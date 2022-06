Umfrage im Landkreis: Alles wird teurer - wo sparen Sie?

Von: Laura May

Renate und Hans Stegbauer, Garching: „Wir haben schon vor ein paar Jahren angefangen, Prospekte zu vergleichen.“ © Dieter Michalek

Die Inflation in Deutschland ist mit über sieben Prozent aktuell so hoch wie zuletzt in den 1970er Jahren. Wir haben im Landkreis nachgefragt: Müssen Sie sparen? Und wenn ja, woran?

Landkreis – Einkaufen ohne auf Preisschilder zu achten. Klingt wie ein Satz aus der Vergangenheit. Fast alle Menschen im Landkreis schauen momentan auf die Kostenentwicklung von Benzin, Butter oder Brot. „Die Preise für Nahrungsmittel sind momentan so hoch“, sagt Batukan Gecgüner, Student an der TU in Garching, „ich versuche deshalb, oft in der Mensa zu essen, weil es günstiger ist“.

Judith Kleeberg, Aschheim: „Ich stelle mir momentan öfter die Frage: Brauche ich das wirklich?“ © Dieter Michalek

Auch Menschen, die nicht jeden Euro umdrehen müssen, stellen sich öfter die Frage: „Brauche ich das wirklich?“, sagt Judith Kleeberg aus Aschheim. Auch sie schaut aktuell mehr auf Angebote und bedient sich am kostenlosen Rewe-Gemüse für ihre Haustiere. „Das in Anführungszeichen Unnötige lässt man halt gerade weg“, sagt Hans Stegbauer aus Garching. Er persönlich versucht zudem mehr Rad zu fahren und so Benzin zu sparen.

Brigitte Bielike aus Taufkirchen spart aktuell vor allem Benzin. Das 9-Euro-Ticket macht für die die Bahn noch attraktiver im Vergleich zum Auto. Mit ihrer nicht allzu üppigen Rente fallen ihr die gestiegenen Preise im Supermarkt aktuell verstärkt auf, „aber ich habe auch schon vorher die Preise im Supermarkt verglichen“. Gönnen müsse man sich zwischendurch allerdings auch mal etwas. Am Eis spart die Rentnerin deshalb nicht. Auch wenn sie der stolze Preis von 3,80 Euro für zwei Kugeln Gefrorenes in Ottobrunn gerade schon gewundert hat. © Dieter Michalek

Ob die Inflation auch eine Chance sein kann, den allgemeinen Konsum zu reduzieren? Verzicht muss wieder gelernt werden. „Diese Jammerei regt auf“, sagt deshalb Angelika G. aus Aschheim. Ismael, ebenfalls aus Aschheim, kauft jedenfalls von allem etwas weniger, seitdem die Preise steigen. An der Tankstelle Gruber in Ottobrunn beobachtet Mitarbeiterin Diana Schlierf etwas anderes: „Es wird wirklich nicht weniger getankt.“ Ob existenzielle Sorgen oder Luxuseinbußen – die Inflation betrifft alle und verändert das Selbstverständnis der Verbraucher.

Seit elf Jahren arbeitet Diana Schlierf in der freien Tankstelle Gruber in Ottobrunn. „Wenn früher die Preise hoch waren, dann waren wir dafür verantwortlich“, sagt sie. Und sie betont: „Es sind die Mineralölkonzerne, die die Preise machen. Bisher nähmen die meisten Kunden die Preise allerdings mit einem gewissen Galgenhumor und schimpfen auf die Regierung. Erschreckend sei die Entwicklung der Benzinpreise allerdings schon: „Jede Lieferung wird teurer.“ Trotzdem versucht die freie Tankstelle bei dem täglichen „Rauf und Runter“ der Preise nicht mitzumachen © Dieter Michalek

