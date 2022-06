Umfrage unter Landkreis-Politikern: Was haben 9-Euro-Ticket und Tankrabatt gebracht?

Von: Laura May

Seit einem Monat kann man inzwischen mit dem 9-Euro-Ticket fahren © IMAGO / Sven Simon

Was haben 9-Euro-Ticket und Tankrabatt gebracht? Darüber gehen die Meinungen bei Politikern im Landkreis auseinander.

Landkreis – Wem nützt eine günstige Fahrkarte, wenn die Bahn dauernd ausfällt oder zu spät kommt? Das 9-Euro-Ticket macht Deutschland über den Sommer mobil – doch es rückt auch strukturelle Probleme des Schienenverkehrs in den Fokus, die jahrzehntelang verdrängt wurden.

Im Münchner Umland betrifft das vor allem die S-Bahn. Da wurde schlichtweg die „Modernisierung verpennt“, sagt Markus Büchler (Grüne), Landtagsabgeordneter aus Oberschleißheim. „Nach den Olympischen Spielen 1972 wurde da eigentlich nichts mehr gemacht.“

„Die Eisenbahnen um München herum sind am Anschlag.“

Überfüllte Züge und marode Verbindungen sind keine Probleme, die durch das 9-Euro-Ticket entstanden sind. „Die Strecken, die eh schon überfüllt waren, sind jetzt nur noch voller“, sagt Andreas Barth, Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn. „Die Eisenbahnen um München herum sind am Anschlag.“

Um die Nachhaltigkeit des 9-Euro-Tickets gibt es Diskussionen, über den Sanierungsbedarf der Bahn nicht: „Es wäre sinnvoller gewesen, das Geld direkt in die Infrastruktur zu stecken“, denkt etwa Landrat Christoph Göbel (CSU). „Es bräuchte mal so eine Finanzspritze wie in den 70er Jahren“, sagt auch Kreisrat Manfred Riederle (FDP).

Investitionen an vielen Stellen nötig

Die Probleme und Zuständigkeiten sind komplex. Zu lange wurde der Schienenverkehr von Landespolitik und CSU hinten angestellt – jetzt haben sich Milliarden an Kosten angestaut, sagt Pressesprecher Barth. Längere Bahnsteige für längere Züge, mehr Gleise, mehr Fahrzeuge, günstigere Tickets – es müsse an so vielen Stellen investiert werden.

Die Preise auf Verbraucher abzuwälzen ist keine Option, wenn man die Menschen langfristig vom Autofahren abbringen möchte. Doch bei der Frage der Mobilitätswende sind sich die Parteien uneins, das zeigt sich beim Tankrabatt. „Das war ein Kompromiss innerhalb der Koalition“, sagt Büchler. „die FDP wollte unbedingt die Autofahrer unterstützen.“ Viele Menschen seien auf ihr Auto angewiesen und könnten mit ihren Sorgen um steigende Benzinpreise nicht alleine gelassen werden, denkt Riederle. „Für die geht es um die Existenz.“

„Ein echter Schmarrn, der Rabatt kommt ja nicht mal beim Verbraucher an.“

Büchler würde diese Menschen hingegen eher durch andere Maßnahmen wie etwa der Reduktion der Einkommenssteuer entlasten. und „nicht das Benzin billiger machen für Porschefahrer, die mit 200 über die Autobahn brettern“. Auch Landrat Göbel sieht den Tankrabatt kritisch: „Aus meiner Sicht ist das ein echter Schmarrn, der Rabatt kommt ja nicht mal beim Verbraucher an.“

Wie es nach drei Monaten 9-Euro-Ticket und Tankrabatt weitergeht, ist noch offen. „Wir sollten auf jeden Fall eine Lösung finden für ein günstiges Ticket danach“, sagt Grünen-Abgeordneter Büchler. Dass es bei 9 Euro bleibt, hält er für unwahrscheinlich. Angesichts der hohen Kosten zur Netzverbesserung sei das nicht finanzierbar. Pro-Bahn-Sprecher Barth findet auch: „Irgendwas ähnlich Einfaches sollte es weiter geben, denn es ist das Unkomplizierte, was die Leute begeistert.“ Das Besondere sei die Fahrkarte, mit der man einfach einsteigen kann, ohne nachzudenken.

Ob das 9-Euro Ticket insgesamt ein Schritt in die richtige Richtung war? Da gehen die Meinungen der Parteien auseinander. CSU-Landrat Göbel sagt: „Ich würde die Wirkung gegen Null einstufen, nach drei Monaten hört es ja wieder auf.“ Grünen-Landtagsabgeordneter Büchler sieht in der Aktion hingegen einen Erfolg: „Unser Plan, den öffentlichen Nahverkehr zu bewerben, ist aufgegangen“, sagt er, „denn alle reden jetzt über die Modernisierung der Bahn.“

