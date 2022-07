Im Krisenmodus: So bereiten sich Unternehmen auf einen möglichen Gas-Blackout vor

Von: Max Wochinger

Beim Bräu in Aying: Franz Inselkammer junior (l.) und Helmut Erdmann an der Flaschenwaschmaschine. Die Brauerei hat vorsichtshalber 100 000 Liter Öl gekauft. © MW

Russland hat die Gaslieferungen nach Deutschland weiter gedrosselt. Die Unternehmen im Landkreis sorgen sich um ihre Produktion. Wie bereiten sich die Firmen auf einen möglichen Gas-Blackout im Winter vor?

Landkreis – Wenn alles gut läuft, ist sein UnternehmenEnde Januar gasfrei. Der Angestellte Wolfgang Bonnet arbeitet seit Kriegsbeginn in der Ukraine auf Hochtouren – um den Etiketten-Profi Schreiner Group in Oberschleißheim unabhängig von russischen Gas zu machen. „Wir wollen von Gas wegkommen, um unsere Produktions- und Liefersicherheit sicherstellen zu können“, sagt Gebäudemanager Bonnet.

Gas ist elementar für den 1200-Mitarbeiter-Betrieb: Es wird zum Heizen und Kühlen der Lüftungsanlagen eingesetzt sowie zur Be- und Entfeuchtung der Luft. Die sensible Produktion ist in strikt definierte Klimazonen eingeteilt; die Klimaanlage läuft ganzjährig. „36 Prozent unseres Energiebedarfs wird mit Gas gedeckt“, sagt Bonnet.

Schreiner Group hat Notfallplan

Der Gasbedarf wurde zum Problem – spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und den Sanktionen des Westens. Kreml-Chef Putin hat die Lieferungen nach Deutschland stark eingeschränkt; der russische Energiekonzern Gazprom liefert derzeit nur 20 Prozent der möglichen Ostseepipeline-Exporte. Die Schreiner Group reagierte früh darauf – mit einem Notfallplan.

Dazu gehören Untersuchungen an den empfindlichen Kunststofffolien. Schichtpläne wurden analysiert: Wann ist die wärmste und trockenste Zeit? Kernstück des Projekts aber ist die Energieversorgung: Die Gebäude sollen künftig mit dezentralen Wärmepumpen versorgt werden. Sieben Pumpen werden angeschafft, sie sollen das Grundwasser unterhalb des Geländes an die Oberfläche fördern. Dafür investiert das Schreiner 5,3 Millionen Euro, erklärt Bonnet.

„Dann werden wir unsere Produktion dramatisch runterfahren“

Ende Januar will man startklar sein. Was ist, wenn es davor kein Gas mehr gibt? „Dann werden wir unsere Produktion dramatisch runterfahren“, so Bonnet. Nur noch die wichtigste Maschine des Betriebs soll dann laufen – gewärmt durch Heizlüfter, die um die Anlage aufgestellt werden. Die Industrielüfter kauft Bonnet jetzt schon.

Das Thema Gasengpässe steht längst auch auf der Agenda des Landratsamts und der IHK. Landrat Christoph Göbel (CSU) machte deutlich, dass die Wirtschaft im Landkreis München „vor einer Energiekrise stehe“. „Die Wirtschaft im Landkreis hat derzeit keine Planungssicherheit“, so auch Christoph Leicher, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses, bei der jüngsten Sitzung in der Brauereigaststätte Aying. Lösungsansätze? Fehlanzeige.

Brauerei unabhängiger von Energielieferanten

Die Gaststätte als Ort für die IHK-Sitzung passte wunderbar zur Krise: Die Ayinger Brauerei blickt mit großen Sorgen auf ein mögliches Szenario: zugedrehte Gashähne. „Bierbrauen ist sehr energieintensiv“, sagt Brauereidirektor Helmut Erdmann. Der Sud müsse auf Kochtemperatur gebracht, Flaschen gereinigt werden. „Wir verbrauchen mehrere Millionen Kilowattstunden Gas im Jahr.“

Die Traditionsbrauerei hat in den vergangenen Jahren viel Geld investiert, um unabhängiger von Energielieferanten zu werden: Blockheizkraftwerk, PV-Anlagen, ein Wärmepumpensystem für die Waschmaschine. Wenn der Brauerei das Gas ausginge, bliebe auch ihr nichts anderes übrig: Produktionsstopp.

Ayinger kann zwar auch mit Öl die Anlagen betreiben, vorsorglich hat sie 100 000 Liter gekauft. Aber damit komme sie nur rund einen Monat über die Runden. „Und wenn jetzt alle umstellen, können auch Unternehmer irgendwann nicht mehr mit Öl beliefert werden“, sagt Erdmann. Die Gaskrise sei ein „Existenzthema“.

