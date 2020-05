Nach Wahl-Empfehlung für CSU-Konkurrent: SPD-Fraktion rebelliert gegen Vize-Landrätin

Die Nachwehen des Kommunalwahlkampfs plagen die Landkreis-SPD – und könnten nachträglich noch eine personelle Kehrtwende auslösen

Landkreis – Annette Ganssmüller-Maluche droht das Amt der stellvertretenden Landrätin zu entgleiten. Nicht, weil die Stimmung im Kreistag gegen sie wäre. Der Widerstand kommt vielmehr aus ihrer eigenen Fraktion.

Die Posten sind bei den Sozialdemokraten eigentlich klar verteilt: Florian Schardt aus Ottobrunn macht den Parteichef, Ingrid Lenz-Aktas aus Aschheim die Fraktionsvorsitzende, und Ganssmüller-Maluche aus Ismaning bleibt Vize-Landrätin. Nach der Sitzung der um sieben auf neun Sitze geschrumpften Fraktion am Freitag könnte dieses Arrangement aber Geschichte sein: Florian Schardt wird sich ebenfalls um den Stellvertreterposten von CSU-Landrat Christoph Göbel bewerben. Das verkündete nach Informationen des Münchner Merkur die Fraktionschefin Ingrid Lenz-Aktas in einer E-Mail an die Ortsvereins-Vorsitzenden.

Wahlempfehlung für CSU-Konkurrent sorgt für Unmut

Für Unmut sorgte Ganssmüller-Maluche bei den Genossen besonders mit ihrer Wahlempfehlung für den schließlich siegreichen Amtsinhaber Göbel anlässlich der Stichwahl, die sie selbst verpasst hatte. Ihre Partei verzichtete ausdrücklich auf eine Wahlempfehlung. Das Manöver, vermuten manche, sollte der Vizelandrätin im Kreistag die eigene Wiederwahl erleichtern.

+ Ingrid Lenz-Aktas, Fraktionsvorsitzende. © Dieter Michalek Offenbar auf Kosten der Stimmung in der Partei: So manche Genossen des Unterbezirks München-Land halten mit ihrem Ärger über ihre Vize-Vorsitzende und Vize-Landrätin kaum hinterm Berg. Die Fraktionsvorsitzende und Vorstandsmitglied Ingrid Lenz-Aktas findet: „Das geht nicht!“ Ganssmüller-Maluche habe sich ohne Absprache über einen Vorstandsbeschluss hinweggesetzt. Bei der Entscheidung zwischen Florian Schardt und der bisherigen Vize-Landrätin positioniert sich Lenz-Aktas klar für den Kreisvorsitzenden: „Es muss jemand sein, der der Partei gegenüber loyal ist.“

+ Florian Schardt, Kreis-Chef und Gegenkandidat. © Marc Oliver Schreib Schardt wiederum dementiert seine Kandidatur auf Anfrage nicht, will sich aber zu den Hintergründen derzeit nicht äußern: „Ich beteilige mich nicht an öffentlichen Personalspekulationen.“

Annette Gannssmüller-Maluche war auf mehrmalige Anfrage hin nicht zu einer Stellungnahme bereit.

Der Sturz ist keine ausgemachte Sache

Der Sturz der Vizelandrätin ist auch längst nicht ausgemacht. Beobachter bezeichnen die Kreistagsfraktion als gespalten, teils gar zerstritten – die drei Nordbürgermeister Christoph Böck (Unterschleißheim), Alexander Greulich (Ismaning) und Dietmar Gruchmann (Garching) gelten als Unterstützer Ganssmüller-Maluches, was mit ihr selbst vier von fünf nötigen Mehrheitsstimmen bedeuten würde. Neben Lenz-Aktas und Schardt müssten also wohl auch Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer sowie Landeschefin Natascha Kohnen und die Bundestagsabgeordnete Bela Bach gegen Ganssmüller-Maluche stimmen.

