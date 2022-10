Qualitätsverlust im Unterricht wegen ukrainischer Kinder? „Angst der Eltern ist unbegründet“

Von: Carina Ottillinger

Ein Vater sorgt sich um die Qualität des Unterrichts wegen der ukrainischen Kinder. Sie sprächen kaum Deutsch und würden den Lernfluss verlangsamen. Doch die Schulen im Landkreis geben Entwarnung.

Landkreis – Die Debatte um die Integration ukrainischer Schüler wird lauter: Bei der Neubiberger Bürgerversammlung äußerte ein Vater Sorgen über die Qualität des Unterrichts an der örtlichen Grundschule. Die ukrainischen Kinder sprächen kaum Deutsch und würden den Lernfluss schon jetzt verlangsamen. Ist dem so? Die Schulen im Landkreis winken ab: Klar, Sprachbarrieren gebe es, so der Tenor, aber die ukrainischen Kinder seien gut integriert und kämen im Unterricht auch gut mit.

Insgesamt halten sich laut Landratsamt gerade um die 1600 ukrainische Kinder und Jugendliche im Landkreis auf, davon sind 1012 zwischen 6 und 16 Jahren. Die Schulpflicht richte sich nach dem Geburtstag und dem Aufenthaltsstatus. Die Zahl der schulpflichtigen Kinder könne daher von der Gesamtzahl der Kinder abweichen.

„An unserer Schule gibt es 25 Nationen. Die Kinder nehmen alle wunderbar auf.“

An die Grundschule Neubiberg gehen im Moment acht ukrainische Schüler. Rektorin Susanne Sieben hat keinerlei Bedenken, was Unterricht und Integration betrifft, wie sie sagt. Und das Thema sei ja auch kein Neues: „An unserer Schule gibt es 25 Nationen. Die Kinder nehmen alle wunderbar auf.“

Und externe Unterstützung bekommen die Schüler auch – von den Lesepaten des Seniorenzentrums an den Grundschulen Neubiberg und Unterbiberg. Als Lernhelfer im Unterricht entlasten sie die Lehrkräfte und fördern Schüler mit sprachlichen Defiziten oder Lernschwierigkeiten, allerdings sind das nicht nur ukrainische Kinder. Gleichzeitig engagiert sich der Helferkreis Asyl: Im Containerdorf bietet er zusätzlich Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe an. „Ich bin unheimlich dankbar für die ehrenamtliche Unterstützung“, sagt Sieben. Aber reicht das aus? Insbesondere wenn Ende November zusätzliche 430 Personen im Containerdorf an der Landebahn unterkommen, darunter viele Kinder. Brauchen die Schulen mehr Hilfe?

„Die Aufnahme läuft gut, aber auch hier bremst die Sprachbarriere“

Die Konrektorin Beate Brenner der Mittelschule Taufkirchen schnauft gerade durch. „Wir haben zwei ukrainische Lehrer für unsere Brückenklassen in Aussicht. Bisher haben wir den Unterricht mit mobilen Reserven abgehalten. Das waren schwierige Rahmenbedingungen, weil die Sprachbarriere sehr groß ist.“ Insgesamt hat die Mittelschule im Moment 33 ukrainische Kinder in zwei Brückenklassen, die die Flüchtlinge auf den normalen Unterricht vorbereiten, und ein Kind besucht die Regelklasse. In Fächern wie Geschichte und Sport kommen die ukrainischen Kinder mit den deutschen Schülern zusammen. „Die Aufnahme läuft gut, aber auch hier bremst die Sprachbarriere“, sagt Brenner. Spannend sei, wie die Organisation bei zusätzlichen Schülern verlaufen werde. Brenner wünscht sich ein sicheres Konzept von oben, sprich: aus dem Schulamt oder Kultusministerium. Außerdem fände sie noch mehr ehrenamtliche Unterstützung etwa vom Helferkreis Asyl für alle ukrainischen Kinder gut, nicht nur aus dem Containerdorf bei Neubiberg.

Auf das Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim gehen im Moment 17 ukrainische Schüler. Davon besuchen 15 Schüler die in diesem Schuljahr gestartete Brückenklasse mit den Fächern Deutsch als Fremdsprache, Mathe, Englisch, Landeskunde und Theater. Zur Integration werden sie in einigen Stunden mit deutschen Schülern in Regelklassen unterrichtet. „Ich bin sehr positiv eingestellt, was die Integration betrifft, und habe keine Bedenken“, sagt Martin Nieroda, der stellvertretende Schulleiter. „Im Gegenteil, ich habe gesehen, mit welcher Freude und Solidarität unsere Schüler die ukrainischen Kinder bereits letztes Schuljahr aufgenommen haben. Dabei sind Freundschaften entstanden“. Es bestehe die Möglichkeit für ukrainische Kinder, nach der Brückenklasse in die Regelklasse überzutreten. Das sei natürlich nicht einfach und das Gymnasium sei daher auch im Austausch mit anderen Schulen. Zwei der 17 ukrainischen Schüler gehen bereits jetzt als Gastschüler in die Regelklasse.

Im Moment scheinen die Schulen gut zurechtzukommen. „Die Angst mancher Eltern ist wirklich unbegründet“, versichert Rektorin Susanne Sieben. „Wir bekommen von allen Seiten Unterstützung.“

