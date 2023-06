Polizei und Jugendamt erklären: Das passiert mit Kindern, die Straftaten begehen

Von: Anna Liebelt

Wenn Kinder gewalttätig werden, übernehmen Polizei und Jugendamt. © dpa

Ein 13-Jähriger hat in Unterhaching jüngst eine Seniorin angegriffen. Belangt wird er nicht. Polizei und Jugendamt erklären, was mit Kindern passiert, die Straftaten begehen.

Landkreis – Der Mord an der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg Anfang März hat ganz Deutschland erschüttert. Besonders schockierend: Zwei Kinder sollen die grausame Tat begangen haben, Mädchen im Alter von gerade mal zwölf und 13 Jahren. Der Fall trat auch eine Debatte los, ob man die Altersgrenze der Strafmündigkeit herabsenken sollte. Denn Kinder unter 14 Jahre können für ihre Taten nicht vor Gericht gestellt werden. Sie sind laut Rechtsprechung strafunmündig.

Auch im Landkreis München begehen Kinder Straftaten. Erst Mitte April griff ein 13-Jähriger in Taufkirchen einen 85-Jährigen am S-Bahnhof an. Auch er kann nicht gesetzlich bestraft werden. Doch das junge Alter der Täter ist kein Freifahrtschein und es bedeutet auch nicht, dass der Staat untätig bleibt. Das stellen Polizei und Jugendamt im Landkreis klar und erklären, wie in solchen Fällen vorgegangen wird.

Polizist: „Ob wir den Fall weiterleiten, kommt auf die Tat und das Umfeld an“

Im vergangenen Jahr hatten die Mitarbeiter der allgemeinen Jugend- und Familienhilfe viel zu tun. Insgesamt 127 Fälle meldete die Polizei der Abteilung des Jugendamtes. In diesem Jahr seien bisher 31 Mitteilungen eingegangen. Die Mehrzahl der strafunmündigen Kinder war dabei zwischen zwölf und 13 Jahre alt. Ob die Zahl der Straftaten durch Kinder gestiegen ist, können Jugendamt und Polizei nicht beantworten. Vergleichszahlen aus den vorherigen Jahren gäbe es nicht.

Wird ein Kind bei einer Straftat erwischt, fällt das zunächst in die Zuständigkeit der Polizei. „Ob wir den Fall weiterleiten, kommt auf die Tat und das Umfeld an“, erklärt Stefan Schraut, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Oberschleißheim. Die Entscheidung treffe zumeist der zuständige Jugendbeamte der jeweiligen Dienststelle. „Er wird in solchen Fällen immer hinzugezogen und informiert die Eltern des Kindes.“

Bagatelldelikte werden individuell geprüft

Dabei achtet der Jugendbeamte laut Schraut auf bestimmte Kriterien. „Wir schauen, ob sich das Kind in prekären Verhältnissen befindet und welche Straftat im Raum steht“, sagt der Erste Polizeihauptkommissar. Denn bei Raub-, Sexual- oder gar Tötungsdelikten übernehme sofort die Kriminalpolizei mitsamt Jugendamt die Federführung. Bagatelldelikte werden individuell geprüft.

Wird das Jugendamt von der Polizei über eine Tat informiert, richtet sich das Vorgehen zunächst danach, wie schwer die Tat wiegt. Hat ein Kind zum Beispiel im Supermarkt einen Kaugummi oder einen Schokoriegel geklaut, bekommt die Familie ein freundliches Anschreiben mit Hinweisen zu Beratungsangeboten, weiß Höhne. Bei Wiederholungstätern oder schweren Delikten, werde das Einladungsschreiben drängender. „Da stehen schon fixe Termine für Beratungen auf der Einladung“, betont Sachgebietsleiterin Sandra Höhn. Als Beispiele nennt sie Delikte, wie Körperverletzung, Drogenhandel oder Bedrohung. „Auch wenn keine strafrechtlichen Maßnahmen eingeleitet werden, ist es uns ein besonderes Anliegen, den Eltern eine Beratung anzubieten“, berichtet Höhn.

„Die stehen sofort auf der Matte“: Problem sind oft die Eltern

Am häufigsten habe die Polizei und das Jugendamt jedoch mit Ladendiebstählen zu tun. Die jungen Diebe zeigen sich den Beamten gegenüber grundsätzlich friedlich, berichtet Schraut. „Es gibt immer welche, die mehr oder weniger problematisch sind. Das war schon früher so.“ Deutlich zugenommen habe eher die vehemente Schuldabweisung der Eltern. „Die stehen sofort auf der Matte. Wenn das Kind einen Fehler gemacht hat, dann ist die Gesellschaft schuld oder die Polizei, weil wir das Kind traumatisiert hätten“, sagt Schraut frustriert. „Etwas mehr Verantwortung wäre schon wünschenswert.“

In Beratungs- und Präventionsangeboten sieht der Polizei-Chef einen wichtigen Baustein, damit Kinder keine weiteren Straftaten begehen oder gar nicht erst zu Tätern werden. „Der Sinn ist doch, dass wir in solchen Fällen unsere Unterstützung anbieten.“ Das zeige sich vor allem an der Vielzahl verschiedenster Präventionsmaßnahmen der Polizei in Schulen und Kindergärten.

