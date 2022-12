Rekordeinnahmen für Landkreis - Doch kommende Jahre bereiten Sorgen

Von: Charlotte Borst

Jetzt fließen noch einmal Rekordeinnahmen, dann heißt es sparen. © Robert Brouczek

Der Landkreis München verzeichnet 2023 Rekordeinnahmen. Doch in den kommenden Jahre wird er den Gürtel enger schnallen müssen.

Landkreis – Jetzt fließen noch einmal Rekordeinnahmen, dann heißt es sparen. Denn mit Blick auf die kommenden Jahre wird es finanziell enger – da waren sich die Kreisräte einig, als sie zur letzten Sitzung des Jahres in Ismaning zusammenkamen. Mit großer Mehrheit hat der Kreistag den Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen. Nur von der AfD kamen drei Gegenstimmen. Die Kreisumlage bleibt 2023 bei 48 Prozent stabil.

Wieder hatten die Landwirte unter den Ismaninger Kreisräten meterhoch Krautköpfe aufgestapelt, die man sich mitnehmen durfte. „Mit viel Vitamin C, das kann man ja in der jetzigen Zeit brauchen“, sagte Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD). Dann wechselte das Thema vom Kohl zur Kohle und von der Grippewelle zur finanziellen Gesundheit der Kommunen, die den Landkreis finanzieren.

Bezirk sahnt ab

Der Landkreis verfügt 2023 über mehr Geld als je zuvor. Die Kommunen überweisen 48 Prozent ihrer Gewerbe- und Einkommenssteuern aus dem Jahr 2021 ans Landratsamt: So fließen dem Landkreis über die Kreisumlage 695 Millionen Euro zu. Davon muss der Kreiskämmerer jedoch fast die Hälfte an den Bezirk für soziale Aufgaben weiterleiten: 334 Millionen.

Die Städte und Kommunen dürfen nicht weiter belastet werden: Da sind sich alle Fraktionen einig und wollen die Kreisumlage stabil bei 48 Prozent halten. Auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten.

Der Haushalt auf einen Blick Verwaltungshaushalt: Volumen: 909 Millionen Euro

Kreisumlage: 48 Prozent

Vermögenshaushalt: 241 Millionen Euro

Kreditaufnahme-Ermächtigung: 211 Millionen Euro

Rücklage Ende 2023: 10 Millionen Euro

Schuldenstand Ende 2023: 275 Millionen Euro



Die SPD stimmte dem Haushalt – anders als den Stellenschaffungen – zu, fordert aber mehr Disziplin. Fraktionschef Florian Schardt, der auch Landtagskandidat der SPD ist, wertet es als Erfolg, dass inzwischen eine kritische Diskussion über die in seinen Augen allzu hohen Personalkosten geführt wird: „Das ist die Debatte, die wir uns gewünscht haben.“ Auf Druck der SPD hat der Kreiskämmerer heuer die Finanzlage der 29 Kommunen abgefragt, von denen viele finanzielle Probleme haben und in denen schon Stimmen laut werden, dass der Landkreis sich bei freiwilligen Aufgaben bremsen soll. Schardt: „Wir werden um schmerzhafte Entscheidungen nicht herumkommen, wenn wir 48 Prozent halten wollen.“ Dass mit Gräfelfing und Grünwald zwei Kommunen für 35 Prozent des Kreishaushalts verantwortlich sind, hält er für gefährlich: „Wenn eine der beiden Erkältung bekommt, wird es schwierig. Und eine hustet schon.“ Gräfelfing rechnet im nächsten Jahr mit 100 Millionen Euro weniger bei den Gewerbesteuern.

Kluge Investitionen

Für die CSU sprach diesmal nicht Fraktionschef Stefan Schelle, sondern Annabella Wünsche aus Grünwald. Sie hält den Haushalt für sozial ausgewogen und lobte die klugen Investitionen in die Zukunft, ob für Bildung, Familien, Klimaschutz und ÖPNV. Auch wenn man dieses Jahr ein kleines Polster für die ungewissen Folgejahre schaffen könne, sollte der Kreistag „das Geld dennoch nicht unbedacht mit vollen Händen ausgeben“. Christoph Nadler (Grüne) wünscht sich noch mehr Digitalisierung im Landratsamt, damit Abläufe vereinfacht werden.

Landrat Christoph Göbel (CSU) sieht die soziale Sicherung im Mittelpunkt aller Aufgaben. Auch das Engagement für Klimaschutz und ÖPNV werde systematisch weiterverfolgt: „Nur wenn wir die Mobilität der Menschen sicherstellen, können wir auch die wirtschaftliche Prosperität unseres Landkreises aufrechterhalten.“

Am Ende dankten sich alle Fraktionen für die konstruktive Diskussion. „Es ist das Erfolgsrezept des Landkreises, dass wir über Fraktionsgrenzen zusammenarbeiten“, sagte Göbel. Sein Stellvertreter Ernst Weidenbusch (CSU) hob hervor, dass beim Landrat die Kooperation sogar so weit gehe, dass „du auch für andere Fraktionen in der Sitzung die Anträge formulierst. Das würde ich niemals tun.“

