Die Eltern fordern den Erhalt der Berufseinstiegsbegleitung: Das Förderprogramm für förderbedürftige Mittelschüler soll in ganz Bayern nahtlos fortgeführt und im Staatshaushalt dauerhaft verankert werden.

Abgeordnete aus dem Landkreis stehen hinter der Petition

Der Vorsitzende des Elternbeirats der Mittelschule Unterschleißheim, Christian Beissner, seine Stellvertreterin Kathrin Ungar und Sybille Auner, die Mutter einer Schülerin, übergaben die Petition an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Josef Zellmeier (CSU), und seine Stellvertreterin Claudia Köhler (Grüne), die mit Markus Büchler (Grüne) und Ernst Weidenbusch (CSU) weitere Stimmkreisabgeordnete aus dem Landkreis München-Nord eingeladen hatte.

Im April hatte der Bayerische Landtag mit den Stimmen von CSU, AfD und Freien Wählern gegen das Programm entschieden, in dem förderbedürftige Schüler intensive Unterstützung beim Berufseinstieg erhalten. Das Bildungsprogramm für rund 2,2 Millionen Euro pro Jahr für ganz Bayern wollte man einsparen. Nach Protesten von Eltern erklärte Kultusminister Michael Piazolo im April, das Förderprogramm werde 2023 fortgeführt.

„Bis jetzt keine finanziellen Mittel vorgesehen“

Doch das ist bisher nur eine Absichtserklärung. „Im Haushalt des Kultusministeriums 2022 sind bis jetzt keine finanziellen Mittel mehr für die Berufseinstiegsbegleitung vorgesehen“, sagt Abgeordnete Claudia Köhler aus Unterhaching, „wir wissen auch nicht, ob im Gegenzug an anderer Stelle etwas abgeknapst werden soll.“

Köhler hält es für inakzeptabel, das Programm im September zu unterbrechen und es dann im Januar für ein Jahr wieder aufnehmen zu wollen. „Die Sozialpädagogen werden sich beruflich neu orientieren.“ Im Januar würde man dann kein Personal mehr für die Maßnahme finden: „So werden erfolgreiche Strukturen zerstört.“ Viele Mittelschüler würden zudem von September bis Dezember kein Praktikum absolvieren. Sie betont: „In der ganzen Diskussion hat nie jemand behauptet, die Berufseinstiegsbegleitung sei nicht erfolgreich. Jeder weiß, dass sie sehr erfolgreich ist.“ Man habe versucht das Förderprogramm einzusparen: „Man hat hier keine Proteste erwartete. Die Mittelschule hat keine starke Lobby.“

In zwölf Jahren wurden bisher bayernweit rund 4000 Schüler bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, bei der Bewerbung und sogar im ersten halben Jahr der Ausbildung begleitet und in einen Beruf gebracht. Gestern sollte der Ausschuss für Bildung und Kultus über die Petition entscheiden. Der Punkt wurde aber aufgrund der langen Tagesordnung auf die nächste Sitzung in zwei Wochen vertagt.

