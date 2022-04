Sorge um sozialen Frieden: Kreis-SPD warnt vor Wohnungsnot - Kritik an Staatsregierung

Von: Andreas Sachse

Belohnung für eine Wohnung: Auf der Suche nach einer Bleibe ergreifen manche kreative Schritte. © T.Seeliger / IMAGO

Die SPD im Landkreis München sorgt sich um den sozialen Frieden und warnt vor den Folgen der Wohnungsnot. Sie kritisiert die Staatsregierung auch scharf wegen eines mutmaßlichen Apple-Deals.

Landkreis – Die Wohnungsnot bedroht den sozialen Frieden. Vor den Folgen der Krise warnt die SPD nicht erst seit gestern. Auf der Jahreshauptversammlung des Kreisverbands verwies der Vorsitzende Florian Schardt auf brach liegende Flächen mitten in München und hielt der Staatsregierung vor, Prestigeobjekten den Vorzug zu geben.

Seit 2017 liegt das staatliche Grundstück an der Seidlstraße, Ecke Karlstraße, ungenutzt danieder. An die 430 Wohnungen könnten den angespannten Immobilienmarkt entlasten: Platz für 1250 Menschen, wie Schardt die Genossen im Hofbräuhaus wissen ließ. Der Unterbezirksvorsitzende zog Parallelen zum Osram-Gelände in Untergiesing. In den vergangenen Jahren entstand auf 3,3 Hektar Fläche ein nachhaltiges Quartier mit 420 Wohnungen, reichlich Grün und Freiflächen. Beide Grundstücke sind in etwa gleich groß. Eine einmalige Gelegenheit, findet Schardt; nicht nur um Luft aus dem Kessel zu lassen: Hier ergäbe sich die Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen.



„Warum muss der Freistaat die wirtschaftlich wertvollste Marke der Welt unterstützen?“

Der 2013 heftig kritisierte Verkauf von 32 000 Wohnungen der Gemeinnützigen Bayerischen Wohnungsbaugesellschaft durch die BayernLB, der Hausbank des Freistaats, ist vielen lebhaft in Erinnerung. Schardt wirft der Staatsregierung vor, die Seidlstraße 15 bis 19 für den „Apple“-Konzern zu reservieren. „Warum muss der Freistaat die wirtschaftlich wertvollste Marke der Welt unterstützen?“, rief der in Ottobrunn lebende SPD-Sprecher den Genossen zu. Eine rhetorische Frage. Wer zu den Normalverdienern im Sitzungssaal zählte, wird sich auf absehbare Zeit keinen eigenen Wohnraum leisten können. Schon gar nicht in München. Auf dem Gelände in der Maxvorstadt würde Apple gern einen Campus für mehrere tausend Mitarbeiter hochziehen. Zuletzt wurde bekannt, das zwei bayerische Ministerien, das Innere und Wirtschaft, ebenfalls an der Seidlstraße interessiert sind, um andernorts Mietkosten in Millionenhöhe zu sparen. Wer würde unter diesen Umständen noch einen Gedanken an Wohnungen verschwenden? Schardt ärgert das gewaltig. Bezahlbarer Wohnraum zählt zu den Lieblingsthemen des 40-Jährigen, dessen Stern in der SPD vor gut drei Jahren zu erstrahlen begann.



Ein weiteres Feld, das Schardt beackert, sind erneuerbare Energien. Den seiner Ansicht nach überfälligen Wandel würde die Staatsregierung auch in dem Fall durch eine „Reihe unsinniger Prestigeobjekte“ ausbremsen. Wasserstoff zum Beispiel. Kaum dass der erste Wasserstoff-betriebene Bus aus der Werkhalle rollt, würde der nächstbeste CSU-ler hübsch lächelnd vor die Kamera springen, lästerte Schardt. „Dabei sieht selbst der MVV Wasserstoffbusse kritisch.“ Und was, bitteschön, soll dieses Wasserstoff-betriebene Donau-Ausflugsschiff? „Für Wasserstoff braucht es Strom“, sagte Schardt. Zweidrittel dieser aufwendigsten aller Energien würden im Kraftwerk und beim Transport verloren gehen.



Ukraine-Krieg: Gastfreundschaft sorgt die räumliche Enge

Mit Windrädern zur Stromproduktion wiederum täte sich der Freistaat schwer. Vor dem Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten und einer erlahmenden Energieversorgung fürchtet Schardt um den sozialen Frieden in der Republik. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt habe sich in Folge des Ukraine-Kriegs zusätzlich dramatisiert. Von 4600 Flüchtlingen im Kreis seien nicht zuletzt der hohen Immobilienpreise wegen 3700 privat untergebracht. Bei aller Gastfreundschaft sorgt die räumliche Enge für Spannungen. Hier gäre ein nicht zu unterschätzendes Konfliktpotential.



Schardt erinnerte an Grundgesetz Artikel 14, der privaten Wohnraum schützt, Eigentümer gleichzeitig dem Gemeinwohl verpflichtet. In den zurückliegenden Jahren seit der Finanzkrise 2007 hätten Eigner großer Flächen überdimensional profitiert. Die Artikel 14 verbundene Gemeinwohl-Verpflichtung sähe Schardt gern mehr in den Vordergrund gerückt.

