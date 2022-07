Cool bleiben bei über 30 Grad: So gehen Handwerker, Polzisten und Co. mit den Temperaturen um

Von: Andrea Kästle

Isarplanschen: Bei 34 Grad wie am Montag hilft nur noch ein Sprung in das kalte Wasser. © Andrea Kästle

Das Thermometer hat die letzten Tage stabil über 30 Grad angezeigt. Wie haben uns bei Handwerkern, Eisverkäufern und Polizisten umgehört, wie sie mit den schweißtreibenden Temperaturen umgehen.

Landkreis – Es ist heiß. In den vergangenen Tagen ist im Landkreis München das Thermometer teils auf 35 Grad geklettert, auch gestern waren es zwischen Straßlach-Dingharting und Unterschleißheim schon wieder 34 Grad. Die Folge: In den Biergärten stürzen sich Durstige auf kalte Getränke, in den Eisdielen ist vor allem abends viel Betrieb – und den Polizisten läuft spätestens nach fünf Minuten der Schweiß aus allen Poren. Trotz kurzärmliger Hemden, aber eben auch mit Schutzwesten.

Erwin Siegel erwischt man kurz vor Feierabend, er ist grade unterwegs, „um kühle Getränke zu besorgen“. Er hat einen Gartenbaubetrieb in Putzbrunn, seine drei Angestellten und er werden vor allem beauftragt, um Terrassen zu bauen. Seine Leute, sagt Siegel, hält er, seit die Hitzewelle auch den Landkreis München erreicht hat, immer wieder zu Pausen an. „Aber die arbeiten lieber durch und gehen früher heim.“ Seine Erfahrungen mit den Rekord-Temperaturen: „Man kann sich dran gewöhnen“, im Zweifelsfall taucht er selbst regelmäßig im Büro ab, das im Keller liegt und angenehm kühl ist.

Grünland leidet unter der Trockenheit

Um im grünen Außenbereich zu bleiben: Auch bei der Kunst- und Lustgärtnerei im Schlosspark Schleißheim sorgen die mehr als sommerlichen Temperaturen noch nicht dafür, dass sich alle nach dem Winter sehnen. Inhaber Martin Weimar hat die Großstauden in ihren drei- und Vier-Liter-Töpfen von der Terrasse ins Gewächshaus befördert, und das Gewächshaus ist gut belüftet. „Das ist eine Frage der Technik“, sagt er. Ansonsten sei er, weil er Pflanzen nicht selbst zieht, von diesem Sommer weniger betroffen.

Noch verfolgt auch Martin Schmid, der Wehner-Bauer von Zell im schönen, denkmalgeschützten Bauernhof gegenüber vom Schlittenbergerl in Schäftlarn, den Wetterbericht allabendlich gelassen. Sein Getreide steht im Feld, es muss nur noch reifen und braucht dazu nicht mehr so viel Wasser, auch der Mais hält erstmal durch. „Es hat eben bei uns zwischendurch schon immer wieder geregnet“, sagt er. Am meisten leidet im Moment das Grünland unter der Trockenheit.

Ansonsten? Achtet er darauf, dass seine 18 Kühe auch Schattenplätze finden auf ihrer Weide und lässt selbst Arbeiten in der prallen Sonne, die nicht dringend sind, vorübergehend liegen.

„Viele quengeln wegen des Wetters“

Wie sehr den Leuten die Hitze zu schaffen macht, das bekommt auch Erhard Schneider im Moment vielfach zu hören. Er ist der Geschäftsführer in der Waldwirtschaft in Pullach: „Viele quengeln wegen des Wetters“, sagt er. In seinen Biergarten pilgern die Gäste schon früh am Abend – und brechen dann trotz der lauen Nächte auch wieder früh auf. „Früher mussten wir die Gäste regelrecht verjagen von ihren Plätzen.“ Heute? Sind um 21.30 Uhr die meisten Bänke im Schatten der Kastanien wie leer gefegt.

Eine Biergartenrevolution, wie sie 1995 stattfand, um gegen den frühen Zapfenstreich in Großhesselohe zu protestieren, würde sich heute erübrigen. Das Getränk der Stunde? Ist in der Waldwirtschaft das alkoholfreie Weißbier, 20 bis 25 Kästen gehen davon weg pro Abend, fast doppelt so viel wie sonst.

Das Arbeiten in der Küche, berichtet Schneider auch noch, sei wiederum erträglich, dank der Induktionsherde, die ja auf den Platten keine Hitze erzeugen.

Eisverkäufer Rosa und Samir im Café Dolce in Pullach. © Andrea Kästle

„Die Hitze macht uns fertig, das ist klar“, sagt auch Raffaele Paulangelo, der Besitzer vom Café Dolce in Pullach. 20 Sorten selbstgemachtes, meist frisch hergestelltes Eis hat er im Angebot. Im Moment seien neben den Dauer-Bestsellern Vanille und Stracciatella vor allem fruchtige, eher saure Sorten gefragt: Melone, Mango, Sorbet. 1,70 Euro kostet bei ihm die Kugel; die exotischsten Varianten sind Rhabarber, Zitrone und Lavendel oder weißer Pfirsich mit Rosentee. Mittags, sagt Paulangelo, ist es bei ihm ruhig, die Leute kommen dafür abends: „Keiner will bei den Temperaturen früh ins Bett.“

Derweil werden bei der Polizei Kollegen, die irgendwo den Verkehr regeln müssen, weil eine Ampel ausgefallen ist, schon nach einer halben Stunde ausgewechselt. Das berichtet der Oberschleißheimer Dienststellenleiter Stefan Schraut. Weil länger bei den Temperaturen einfach nicht geht.

Und während auch die Kontaktbeamten derzeit ein wenig langsamer durch Garching, Ober- und Unterschleißheim radeln, kann Peter Aurnhammer die ganze Aufregung nicht verstehen. Der Apotheker aus Ismaning und Sprecher der Apotheken im Landkreis sagt schlicht: „Seien wir doch froh, dass endlich mal richtig Sommer ist.“

