Um Flüge und Co. auszugleichen: Landkreis verkauft Klimaschutz-Zertifikate

Von: Charlotte Borst

Wer fliegt, erzeugt CO2. Und wer das ausgleichen will, kann sich beim Landkreis München ab 2023 sogenannte Kompensationszertifikate kaufen. (Symbolbild) © IMAGO/Bayne Stanley

Wer fliegt, erzeugt CO2. Und wer das ausgleichen will, kann sich beim Landkreis München ab 2023 sogenannte Kompensationszertifikate kaufen. Das Geld fließt in Klimaschutzprojekte.

Landkreis – Der Landkreis München will CO2-Kompensationszertifikate verkaufen und durch das eingesammelte Geld Klimaschutz-Projekte ermöglichen, auf der Südhalbkugel, aber auch hier. Im Frühjahr soll die „Aktion Zukunft+“ in den Verkauf gehen, das hat der Energieausschuss befürwortet, der Kreistag muss die Zertifikat-Ausgabe aber noch beschließen. Und so funktioniert’s: Wer etwa eine Flugreise nicht vermeiden kann, gleicht den CO2-Fußabdruck durch eine freiwillige Spende aus, die in die Vermeidung von Kohlendioxid fließt oder in die Erzeugung von Ökostrom.

Der prosperierende Landkreis sei mit Unternehmen gesegnet, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU), viele hätten Interesse, auch lokale Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen: „Wer Geld in die Hand nimmt, auch zum Teil dazu verpflichtet ist, kann uns die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen, um hier vor der Haustür CO2 zu kompensieren.“ Waldaufforstung, Humusaufbau oder die Wiedervernässung von Mooren, seien Projekte, „die wir sonst nicht stemmen können“.

Zertifikat für eine Tonne CO2 kostet 20 Euro

Der Landkreis strebt mit dem „Gold-Standard“ das höchste Qualitätslevel bei der Auswahl der Klimaschutzmaßnahmen an, die nach strengeren Kriterien ausgesucht werden. Der Preis solcher Zertifikate liege zwischen 5,50 Euro und 20 Euro, erläuterte der Leiter des Sachgebiets Energie und Klimaschutz, Christian Wolf. Er empfahl als Preis für ein Zertifikat 20 Euro. Aus einem „Zwanziger“ pro Tonne CO2 sollen je neun Euro in lokale und globale Projekte fließen, die restlichen zwei Euro sind der Anteil für die Verwaltungskosten.

„Es gibt viele Unternehmen, und alle wollen grüner werden“, sagte Christian Wolf. Laut einer Marktanalyse des Bundesumweltamtes hat sich das Volumen an verkauften CO2-Zertifikaten seit 2016 versechsfacht: von 6,6 Millionen Tonnen im Jahr 2017 auf 43,6 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2020. „Experten sehen auch für 2022 keine Trendwende“, sagte Wolf. Ein Zertifikat, „aus der öffentlichen Verwaltung zu entwickeln und mit gewisser Glaubwürdigkeit zu vertreten“, sei „sehr gefragt“: „Die Unternehmen können es sich gut vorstellen, ihr Geld hier einzugeben statt in eine globale Kompensation umzuschichten.“ Selbst vorsichtigste Prognosen ließen mindestens 500 000 Euro pro Jahr für lokale Klimaschutzmaßnahmen erwarten.

Aktion finanziert sich quasi selbst

Der Verkauf der Zertifikate soll über einen Online-Shop in der Energieagentur Ebersberg-München erfolgen. Für die Auswahl und Begleitung lokaler und globaler Klimaschutzprojekte braucht die Energieagentur 2,5 neue Stellen. Im Landratsamt wird eine zusätzliche Stelle für Steuerung und Kontrolle benötigt. Für Werbung sollen zum Projektstart 280 000 Euro investiert werden.

Göbel sagte, bei den für 2023 geplanten Ausgaben bleibe es auch, „weil sich die Aktion künftig selbst finanziert, dazu zwingt uns auch der Gesetzgeber“.

„Kann uns mit Stolz erfüllen“

Die SPD hatte in einem kritischen Schreiben das Projekt hinterfragt, das vor drei Jahren unter dem Begriff „Zukunftsaktie“ ins Leben gerufen wurde und von dem man lange nichts mehr gehört hatte. Doch am Ende der Präsentation befürwortete auch die SPD die „Aktion Zukunft+“. „Die Fragen waren wichtig für die Entscheidungsfindung und haben zu teils überraschenden Antworten geführt“, sagte Ingrid Lenz-Aktas (SPD). Dass das Produkt beim Finanzamt als steuermindernd akzeptiert werde und der Landkreis sogar Spendenquittungen ausstellen dürfe, sei sehr positiv.

Oliver Seth (Grüne) lobte: „Dass wir als erster Landkreis hier versuchen, Kompensationszertifikate anzubieten, kann uns mit Stolz erfüllen.“ Man sollte den Austausch suchen zu den anderen Landkreisen, die schon begonnen haben, dem Landkreis München nachzueifern und ähnliche Wege gehen wollen.

