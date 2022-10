Reaktionen auf geplantes 49-Euro-Ticket: „Der Preis heilt nicht alle Wunden der Bahn“

Von: Max Wochinger

Pendler könnten von der Einführung eines Neun-Euro-Tickets profitieren. Ein Umstieg in die S-Bahn wäre dann noch attraktiver. © Marc Schreib

Das 49-Euro-Ticket soll kommen. Er verheißt deutliche Entlastungen für Pendler aus dem Landkreis. Was sagen Fahrgäste zum Vorstoß der Verkehrsminister?

Landkreis – Deutschlandweit, ganztags und für wenig Geld: Millionen Menschen haben im vergangenen Sommer das 9-Euro-Ticket gekauft. Für neun Euro monatlich konnte man mit den Zügen und Bussen des Regionalverkehrs fahren – und zwar durch ganz Deutschland. Im August endete das Lockangebot, jetzt soll ein Nachfolge-Ticket her: Bundesregierung und Länder streiten um ein langfristiges Angebot. Das Problem: die Finanzierung.

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben sich für die Einführung eines 49-Euro-Tickets ausgesprochen. Bei der Finanzierung des Vorhabens konnten sie sich jedoch weiter nicht einigen. Der Deutsche Städtetag hat indes vor einer Unterfinanzierung des öffentlichen Nahverkehrs gewarnt. Sozialverbände geben zu bedenken, dass sich manche ein Ticket zu diesem Preis nicht werden leisten können.

Pauschal-Ticket entlastet Geldbeutel

Das Landratsamt München begrüßt es, dass über eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket diskutiert wird, teilte die Behörde auf Nachfrage des Münchner Merkur mit. Insbesondere für einkommensschwache Haushalte würden die Kosten für Mobilität eine große Belastung darstellen. Über mögliche Vergünstigungen der Kreisverwaltung für bestimmte Personengruppen wollte die Behörde noch nicht sprechen. Besonders Pendler würden von der Einführung eines verbilligten Tickets profitieren. Das IsarCardAbo gibt es ab 56 Euro im Monat. Bahnfahrer zum Beispiel, die zwischen der Münchner Innenstadt und Baierbrunn pendeln, müssen 91 Euro bezahlen. Ein Pauschal-Ticket für 49 Euro würde den Geldbeutel entlasten.

Ob das 49-Euro-Ticket aufgelegt wird, hängt von der Einigung zwischen Bund und Ländern ab. Wir haben bei Landkreisbürgern gefragt: Was halten Sie von einem Allzweck-Ticket für 49 Euro?

Arno Helfrich, Polizist, aus Ismaning: Ich würde das 49-Euro-Ticket nutzen; derzeit habe ich ein Jobticket. Ich wohne in Ismaning und arbeite in der Münchner Fußgängerzone. Bei gutem Wetter fahre ich mit dem Rad. Bei schlechtem nehme ich Bus oder Bahn. Wenn ich Termine habe, die mit dem Rad schlecht erreichbar sind, nutze ich die Öffentlichen. Eine bundesweite Einführung fände ich gut. Das 49-Euro-Ticket ist fair, wenn es für alle gilt. Wir finanzieren gemeinsam den öffentlichen Nahverkehr. Das prägt die Gemeinschaft, und wir kommen vorwärts. Bisher fließt zu viel Geld in den Ausbau des Straßennetzes und viel zu wenig in den öffentlichen Nahverkehr. Wir müssen in die Infrastruktur der Zukunft investieren. Wer zu lange auf den Zug wartet, verzichtet nicht auf sein Auto.

Günter Rudolf, Kämmerer, aus Haar: Ich habe das IsarCard9Uhr-Abo, ich nutze es für private Fahrten nach München oder in die Umgebung. Dafür bezahle ich 870 Euro im Jahr. Mit einem 49-Euro-Ticket würde ich mir knapp 300 Euro sparen. Ich wäre aber auch bereit, mehr dafür zu zahlen – schließlich würde das Ticket schon vor 9 Uhr und deutschlandweit gelten. Und ich befürchte, dass man die Gelder für die Bahn in das neue Ticket steckt und es keine Mittel mehr gibt, um die Kapazitäten auszubauen. Das wäre ganz wichtig. Der Preis heilt nämlich nicht alle Wunden der Bahn: Ich bin tolerant bei Verspätungen. Ich kenne mich gut aus, weiß, wie man Sperrungen umfahren kann. Viele Menschen hören aber wieder auf, die Bahn zu nutzen –wenn Züge voll sind oder ausfallen. Die Qualität muss stimmen.

Christoph Leicher, Unternehmer, aus Kirchheim: Für Pendler sind 49 Euro ein Schnäppchen. Bei einer Fünf-Tage-Woche kostet das Ticket 2,44 am Tag! Auch Arbeitgeber profitieren davon, weil viele Unternehmen ihren Mitarbeitern einen Fahrtkostenzuschuss bezahlen. Der sinkt, wenn man nur die Hälfte bezahlen muss. Ich halte das 49-Euro-Ticket aber für das falsche Signal. Es ist eine Aktion nach dem Gießkannensystem und ohne klare Zielsetzung. Unsere Bahn ist in einem katastrophalen Zustand. Wenn man jetzt noch weniger Geld wegen der Kosten für das Ticket in die Bahn steckt, wird der Zustand langfristig so bleiben. Der ÖPNV ist Teil der staatlichen Daseinsfürsorge. Nur vom Preis lass ich mich nicht überzeugen. Ich fahre dann mehr mit der Bahn, wenn sie verlässlicher und sauberer ist.

