SWM-Chef prognostiziert: „So billig wie früher wird Energie nie mehr“

Von: Charlotte Borst

Teilen

Die Kosten für Gas steigen. (Symbolbild) © Patrick Pleul

Wie sieht die Energieversorgung in Deutschland in zehn Jahren aus? Eine Frage, der der SPD-Landtagskandidat Florian Schardt und SWM-Chef Florian Bieberbach nachgegangen sind.

Landkreis – Noch ist Deutschland bei der Energieversorgung mit Gas und Strom im Krisenmodus. Doch wie sieht der Energiemix in zehn Jahren aus? Florian Bieberbach, der Chef der Stadtwerke München (SWM), gibt eine positive Perspektive: Windräder und Wasserstoff werden eine wichtige Rolle spielen, und auch die Geothermie wird deutschlandweit relevant. Diese Einschätzung gab der Wirtschaftswissenschaftler in einem Online-Gespräch mit dem SPD-Landtagskandidaten Florian Schardt, der nicht nur denselben Vornamen und das gleiche Parteibuch hat – die beiden arbeiten auch im Umwelt- und Energieausschuss der IHK zusammen. Als ausgewiesener Experte hielt Bieberbach vor rund 30 Zuhörern ein Impulsreferat zur Frage „Energiepolitik – Wie geht es weiter?“. Dabei gewann das Publikum tiefe Einblicke in die Sicht eines Wirtschaftsexperten auf den Energiemarkt.

Bieberbach wohnt selbst im Landkreis und ist gerade in den Gemeinderat Schäftlarn nachgerückt. Der SWM-Chef ist zuversichtlich, dass wir warm durch den Winter kommen: „Die Versorgungslage beim Gas ist relativ stabil.“ Dank der Flüssiggaskäufe aus Asien und den USA seien die Gasspeicher in Deutschland zu über 90 Prozent gefüllt. „In Bayern war man mit dem Speicherfüllstand lange hinterher, das hat sich verbessert.“

Europa kauft LNG

Der süddeutsche Raum liege jetzt bei etwa 83 Prozent. Allerdings muss Deutschland für LNG (liquefied natural gas), also Flüssiggas, „wahnsinnig hohe Preise“ zahlen: „Der durchschnittliche Gaspreis liegt im Großhandelspreis bei 180 Euro pro Megawattstunde, vor zwei Jahren waren wir eher bei 18 Euro. Das ist eine Verzehnfachung.“ Eine „aberwitzige Preissteigerung“ habe es im Verlauf dieses Jahres aber auch beim Strompreis gegeben: „Der hat sich versiebenfacht.“

Die Zahl der Schiffe, die mit LNG über die Weltmeere schippern, ist begrenzt. Der Preiskampf entscheide, wo das LNG hingehe: „Europa war bereit, mehr zu zahlen“, daher gehe weniger Gas nach China, Japan und Korea. Das Modell, das die Experten-Kommission für die Gaspreisbremse erarbeitet hat, hält Bieberbach für „einen sehr vernünftigen Vorschlag“. Trotzdem sollte der Verbraucher sparsam mit Gas umgehen: „Wenn ich meinen Verbrauch um 20 Prozent reduziere, habe ich eine moderate Preissteigerung. Wenn ich genauso viel verbrauche wie im Vorjahr, wird es richtig teuer.“ Was die Gaspreisbremse am Ende den Bund kostet, ob 200 Milliarden Euro reichen, hänge vom Großhandelspreis ab: „Je höher der steigt, desto teurer wird es für den Bund.“

Bieberbach ist überzeugt: „Mit zunehmender Investition in LNG-Terminals wird der Gaspreis sinken, so billig wie früher wird Energie aber, nicht mehr.“ Die „Übergewinnsteuer“, die Branchen auferlegt werden soll, die von den hohen Energiepreisen profitierten, wie zum Beispiel die SWM, hält Bieberbach für ein System, das am Ende enttäusche. Sein Vorschlag: Unternehmen, die 2022 und 2023 von der Krise profitieren, sollten temporär höhere Körperschaftssteuern zahlen, während Unternehmen, die Einbrüche verzeichneten, höhere Verlusterträge geltend machen sollten. „Das würde Unternehmen, die leiden, schützen und die, die profitieren, stärker besteuern.“ Die großen Gaspreis-Profiteure seien die USA, Asien und Länder wie Norwegen oder Katar, „die der deutsche Fiskus nicht besteuern kann“.

Konkurrenz am Markt

Doch wie geht es den Betrieben, fragte Volkswirtschaftler Florian Schardt: „Welche Signale erhalten die Stadtwerke von ihren Industriekunden?“ Das hänge davon ab, wie energieintensiv ein Unternehmen sei und ob es die Preissteigerungen an die Kunden weitergeben könne, erklärte Bieberbach: „Ein Chemieunternehmer sagte mir, er könne seine höheren Kosten weitergeben, weil seine Konkurrenz in Asien die gleichen Preise verlangt. Wer aber mit einem Wettbewerber in den USA konkurriert, kann temporär nur noch dicht machen.“ Man sehe schon jetzt, dass es sich momentan nicht mehr lohne, bestimmte Produkte wie Ammoniak in Deutschland herzustellen. Solche Unternehmen sollten von der Bundesregierung – ähnlich wie in der Corona-Krise – Hilfe über Einzelanträge erhalten.

Atomenergie spiele nur noch übergangsweise eine Rolle, ist Bieberbach überzeugt. Der Energiemix der Zukunft werde erneuerbar sein: „Man wird die Windenergie in Europa ausbauen.“ Wasserstoff sei zwar noch teuer, werde aber sehr wichtig. „Wasserstoff wird in zehn bis 15 Jahren einen wesentlichen Anteil an unserer Energieversorgung haben.“ Bei der Wärmeversorgung werde die Geothermie deutschlandweit relevant: „Die Potenziale der Geothermie sind riesig. Die Tiefengeothermie gibt es nicht überall, aber in vielen Teilen Deutschlands gibt es gute Voraussetzungen.“ Auch Oberflächengeothermie mit Grundwasserwärmepumpen und Sonden sei sinnvoll.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.