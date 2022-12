Rund 1,24 Millionen Euro: Kreis will mehr in CO2-Ausgleich investieren

Von: Charlotte Borst

Teilen

Das Geld fließt in Klimaschutz-Projekte. (Symbolbild) © dpa

Der Landkreis München will künftig 1,24 Millionen Euro für den CO2-Ausgleich ausgeben. Eine Investition, die der Kreiskämmerer als „sehr beträchtlich“ empfindet.

Landkreis – Der Landkreis München gleicht seit dem Jahr 2020 freiwillig seinen CO2-Fußabdruck durch den Kauf avon Klimaschutz-Zertifikaten aus. In diesem Jahr sind dafür im Haushalt 860 000 Euro eingeplant: Kompensiert werden damit Emissionen, die das Landratsamt in seiner Verwaltung, durch den Fuhrpark oder die Anreise der Mitarbeiter zur Arbeitsstelle erzeugt, und die in den weiterführenden Schulen und auch in den Asylbewerberunterkünften entstehen. Dazu kommen die Treibhausgas-Emissionen, die die 29 Städte und Gemeinden verursachen sowie Emissionen durch den ÖPNV.



Nun geht der Landkreis noch einen Schritt weiter und will in den kommenden Jahren noch mehr Geld für den Treibhausgas-Ausgleich in die Hand nehmen: So sollen zusätzlich die Emissionen aus der Abfallentsorgung und aus dem Bau von öffentlichen Gebäuden, wie etwa Schulen, ausgeglichen werden. Für das Jahr 2023 würde der Landkreis dann 1,24 Millionen Euro bezahlen. Vorberatend hat der Ausschuss für Energiewende, Landwirtschafts- und Umweltfragen diese Summe einstimmig befürwortet. Nun muss am 12. Dezember noch der Kreistag entscheiden.



Investition „sehr beträchtlich“

Bisher hat die Kreiskämmerei 10 Euro für eine Tonne CO2 bezahlt. Künftig zahlt sie das Doppelte. Wie berichtet, startet der Landkreis ab 2023 die „Aktion Zukunft Plus“, die er gemeinsam mit der Energieagentur Ebersberg-München betreuen wird und an der sich auch der Landkreis Ebersberg beteiligen soll. Mit dem Erwerb von Zukunft-Plus-Zertifikaten sollen Klimaschutzprojekte im Landkreis und weltweit unterstützt werden. Die Energieagentur verkauft online künftig pro Tonne CO2 ein Zertifikat zum Preis von 20 Euro. Das Geld, das Behörden, Unternehmen und Bürger einzahlen, wird zum Beispiel für die Pflanzung von heimischen, klimastabilen Bäumen im Revier Unterdill im Forstenrieder Park verwendet.



Während Landrat Christoph Göbel und die Kreisräte ihrer Vorbildfunktion gerecht werden wollen, indem sie schlechte Treibhausgas-Emissionen mit guten Klimataten aufwiegen, sieht Kreiskämmerer Markus Kaspar die Sache von berufswegen kritisch: „Bei der CO2-Kompensation handelt es sich um eine rein freiwillige Ausgabe, die bisher nur von wenigen Behörden so geleistet wird“, schreibt er im Aktenvermerk. Einen Anstieg auf 1,2 Millionen Euro hält er für „sehr beträchtlich“ und rät, bei 860 000 Euro zu bleiben, was „durchaus umfangreich sei“.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.