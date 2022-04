Tempo bei den Batterie-Linien: Alle Busse sollen bis 2030 emissionsfrei fahren

Von: Charlotte Borst

Der Landkreis München und der MVV entwickeln ein ehrgeiziges Konzept: Bis 2030 sollen alle Busse emissionsfrei sein.

Landkreis – Bis 2030 soll der Regionalbusverkehr im Landkreis München emissionsfrei betrieben werden. Der Landkreis will Schritt für Schritt alle 57 Regionalbuslinien umstellen. Die Devise von Landrat Christoph Göbel (CSU) lautet: „So schnell wie möglich so viele Buslinien wie möglich auf alternative Antriebsstoffe umzustellen.“

Seit Dezember 2019 ist der Ortsbus 232 in Unterföhring elektrifiziert, doch danach ging es so recht nicht weiter. Alle anderen Regionalbusse im Landkreis fahren noch mit Diesel. Der Mobilitätsausschuss des Kreistags hat mit 16:1 ein Konzept zur Umstellung beschlossen. 2024/25 sollen sieben Linien umgestellt werden. Bis 2030 sollen alle 57 Linien batterieelektrisch oder wasserstoffbetrieben fahren. Das Knowhow kommt vom MVV, der Schritt für Schritt geplant hat. Markus Büchler von den Grünen lobte: „Das ist ambitioniert und richtig gut.“ Man werde sich damit „wieder nach vorne katapultieren“.



Wohl vier Jahre Vorlaufzeit

Der Landkreis München hat als erster in Zusammenarbeit mit dem MVV ein Konzept und einen Zeitplan für die Umstellung der Regionalbuslinien erarbeitet. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 wird der Landkreis 24 Linien neu ausschreiben. 2027 sind für weitere zwölf Linien neue Verträge zu schließen. Die nötige Ladeinfrastruktur an der Strecke soll im Besitz des Landkreises sein, sofern die Busse nicht im Betriebshof aufgeladen werden oder Brennstoffzellenbusse sind.



Auch beim Personal muss Knowhow aufgebaut werden, denn für die Planer ist die Umstellung Neuland: Wie Takte verdichtet und Routen verlängert werden können, muss mit längerer Vorlaufzeit geprüft werden. Die Kreisverwaltung rechnet mit vier Jahren Vorlaufzeit, anstelle von bisher zwei Jahren. Anfangs wird der Landkreis einen externen Projektsteuerer anstellen, der beim MVV die nötige Expertise einbringt, um die Umrüstung bis 2026 sicher zu stellen. Ab 2023 soll nach und nach das Personal des MVV die Aufgabe übernehmen.



„Der First Mover ist der first Depp.“

Gegen das Konzept stimmte Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU). Er hält es für „einen Riesenfehler“, dass sich der Landkreis auf den Batteriebus festlegt. „Man sollte technologieoffen sein“, mahnte er: „Das Vorpreschen wird uns bitter zu stehen kommen“, sagte Loderer: „Der First Mover ist der first Depp.“ Der Kostenaufwand sei zu groß für die „paar Tönnchen“ CO2, die eingespart würden. Er fürchtet, dass sich die Kosten für die Umstellung am Ende auf die Tickets niederschlagen und der ÖPNV unattraktiver wird.



Landrat Christoph Göbel (CSU) räumte diese Sorge aus: „Die Kosten für die Umstellung sind aus dem Landkreis-Haushalt zu bestreiten, sie werden nicht auf die Verbraucher umgelegt.“ Außerdem sei die Umstellung Pflicht: Seit Juni 2021 gilt das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz des Bundes zur Umsetzung der EU-Richtlinie „Clean Vehicles Direcitve“ (CVD). Der Anteil der Dieselbusse muss reduziert werden. Die Energiekosten spielten auch eine gravierende Rolle.



„Wir sind auf dem richtigen Weg“, kommentierte Brunnthals Bürgermeister Stephan Kern (CSU) das Konzept: „Die Preise für Wasserstoff werden günstiger werden, Strom teurer und Diesel viel, viel teurer.“

