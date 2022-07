Ukrainische Kinder ab Herbst in Schulen: So werden sie unterrichtet

Von: Charlotte Borst

Lernen in der Willkommensklasse: Am Gymnasium Ismaning unterrichtet Olesia Basler Kinder aus der Ukraine. Im September werden neue Brückenklassen gebildet. Nur Lehrer fehlen noch. © PRIVAT

Ukrainische Kinder kommen ab dem nächsten Schuljahr an die weiterführenden Schulen im Landkreis. Dafür werden dringend Lehrer gesucht.

Landkreis – Olesia Basler ist ein Glücksfall. Die gebürtige Ukrainerin, die mit einem Deutschen verheiratet ist, unterrichtet eine der beiden Willkommensklassen am Gymnasium Ismaning. Sie spricht Deutsch, Ukrainisch und Russisch. Seit Mai meistert sie die Herausforderung, geflüchteten Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichem Alter und Kenntnisstand Deutsch beizubringen.

„Wir haben die Gruppen mehrmals umgruppiert“, erzählt Schulleiter Markus Martini. 24 ukrainische Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell das Gymnasium Ismaning, manche sind wieder weggezogen, andere gekommen. „Es gibt hoch motivierte Schülerinnen und Schüler, die schnell Fortschritte machen, und andere, die mit ihrem Schicksal hadern, die an ihre Väter im Krieg denken und heim wollen. Sie haben daher weniger Interesse, Deutsch und Englisch zu lernen“, berichtet Martini.

Ehrgeiziger Plan

Das Konzept der Willkommensklasse läuft nun aus. Die 415 jüngeren Kinder gehen ab Herbst in die Regelklassen der Grundschulen. Für die 550 Schüler von elf bis 17 Jahre werden ab Herbst an den weiterführenden Schulen 34 Brückenklassen gebildet. Denn das erklärte Ziel des Kultusministeriums ist es, die Schüler an die Regelklassen heranzuführen.

Am Gymnasium Ismaning baut Schulleiter Markus Martini im kommenden Schuljahr zwei Brückenklassen mit je 20 Schülern auf. Das Konzept sieht pro Woche zehn Stunden Deutsch vor, fünf Stunden Englisch und vier Stunden Mathematik. Zusätzlich wählen die Schüler mindestens vier und maximal elf Unterrichtsstunden aus, die sie in einer Regelklasse an Gymnasium, Realschule oder Mittelschule verbringen. Wie oft sie in den Fachunterricht, beispielsweise in Erdkunde, Geschichte, Sport, Musik oder Chemie hineinschnuppern, hängt vom eigenen Engagement ab.

Schulleiter kooperieren

Am Ende dieses Schuljahrs bekommen die ukrainischen Kinder und Jugendlichen kein Zeugnis, sondern eine Bestätigung – und eine Empfehlung: Die Lehrerkonferenz berät, ob sie an Gymnasium, Realschule oder Mittelschule an die Regelklassen andocken.

„Wir sprechen in der Klassenkonferenz Empfehlungen aus, denn wir sehen auch in den Willkommensklassen Unterschiede bei Lerneifer und Begabungen“, sagt Nikola Kurpas, die die Mittelschule Taufkirchen leitet, an der 26 ukrainische Schüler zwei Willkommensklassen besuchen. Kurpas steuert in Taufkirchen ebenso wie Markus Martini in Ismaning einen der sechs Schulverbünde, die das Schulamt gebildet hat: Hier kooperieren die Schulleiter der weiterführenden Schulen. Denn auch wenn ein ukrainisches Kind etwa am Lise-Meitner-Gymansium in Unterhaching oder an der Walter-Klingenbeck-Realschule in Taufkirchen angemeldet wird, besucht es ab September die Brückenklasse an der Mittelschule Taufkirchen. Nur für den Fachunterricht fährt es an die Schule, für die es eine Empfehlung bekommt.

Lehrer gesucht

Die Bereitstellung der Lehrkräfte für die Brückenklassen ist allerdings noch eine Herausforderung. „Die Personalsituation ist durchaus angespannt“, sagt Schulamtsdirektor Ulrich Barth. Trotzdem geht er davon aus, „zu Beginn des Schuljahres ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung zu haben.“ Auch externe Lehrkräfte mit entsprechender Ausbildung können sich bewerben.

Schulleiter Markus Martini ist zuversichtlich. „Die ukrainischen Schüler sind eine Bereicherung. Ihre Anwesenheit weckt ein unglaubliches Bewusstsein bei Schülern, Lehrern und Eltern.“ Schulsozialarbeit und Schülermitverwaltung engagierten sich sehr. Eine große Unterstützung seien die russischen Kinder, die ihre ukrainischen Mitschüler gut verstehen: „Wer meinte, da stünden sich zwei Gruppen misstrauisch gegenüber, hat sich geirrt. Sie verstehen sich sehr gut und sind heilfroh, dass sie sich haben.“

