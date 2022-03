Ukraine-Krieg: Landratsamt setzt auf Traglufthallen für Flüchtlinge - Standorte unbekannt

Von: Florian Prommer

In mehreren Kommunen standen Mitte der 2010er Jahre solche Traglufthallen, wie diese in Unterföhring. Wo die Hallen für Ukraine-Flüchtlinge stehen sollen, dazu macht das Landratsamt keine Angaben. (Archivbild) © Gerald Förtsch

Schon 2015 wurden in ihnen Flüchtlinge untergebracht und auch jetzt setzt das Landratsamt München auf Traglufthallen. Wo die beiden Hallen stehen sollen, ist noch nicht bekannt.

Landkreis - Bei der Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge setzt der Landkreis, wie schon 2015, auf Traglufthallen. Zwei dieser Hallen will man nun erneut aufstellen. In welchen Kommunen sie stehen sollen, dazu will sich das Landratsamt erst äußern, so teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit, „wenn sämtliche Voraussetzungen geklärt sind und entsprechende Genehmigungen vorliegen“.

In jeder Halle kommen rund 300 Ukrainer unter. Gut 800 Geflüchtete sind bislang laut Kreisbehörde im Landkreis angekommen. Um sie und weitere beherbergen zu können, arbeite man „mit unverminderter Intensität“ am Aufbau weiterer kurzfristig verfügbarer Unterbringungskapazitäten. Allein durch die geplante Containeranlage und die beiden Traglufthallen könnten bis zu 1000 zusätzliche Flüchtlinge untergebracht werden.

