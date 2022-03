„Sehe uns nicht zwischen Bier und Speck“: Kritik an Landkreis-Stand auf der Grünen Woche

Von: Charlotte Borst

Auf der Grünen Woche in Berlin präsentieren sich Regionen. Bald auch der Landkreis München? (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Landkreis München auf der Grünen Woche in Berlin? Das passt nicht, finden einige Kreisräte. Der geplante Stand sorgte jedenfalls für eine Diskussion.

Landkreis – Ob sich der Landkreis bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin präsentiert und 40 000 Euro Standgebühr zahlt, ist noch nicht sicher. Falls er mitmacht, dann frühestens 2024. Bis dahin soll die Verwaltung ein konkretes Konzept vorlegen. Zweifel hatte Otto Bußjäger (FW), der stellvertretend für den Landrat die Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Partnerschaften leitete: „Das ist, als wenn sich der Heizungsbauer auf der Kosmetikmesse präsentiert.“ Der Landkreis stehe für Forschung und Hightech, „ich sehe ihn nicht zwischen Käse, Weißbier und Speck.“

Skeptisch reagierte auch Landwirt Anton Stürzer (CSU) auf den Vorschlag der Verwaltung, 2023 in Berlin einen Stand zu mieten. „Die Grüne Woche ist eine Ernährungs- und Verbrauchermesse“, sagte der Kreisobmann der Landwirte. In der Bayernhalle wären eher die Landkreise südlich von München vertreten, die für Tourismus, Käse und Bier stünden, „da ist der Landkreis München nicht die größte Attraktion.“ Die Standgebühren seien zu hoch, und weitere Kosten für Personal kämen oben drauf.

„Wir haben gerade ganz andere Sorgen“

Ablehnend äußerte sich die SPD: „Wir haben gerade ganz andere Sorgen, als uns mit der Grünen Woche zu beschäftigen“, sagte Ingrid Lenz-Aktas. Die Stoßrichtung der Verwaltung sei unklar, kritisierte Annette Ganssmüller-Maluche, sie sieht „nullkommanull“ Nutzen.

Organisatoren der Grünen Woche hatten den Landkreis eingeladen, sich zu beteiligen und auch mit einer kulturellen Delegation zum Programm beizutragen, erklärte Kulturreferent Rainer Klier. Dies schien Bußjäger abwegig: „Es kommt mir so vor, als sollten wir Geld ausgeben, damit sich die Halle füllt.“

„Wir sollten uns nicht so kleinreden.“

Florian Ernstberger (FW) konnte dem Verwaltungsvorschlag mehr abgewinnen: „Es wäre eine unkonventionelle Beteiligung, aber ich finde es nicht grundverkehrt.“ Ingrid Lindbüchl (Grüne) lobte die Kulturgüter des Landkreises. Der Münchner Norden, der oft noch mit negativen Einrichtungen wie Mülldeponie und -verbrennung in Verbindung gebracht werde, sei es wert, präsentiert zu werden. Sie lud den Ausschuss explizit nach Oberschleißheim ein. „Wir sollten uns nicht so kleinreden.“ Jede Gemeinde braue ihr eigenes Bier, in Oberschleißheim werde Käse hergestellt und Schnaps gebrannt, aus Äpfeln des Kurfürstlichen Obstgartens. „Wir gehören dazu“, sagte sie.

Ganssmüller-Maluche überzeugte das nicht: „Wie soll denn die Außenwirkung unserer Kleinprodukte sein?“ Sie habe bis heute nicht erlebt, wie sich andere frühere Messebeteiligungen auf die Region ausgewirkt hätten. Oliver Seth (Grüne) sieht eine Chance. „Es ist ein Riesentreffen. Man kann vor allem Kontakte knüpfen.“ Er denke an die Tourismusbranche: „Nach der schweren Zeit der Pandemie wäre es ein Superzeichen für unsere Hoteliers, wenn wir uns präsentieren.“

Auf Vorschlag von Otto Bußjäger beschloss der Ausschuss, dass die Verwaltung ein Konzept für das Jahr 2024 vorlegen soll. Dann will man erneut beraten, ob eine Teilnahme sinnvoll ist.

