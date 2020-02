Sturm Sabine: Schul-Ausfall im Landkreis München - Warnung vor Aufenthalt im Freien

Die Klassenzimmer bleiben im Landkreis München am Montag leer. Die Schule fällt wegen des Sturms Sabine aus.

Meldung aus dem Landratsamt

von Josef Ametsbichler schließen

„Orkanböen“ - Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ entfällt am Montag, 10. Februar, der Unterricht an den Schulen im Landkreis München. Eine Warnung richtet sich an alle Bürger.