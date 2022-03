Wohin mit den Kriegsflüchtlingen? Landkreis rechnet mit 50 Ukrainern für Tag

Von: Max Wochinger

Teilen

Das neue Ankunftszentrum in Haar: Der Gebäudekomplex dient bisher als Test- und Impfzentrum. (Archivbild) © Bert Brosch

Der Landkreis München rechnet mit 50 ukrainischen Kriegsflüchtlingen pro Tag. Die muss man irgendwo unterbringen - aber keinesfalls in Turnhallen wie 2015. Daher sucht der Kreis Wohnungen.

Landkreis – Der Landkreis München rechnet mit einer Aufnahme von 50 ukrainischen Flüchtlingen pro Tag. Für die kommenden Wochen sind weitere Zuweisungen von Geflüchteten angekündigt. Die Unterbringung könnte eine größere Herausforderung sein als die Verteilung der Menschen bei den Fluchtbewegungen 2015, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU). Aus den Fehlern von damals will die Kreisverwaltung aber gelernt haben.

Auch an Tag 15 seit dem Angriff Russlands auf die komplette Ukraine flüchten zehntausende Menschen aus dem Kriegsland. Bis zu 50 000 Geflüchtete könnten nach Schätzungen des bayerischen Innenministeriums in den kommenden Tagen und Wochen den Freistaat erreichen. Die Vertriebenen kommen in privaten und kommunalen Wohnungen unter. Die Regierung von Oberbayern teilt zudem ankommende Kriegsflüchtlinge den Landkreisen und zu. Am Montagnachmittag kamen die ersten 45 Geflüchteten durch die Zuweisung der übergeordneten Behörde in den Landkreis. Wie viele sich insgesamt im Landkreis aufhalten, weiß die Kreisverwaltung nicht.

„Vielleicht eine größere Herausforderung wie 2015“

Künftig sollen alle zugewiesenen Kriegsflüchtlinge zunächst ins neue Ankunftszentrum in Haar kommen. Von dort werden sie auf die Unterkünfte im Landkreis verteilt. Die Besorgung der Unterkünfte, das ist eine der Aufgaben, die das Landratsamt beschäftigt.

Auf den Landkreis würden laut einem Verteilungsschlüssel zwischen 1300 und 2600 Geflüchtete entfallen, die genaue Zahl kann jedoch niemand vorhersagen. Die Fluchtbewegungen seien „in Zahlen nicht nur vergleichbar mit 2015, vielleicht ist es sogar eine größere Herausforderung“, sagte Landrat Göbel mit verschnupfter Nase bei einem virtuellen Pressegespräch. Göbel hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in Isolation.

Landkreis zieht alle Register

Für die Unterbringung würden nun alle Register gezogen, „die wir kennen“, so Göbel. Ein großer Stab an Mitarbeitern würde versuchen, leer stehende, öffentliche Gebäude und Gewerbeimmobilien zu organisieren. Auch Wohncontainer sollen aufgestellt und Hotels vorübergehend genutzt werden.

Nur, so einfach ist es nicht. Noch immer beschäftigt die Kreisverwaltung die Zuwanderung von 2015 und 2016. „Die Herausforderung der Integration ist nicht kleiner geworden“, sagte Landrat Göbel. Die Probleme gebe es immer noch, seit Jahren.

„Es ist ganz wichtig, keine Konkurrenzen aufzumachen“

Die Kreisverwaltung will aus den Erfahrungen von vor knapp sieben Jahren gelernt haben: Diesmal will sie die Vertriebenen aus der Ukraine nicht in Schulen oder Turnhallen unterbringen. „Es ist ganz wichtig, keine Konkurrenzen aufzumachen“, sagte Göbel. In den Flüchtlingsjahren 2015 und 2016 wurden viele Geflüchtete in Turnhallen und öffentlichen Einrichtungen einquartiert. Später veränderte sich die Stimmung im Land; die rechtsextremistische AfD zog erstmals in den Bundestag ein.

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein

Ukrainische Flüchtlinge in Dreifachturnhallen, das Bild will Landrat Christoph Göbel tunlichst vermeiden. Zwei Tage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe die Kreisverwaltung Container bestellt. Traglufthallen sollen diesmal schnell aufgebaut werden, die Bodenverankerungen aus vergangenen Tagen seien noch da. Im Hinblick auf die Herausforderungen durch das Coronavirus und den Ukraine-Krieg zitierte Göbel Alt-Kanzlerin Angela Merkel: Wir schaffen das.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.