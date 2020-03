„Sind in Hab-Acht-Stellung“: So gehen Seniorenheime mit dem Coronavirus um

Der Coronavirus greift immer weiter um sich. Besonders ältere Menschen ist er gefährlich. Wie gehen also die Seniorenheime im Landkreis damit um? Wir haben nachgefragt.

Garching/Landkreis – Eigentlich sollte Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Freitag im Garchinger Seniorenzentrum Josef-Amon-Haus Kommunalwahlkampf machen. Doch die Veranstaltung ist aus zwei Gründen abgesagt: Schreyer ist mittlerweile nicht mehr Sozial-, sondern Bauministerin. Der andere Grund aber wiegt schwerer: Aus Sorge vor dem Coronavirus, fallen derzeit bundesweit Messen sowie Groß- und Kleinveranstaltungen aus – und auch Karen Reisinger, Chefin des Garchinger Seniorenheims, zog die Notbremse.

„Ich habe Verantwortung für 95 Bewohner“, sagt sie. Eine solche Veranstaltung mit vielen Besuchern könne sie angesichts eines möglichen Ansteckungsrisikos nicht verantworten. Denn so wenig zu dem neuartigen Virus mit der offiziellen Bezeichnung „Covid-19“ bisher auch bekannt sein mag, klar ist: Senioren gehören angesichts ihres schwächeren Immunsystems zu einer Risikogruppe, was die Schwere des Krankheitsverlaufs im Falle einer Infektion angeht.

„Das wäre der größte Albtraum“

„Das wäre der größte Albtraum“, sagt Heimleiterin Reisinger über einen möglichen Coronavirus-Fall unter ihren Bewohnern oder Mitarbeitern. Schließlich sei dann damit zu rechnen, dass die Gesundheitsbehörden das Seniorenhaus unter Quarantäne stellen. Das könnte laut Reisinger bedeuten, dass sich die Mitarbeiter zu Hause isolieren müssten – aber im Privatauto zur Arbeit kommen und dort Schutzkleidung tragen müssten. Denn die Pflege muss ja weitergehen.

Das heißt aber nicht, dass in den Seniorenheimen im Landkreis Panik herrscht – trotz zweier neuer Infektionsfälle im Landkreis München, die das Gesundheitsministerium am Mittwoch bestätigte. „Bei uns im Haus ist es ruhig“, betont Reisinger in Garching. Schließlich sei Grippezeit, und auch das Risiko, dass Bewohner den Norovirus erwischen, sei im Winter höher. „Wir haben tagtäglich mit Keimen und Viren zu tun“, sagt die Heimleiterin. Hygiene sei ohnehin Pflicht, Coronavirus hin oder her.

Aufklärung ist die halbe Miete

Wie in Garching stehen auch im Seniorenzentrum „Wohnen am Schlossanger“ in Höhenkirchen-Siegertsbrunn Desinfektionsmittel-Spender am Eingang bereit – und Heimleiterin Irmgard Kaleve rät nicht nur Mitarbeitern, sondern auch Bewohnern und Besuchern, diese zu benutzen. Handhygiene sei entscheidend; Aufklärung darüber die halbe Miete. „Wir sind immer in Hab-Acht-Stellung“, sagt Kaleve.

Gegen die Influenza seien die Bewohner geimpft, bei Corona und anderen Infekten sei die Vorbeugung schwieriger. Angehörigen rät sie daher, sich bei Erkältungssymptomen lieber auszukurieren, bevor sie im Heim vorbeischauen, denn auch eine einfache Erkältung könne älteren Menschen Probleme bereiten. Wenn die Hygienebarrieren halten, könnte der Faktor Zeit den Seniorenheimen zugute kommen, sagt Reisinger vom Josef-Amon-Haus: „Wir hoffen, dass die Sache in zwei Monaten rum ist.“

Ministerin Kerstin Schreyer weicht am Freitag derweil in den Neuwirt aus (19 Uhr).

Das Coronavirus schlägt auch durch auf die Hotelbranche. Absagen von Messen, Tagungen oder rückläufige Reisen führen zu leeren Betten.

