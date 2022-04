Runter vom Gas: Lurche, Frösche & Co. bis Mai auf Wanderschaft

Teilen

Zur ihren Laichplätzen kehren Erdkröten und andere Amphibien zurück. © Landratsamt

Auf den Straßen im Landkreis München tummeln sich derzeit wieder viele Amphibien. Lurche, Frösche & Co. sind noch bis Mai auf Wanderschaft. Für Autofahrer heißt das: runter vom Gas!

Landkreis – Auch wenn das Wetter die vergangenen Tage etwas umschlug, die Tendenz ist klar: Die Temperaturen steigen langsam und das weckt nicht nur bei Menschen Frühlingsgefühle. Bei Abendtemperaturen von über 5 Grad machen sich insbesondere bei feuchtem Wetter Gras- und Springfrösche, Molche und vor allem Erdkröten auf Wanderschaft zu ihren Laichgewässern. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt bittet daher alle Verkehrsteilnehmer ab sofort bis etwa Mitte Mai um besondere Vorsicht zum Schutz der Lurche und ihrer menschlichen Helfer am Straßenrand. Vor allem mit Einsetzen der Dämmerung heißt es in den beschilderten Straßenbereichen dann: „Bitte Fuß vom Gas!“

Jahr für Jahr, so teilt das Landratsamt mit, sterben tausende Amphibien während der kurzen Laichplatzwanderung den Straßentod. Untersuchungen haben demnach gezeigt, dass schon 60 Fahrzeuge pro Stunde genügen, um 90 Prozent der wandernden Erdkröten zu überfahren. Die Zerschneidung ihrer Lebensräume und Wanderstrecken durch Straßen habe dazu geführt, dass nahezu alle Amphibienarten in Deutschland gefährdet sind. „Wenn wir diese Wirbeltiere, die eine wichtige Rolle im Naturhaushalt spielen, erhalten wollen, benötigen Amphibien in der Zeit der Laichwanderung unsere besondere Rücksichtnahme und Hilfe“, appelliert das Landratsamt.

Hauptwanderzeit zwischen 19 und 7 Uhr

Besondere Vorsicht ist in regnerischen Nachtstunden während der Hauptwanderzeit zwischen 19 und 7 Uhr geboten. Im Landkreis München werden in den nächsten Wochen wieder einzelne Strecken mit besonders starker abendlicher Laichwanderung über die Nachtstunden vollständig gesperrt, andere sind nur eingeschränkt befahrbar.

Ohne den engagierten Einsatz von freiwilligen Helfern können die Amphibienwanderstrecken nicht ausreichend gesichert werden. Bürger, die dabei helfen möchten, sind willkommen. Das Landratsamt München erteilt gerne Auskunft zu Kontaktpersonen für den jeweiligen Wunschstreckenabschnitt (unter Tel. 089 / 62 21 23 67 oder per E-Mail an wagnerm@lra-m.bayern.de).

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.