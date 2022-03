„Verhältnisse ändern sich minütlich“: Mehr Ukraine-Flüchtlinge als erwartet

Von: Max Wochinger

Ein geflüchtetes Kind aus der Ukraine: In Höhenkirchen-Siegertsbrunn wurden mehrere Flüchtlingsfamilien aus dem Kriegsland aufgenommen. Ein Helferkreis organisierte im Haus Arche Noah einen Infotag. © mw

Das Landratsamt ist mit massiven Herausforderungen bei der Bewältigung der Zuwanderung von ukrainischen Flüchtlingen konfrontiert: Es kommen mehr Ukrainer als erwartet.

Landkreis – Der Landkreis München ist mit massiven Herausforderungen bei der Bewältigung der Zuwanderung von ukrainischen Flüchtlingen konfrontiert. 1900 Ukrainer sind mittlerweile im Landkreis angekommen – mehr als die Regierung von Oberbayern vorhergesagt hatte. „Die Verhältnisse ändern sich minütlich“, sagt Martin Scholtysik, Leiter des Ukraine-Koordinierungsstabs im Landratsamt. Die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, sie wird auch hier immer deutlicher.

Noch Anfang März erwartete Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bis zu 50 000 Flüchtlinge im Freistaat. Auf den Landkreis sollten 1300 bis 2600 entfallen. Mit der Prognose lag der erfahrene Politiker Herrmann weit daneben: Nicht mal drei Wochen später sind 71 000 Ukrainer nach Bayern gekommen, so das Innenministerium am Montag. In den Landkreis München sind mindestens 1900 Menschen eingereist, teilte Scholtysik dem Kreisausschuss vorgestern mit. „Der Zulauf ist enorm“, sagte er.

Neue Unterkünfte organisiert

Hauptaufgabe seines Koordinierungsstabs ist deshalb, die Flüchtlinge unterzubringen. Die Zeit drängt; am Wochenende wurde die Kapazitätsgrenze der Unterkünfte fast erreicht. Am Montag dann vorerst eine Verschnaufpause: Das Landratsamt konnte neue Unterkünfte organisieren. Derzeit stehen rund 450 Plätze zur Verfügung, sagte Scholtysik.

Die Kreisverwaltung setzt dabei auf Hotels, private Reihenhäuser und Wohnungen. Auch Container sollen aufgestellt werden. Es gibt konkrete Planungen: In der Biberger Straße in Unterhaching will das Landratsamt bereits kommende Woche einen Wohncontainer errichten. 260 Menschen sollen dort unterkommen. Auch in Unterschleißheim an der Südlichen Ingolstädter Straße sollen bald 120 Flüchtlinge so wohnen.

Container könnten schnell vergriffen sein

Bereits am 24. Februar, am Tag des Angriffs Russland auf die gesamte Ukraine, habe die Kreisverwaltung mehrere Container bestellt, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU). Die Bestellung wurde ohne Beratung im Kreistag ausgelöst, ohne zu wissen, wo sie später stehen sollen. Göbels Überlegung: Es werden viele Menschen auch in den Landkreis flüchten, Container könnten schnell vergriffen sein. Der Kauf könnte sich noch als kluger Schachzug herausstellen.

Eine weitere Säule der Strategie sind Traglufthallen. Nach Ansicht von Landrat Göbel haben diese Hallen zwei Vorteile: Sie könnten zügig aufgestellt werden. „In Taufkirchen sind die Bodenverankerungen noch da“, so Göbel. In drei bis vier Wochen könnte sie stehen und 300 Menschen beherbergen.

Technik fehlt

Zudem könnte an das Gebläse einer Traglufthalle ein Virenfilter angeschlossen werden. Das Gebläse sorgt dafür, dass der leichte Überdruck in der Halle erhalten bleibt – und sie so stehen kann. Die Sorge um eine Ausbreitung des Coronavirus unter Flüchtlingen ist im Landratsamt groß. Im Ankunftszentrum in Haar wurden bereits Flüchtlinge positiv auf das Coronavirus getestet. Sie wurden in einem Teil des Erstaufnahmelagers untergebracht, sagte Göbel.

Ein weiteres Problem bei der Zuwanderung der Flüchtlinge ist deren Registrierung. Der große Teil der Zuweisungen von der Regierung von Oberbayern wurde noch nicht registriert – obwohl das die Aufgabe der Regierungsbehörde ist. Der Grund ist fehlende Technik, sogenannte PIK-Stationen zum Erfassen von Fingerabdrücken.

Das Problem: Für die Ausstellung des Aufenthaltstitels der Ukrainer muss eine Registrierung erfolgt sein, sagte Landrat Göbel. Auch die Eröffnung eines Bankkontos hänge mit einer Registrierung zusammen. Weil ein Großteil der Flüchtlinge deshalb noch kein Girokonto besitzt, muss das Landratsamt Hilfeleistungen in bar auszahlen – bisher im „höheren sechsstelligen Bereich“, so Scholtysik. Landrat Göbel indes rechnet mit fünf Millionen Euro an zusätzlichen Ausgaben im Landkreis für die Bewältigung der größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.

