Starkes Bündnis seit 40 Jahren: Nordallianz steht fest zusammen

Von: Charlotte Borst

„Wir sind bayerische Bürgermeister.“ Einmütig und in Tracht feiern: (v.l.): Andras Kemmelmeyer (Unterföhring), Franz Heilmeier (Eching), Markus Böck (Oberschleißheim), Moderator Barry Werkmeister, Josef Niedermeier (Hallbergmoos), Geschäftsführerin Anna-Laura Liebenstund, Christoph Böck (Unterschleißheim), Alexander Greulich (Ismaning) Dietmar Gruchmann (Garching) und Sebastian Thaler (Eching). © Gerald Förtsch

Die Nordallianz feiert heuer ihren 40. Geburtstag. Bei der Party in Unterföhring wurde deutlich: Die acht Bürgermeister stehen fest zusammen.

Landkreis – „Sind Sie so etwas wie die NATO?“ – Aufhorchen im Festzelt. Die acht Bürgermeister sind gefordert. Jetzt steht die Assoziation zum Ukrainekrieg im Raum. Christoph Böck, Unterschleißheim, fängt den allzu großen Vergleich des Moderators schnell ein: „Früher waren wir ein Abwehrbündnis, heute versuchen wir, unsere Region attraktiver zu gestalten.“ So massiv wie in der Ukraine war die Bedrohung nie, aber Konflikte gab es einige.

40 Jahre Nordallianz – „Wer hätte gedacht, dass dieses Bündnis so lange Bestand haben würde?“, fragt Gastgeber Andreas Kemmelmeyer im Unterföhring Bierzelt, wo die Bürgermeister gut gelaunt, einmütig und in Tracht das Bündnis feiern. Ende der 70er Jahre plante München eine Müll- und Klärschlammanlage in Fröttmaning. Weitere belastende Einrichtungen folgten: Heizkraftwerk, Truppenübungsplatz, Autobahnen. Hätten die Bürgermeister nicht 1982 eine bis dahin einmalige Allianz geschmiedet, wäre der Norden zum Münchner Hinterhof geworden. Eching, Garching, Hallbergmoos, Ismaning, Neufahrn, Oberschleißheim, Unterföhring und Unterschleißheim verbündeten sich.

„Stadt und Freistaat mussten lernen, dass wir nicht nur Juniorpartner sind“

Die acht Kommunen pochten konsequent auf ihre Planungshoheit. „Die Stadt München und der Freistaat mussten lernen, dass es ein Umland gibt, dass wir nicht nur Juniorpartner sind, sondern eine der erfolgreichsten Regionen in ganz Deutschland“, blickt Kemmelmeyer zurück.

Gemeinsame Gegner schweißen eben zusammen, sogar die verschiedenen Parteizugehörigkeiten traten in den Hintergrund: Ob CSU, SPD oder Freie Wähler, spielte kaum eine Rolle. „Wenn einer die Stimme erhebt, wird er nicht so gehört. Wenn acht die Stimme erheben, sind sie schon lauter“, sagt Dietmar Gruchmann, Garching.

Widerstand gegen Transrapid

Die Nordallianz leistete Widerstand, wenn einem der Partner Planungen nicht passten, etwa gegen den Transrapid zum Flughafen: Das Projekt wurde 2007 beerdigt. Den Zusammenhalt bezeugen die Schlagzeilen aus der Anfangszeit, die auf einer Leinwand über den Köpfen eingeblendet werden: „Region darf nicht weiter sauen“, „Nordallianz will Positivplanung setzen“, „Nordallianz kämpft um neues Erholungsgebiet“, „Nordallianz übt sich in Solidarität“, „Acht Bürgermeister ziehen an einem Strang“.

Das gilt immer noch: Bei Straßenbau und Gewerbeansiedlung wird mit offenen Karten gespielt: „Planungen werden abgestimmt, damit keiner überrascht wird“, sagt Sebastian Thaler, Eching.

Heute verbinden Themen wie Digitalisierung und der Ausbau der Radinfrastruktur die Gemeinden. Eine zentrale Rolle hat Anna-Laura Liebenstund als Leiterin der Geschäftsstelle seit 2019 übernommen. Auch wenn Moderator Werkmeister mit Blick in die männerdominierte Bürgermeisterrunde sie unsinnigerweise „die Quotenfrau“ nennt, wird deutlich, dass sie die Fäden zusammenhält und – wie einer der Acht betonte – bei der Umsetzung der Projekte „hochklassige Arbeit“ leistet. Bei so viel Harmonie will der Moderator doch ein wenig Rivalität schüren. Erfolglos. „Der Austausch ist unvergleichbar und sehr wertvoll“, betont Markus Böck, Oberschleißheim. Josef Niedermeier, Hallbergmoos, der erst seit einem Jahr im Amt ist, schwärmt: „Wie ich bei den Kollegen aufgenommen wurde, war phänomenal.“

