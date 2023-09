Ende eines Erfolgsmodells: Gründungsmitglied erklärt, warum sich Solarinitiative auflöst

Von: Martin Becker

„Haben Job erfüllt“: die Gründungsmitglieder Andrea Flemmer und Oliver Mayer, der heutige Vorsitzende. Die Taufkirchnerin war über 25 Jahre Zweite Vorsitzende. mbe © Martin Becker

Vor 28 Jahren hat sich die Solarinitiative „Simla“ gegründet. Im September löst sie sich auf. Gründungsmitglied Oliver Mayer erklärt im Interview, warum.

Landkreis – Als treibende Kraft damals galt Otto Schily, der später Bundesinnenminister wurde. Sein Name steht im Protokoll der Gründungsversammlung vom 18. Dezember 1995, als im Unterhachinger Rathaus 27 am Thema Energie interessierte Personen die „Solarinitiative München Land“ (Simla) gründeten. Für die SPD saß Schily zu jener Zeit als Stimmkreisabgeordneter im Bundestag – er hatte zuvor etliche Veranstaltungen zur Energiepolitik geleitet. Jetzt, nach fast 28 durchaus erfolgreichen Jahren, steht die Simla vor dem Aus: Mitte September soll der 45 Mitglieder starke Verein aufgelöst werden.

Im Interview mit dem Münchner Merkur spricht Professor Oliver Mayer, Vorsitzender der Simla, über die Hintergründe. Der 60-Jährige leitet hauptberuflich den Bereich Energie & Bau bei „Bayern innovativ“ (Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer) in Nürnberg – und er ist eines der Gründungsmitglieder der Simla.

Warum löst die Simla sich auf?

Wir sind damals angetreten, um Solartechnik zu fördern in einer Zeit, als kaum ein Mensch wusste, wie man Photovoltaik schreibt. Das Ziel war, salopp formuliert, Solarenergie salonfähig zu machen. Diesen Job haben wir erfüllt. Aber heutzutage können und wollen wir bei diesem Thema nicht mehr vornewegziehen.

Weil sich inzwischen eine breite Akzeptanz für Solarenergie entwickelt hat?

Ein Beispiel: Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte einmal, bei mehr als vier Prozent Einspeisung von Solarenergie breche das Netz zusammen – heute sind wir bei über 50 Prozent. Es gibt mittlerweile Fachinstitutionen in ganz Bayern, Windkümmerer in den Regierungsbezirken – die alle erfüllen mit ihren Mitteln sehr professionell ihre Aufgaben.

Was ursprünglich Ansatz der Simla war, also über das Thema zu informieren und dafür zu sensibilisieren?

Die Anfragen von Gemeinden haben inzwischen stark nachgelassen, da es inzwischen professionelle Institutionen gibt wie Energieagenturen et cetera. Deshalb standen wir vor der Abwägung: Schleppen wir uns weiter, ohne einen Effekt zu haben – oder beenden wir einfach unser Engagement? Wir haben etwas erreicht, viel vorangetrieben wie die Solarkraftwerke München Land. Insgesamt war es eine Erfolgsstory.

Die jetzt zu Ende geht?

Wir alle wollten damals, um die 30 herum, etwas bewegen. Die Idee war: Wir machen das jetzt, wir tun was. Anders als heute die sogenannte „Letzte Generation“, die nur Aufmerksamkeit erregen will, sich aber aus konkreten Umsetzungen heraushält, wollten wir wirklich etwas tun. Und wir haben, mit der Gründung der Solarkraftwerke München Land, allen Skeptikern der Solarenergie demonstriert: Ja, es geht. Aber heute kommen wir an unsere Grenzen, mit 60 Jahren zähle ich zu den Jüngeren der Simla – und auf Dachbalken klettere ich in diesem Alter nicht mehr.

Schwierig, eine Gruppe mit dem gleichen Spirit zu finden.

Gibt es keine jüngeren Mitstreiter?

Es ist schwierig, wie damals eine Gruppe mit dem gleichen Spirit zu finden. Wir haben es wohl verpasst, mehr Energie in den Nachwuchs zu stecken.

Falls der sich – auch anderweitig – entwickeln sollte: Was wären die Herausforderungen?

Die Themen heute sind andere. Weg von „Ich speise alles ein“ hin zu „Ich sorge für hohen Eigenverbrauch und speise den Rest optimal ein“. Die gesetzlichen Regelungen sind komplex geworden. Als ich 1992 mein erstes Balkonkraftwerk installierte, kam jemand von den Stadtwerken und meinte, ich solle es halt an die Steckdose anschließen. Heute ist das viel komplizierter. Aber es geht auch um generelle Fragen.

Welche?

Die unterschiedlichen Denkarten zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Da geht es um gegenseitigen Respekt. Denn die einen müssen verstehen lernen, wie die anderen ticken. Ob Wind- oder Solarenergie, die Bevölkerungsdichte gibt es vor: Großstädte sind darauf angewiesen, vom Umland versorgt zu werden. Aber das sind keine technischen Probleme, um die wir uns gekümmert haben, sondern gesellschaftliche Herausforderungen.

Nichtsdestotrotz geht es im September mit der Simla zu Ende?

Ja, wir haben uns dazu bei einer Mitgliederversammlung den Fahrplan abgestimmt und werden nun die notwendigen Schritte einleiten. Letztlich ist Simla durch die Realität mit vielen professionellen Institutionen eingeholt worden. Wir sind deshalb nicht traurig, sondern stolz auf das Erreichte – wir haben Vorschub für die Solartechnik geleistet und Zeichen gesetzt!

Energiefresser Internet Auf der Webseite der Simla sind immer noch unzählige Informationen abrufbar, unter anderem weiterführende Links zu Studien oder zu einem Film der Weltraumbehörde NASA sowie die Experten- Vorträge bei den 15 Simla-Foren zwischen 2008 und 2021. Den letzten dieser Vorträge hat der Simla-Vorsitzende Professor Oliver Mayer im November 2021 gehalten unter dem Titel „Digitalisierung und Energie“. Darin rechtet er vor, wie sich unsere moderne Arbeits- und Computerwelt auf den Energieverbrauch auswirkt. „Rund die halbe Menschheit ist online. Vom weltweiten Stromverbrauch liegt das Internet auf Platz drei, das entspricht einen Ausstoß von 800 Millionen CO2“, skizziert Mayer. Allein in Deutschland verbrauchte die digitale Infrastruktur 20 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2018: „Jeder Klick, jedes ,Like‘ erzeugt CO2.“

Der Simla-Vorsitzende präzisiert dies anhand von Beispielen: „Eine Anfrage bei Google erzeugt einen Strombedarf von 0,3 Wattstunden. Mit 200 Anfragen kann man also ein Hemd bügeln. Pro Minute gehen vier Millionen Anfragen bei Google ein.“ Ein Tweet auf der Plattform X (vormals Twitter) benötige 0,3 Wattstunden, „damit kann ich mit einem E-Auto circa vier Kilometer fahren“. E-Mails verbrauchen, je nach Größe und Anhang, ein bis 30 Gramm CO2. „Aus Sicherheitsgründen werden Dateien in Clouds immer wieder neu abgelegt und umgespeichert – sie verbrauchen also Strom nur durch ihre Existenz.“ Durch die weltweit etwa fünf Milliarden Internernutzer fallen ein Prozent des globalen Stromverbrauchs an.

Was Video-Streaming angeht: Eine Minute benötigt 0,03 Kilowattstunden Strom. „Mit den 3,8 Milliarden Aufrufen des Youtube-Videos ,Gangnam Style‘ ließen sich 10 000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen“, erläutert Oliver Mayer.



