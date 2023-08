„Der Bedarf ist groß“: Sozialpädagogen unterstützen Familien, wenn denen alles über den Kopf wächst

Von: Charlotte Borst

Teilen

Bindet die ganze Familie ein: Sozialpädagogin Susanne Funker besucht regelmäßig Eltern und Kinder. © gerald förtsch

Wenn Kinder Probleme haben, Eltern immer unsicherer werden und Belastungen, Stress und Streit bedrücken, hilft ein Angebot des Landkreises. Sozialpädagogen kommen in die Familien.

Landkreis – Manchmal sind es kleine Hinweise, die viel verändern. Wie damals am Spielplatz: Ein dreijähriger Bub sammelt für seine Mutter Tannenzapfen, läuft hin und her, um sie aufzuheben. Seine Mutter macht das unruhig, sie fürchtet, ihr Kleiner könnte weglaufen. Als sie aufspringen will, um den Kleinen auszuschimpfen, hat Susanne Funker die Situation gerettet.

Die Sozialpädagogin hat Mutter und Sohn zum Spielplatz begleitet und die Szene miterlebt. Sie appelliert an die Mutter: „Einen Moment innehalten und das Kind beobachten.“ Dann erkennt auch die junge Frau, dass keine Gefahr droht: Der Kleine ist nur auf die Tannenzapfen-Suche – und darf jetzt ungestört weiterspielen.

Eltern sehen oft nur ihre Themen und ihre Ängste“

„Die Eltern sehen oft nur ihre Themen und ihre Ängste. Das führt zu Missverständnissen und großen Konflikten in den Familien“, erklärt Susanne Funker. Die Mitarbeiterin der Diakonie besucht im Auftrag des Landkreises regelmäßig Familien im Rahmen des Programms „Ambulante Erziehungshilfen“.

Wenn Kinder Probleme haben oder auffällig sind, Eltern immer unsicherer werden und Belastungen, Stress und Streit bedrücken, hilft das Angebot Eltern, ihren Alltag wieder in den Griff zu bekommen. Es soll die Erziehungskompetenz stärken und für die Familien tiefe Einschnitte, wie Aufenthalte in Kinderheimen oder Pflegefamilien, vermeiden.

„Der Bedarf ist groß, besonders seit der Pandemie“, berichtet Funker, psychische Belastungen seien gestiegen. Im Jahr 2022 nahmen 297 Familien im Landkreis die Hilfe in Anspruch, (2021: 331 Familien, 2018: 284 Familien).

Anlaufstelle Verschiedene Träger bieten im Landkreis München Ambulante Erziehungshilfen an, unter anderem die Diakonie in Feldkirchen: 089/ 907 78 18 15, ebenso das SOS Kinderdorf: 089/ 12 606-0, Anlaufstellen für Hilfesuchende ist aber zunächst das Kreisjugendamt im Landratsamt: 089/ 6221-0

Im Team mit ihren Kolleginnen von der Diakonie hat Susanne Funker gemerkt, wie wichtig es ist, das sich Familien über psychische Belastungen austauschen können und kindgerechte Worte dafür finden. „Die Erziehungshilfe bringt eine Blick von außen. Wenn die Herausforderungen einem über den Kopf wachsen. Dann können Eltern, Jugendliche oder Kinder eine helfende Hand brauchen.“ Funker, die ihre Familien über einen längeren Zeitraum regelmäßig besucht, bindet die gesamte Familie ein und übt auch Konfliktfähigkeit.

Im Fokus der Beratung steht das Kind. Die Sozialpädagogen hören zu und klären gemeinsam mit den Familien, wie aus ihrer eigenen Sicht ihr Lebensweg gelingen kann, was ihre Interessen sind und welchen Willen zur Veränderung sie selbst haben. Ziel ist es, auch Unterstützung und Angebote in ihrem Lebensumfeld zu nutzen, gute Kontakte zu knüpfen, am Vereinsleben teilzunehmen, um so früh wie möglich ohne professionelle Hilfe zurechtzukommen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.