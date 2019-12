Ein Jahr MVG-Räder im Landkreis: So oft wurden sie bislang gemietet

Gefühlt im Wochenrhythmus sprossen die MVG-Mietradstationen im vergangenen Jahr im Landkreis aus dem Boden. Nun liegt eine erste Bilanz vor.

Landkreis – Am 5. Oktober 2018 wurde in Garching die erste MVG-Mietradstation im Landkreis München eröffnet. Seither sind 162 Stationen mit über 1100 Rädern in insgesamt 21 Städten und Gemeinden in Betrieb gegangen – und sie werden rege genutzt. Das zeigen die ersten Zahlen, die das Landratsamt nun veröffentlicht hat.

Landkreisweit werde das System gut angenommen. Die Ergebnisse des ersten vollständigen Auswertungsjahrs werden zwar erst Mitte 2020 vorliegen, dennoch ließen die ersten Nutzerzahlen erfreuliche Entwicklungen erkennen. So wurden in allen teilnehmenden Kommunen im nun ausgewerteten Zeitraum von Januar bis September 2019 die Räder rund 57 100 Mal ausgeliehen. Ein Ergebnis, mit dem Landkreis und MVG sehr zufrieden seien, insbesondere, da zahlreiche Stationen erst zwischen April und Juni 2019 in Betrieb genommen wurden.

Der Juli war der Top-Monat

Bereits im nasskalten Januar 2019, als lediglich 40 Stationen mit knapp 270 Rädern in Betrieb waren, wurden demnach 331 Ausleihen getätigt. Schon im März konnten dann mehr als 1500 Ausleihen bei 566 betriebsbereiten Rädern verzeichnet werden. Im Sommer konnte dann auch die Marke von 10 000 Ausleihen geknackt werden. Knapp 13 000 Ausleihen wurden allein im Juli 2019 gebucht.

Über ein Drittel aller Ausleihen wurden dabei zwischen 16 und 20 Uhr getätigt, aber auch zur Vormittags- und Mittagszeit wurden die Räder gut in Anspruch genommen. Die meisten Mieter nutzten die Räder laut Landratsamt für Fahrten innerhalb ihrer Stadt oder Gemeinde. Vor allem die Wege der „letzten Meile“ spielten eine wichtige Rolle.

Hier wurden die meisten Räder gebucht

Die meisten Fahrten wurden in Garching (16 500 Ausleihen), Ismaning (4756), Haar (4508) und Neubiberg (3651) getätigt, wobei die beiden Erstgenannten im gesamten Auswertungszeitraum am Netz waren, die Stationen in Haar und Neubiberg dagegen erst seit April.

Landrat Christoph Göbel (CSU) bewertet die Zahlen als „bemerkenswert“: „Ich bin zuversichtlich, dass das MVG-Rad dauerhaft zur verkehrlichen Vernetzung von Stadt und Landkreis beitragen und sich zu einem wesentlichen Bestandteil unserer neuen Mobilität entwickeln wird.“

Lesen Sie auch: Expressbusse um München: Dort verlaufen die Linien

Die Gesamtinvestitionen für die Ausweitung des MVG Rads in den Landkreis beliefen sich auf rund 3,6 Mio. Euro. Für das Modellprojekt erhielt der Landkreis eine umfangreiche Förderung des Bundes. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit unterstützte das Vorhaben des Landkreises mit mehr als drei Millionen Euro. Die verbleibenden Kosten teilten sich der Landkreis und die beteiligten Kommunen paritätisch zu je 50 Prozent.