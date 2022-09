Vier-Tage-Woche bei gleichem Gehalt: Das sagen Unternehmer zu dieser innovativen Idee

Schenken ihrem Team einen Extratag Erholung bei gleichem Gehalt: Alexander Crusius und Andreas Schaller, Gründer des IT-Unternehmens Syskonzept Taufkirchen. © Marian Wilhelm/Firma

100 Prozent Gehalt, 80 Prozent Arbeit, 100 Prozent Produktivität. In Finnland oder Schweden laufen Experimente zur Vier-Tage-Woche oder 32-Stunden-Woche. Wie finden das hiesige Unternehmer?

Landkreis – Wo finden wir Personal? Diese Frage stellen sich momentan nicht nur Gastronomen. Auch in Handwerk, Industrie, Technik und Handel suchen Firmen dringend nach Arbeitskräften. Hatten früher die Bewerber noch feuchte Hände vor Vorstellungsgesprächen, müssen sich heute Arbeitgeber möglichst attraktiv vor Bewerbern präsentieren. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: mehr Geld, weniger Arbeit, extra Angebote oder Vergünstigungen im Bereich Wohnen, Sport oder Verkehr – oder flexiblere Arbeitszeiten.

Auch im Landkreis München findet man immer mehr Stellenangebote mit der Möglichkeit zur Vier-Tage-Woche. In den meisten Fällen handelt es sich bei diesem Angebot aber nicht um eine echte 32-Stunden-Woche bei vollem Gehalt, sondern um eine 40 Stunden Woche an vier Tagen. Dennoch: „Einen ganzen Tag mehr für Freunde, Familie und Hobbys – das ist ein großes Plus an Lebensqualität“, sagt Björn Hackert, Personalleiter von Fidelis Hotels, die unter anderem das Ibis-Hotel in Feldkirchen betreiben. Er bietet seinen Angestellten die flexible 40-Stunden-Woche an, um attraktiver für qualifiziertes Personal zu werden, – und die Rechnung scheint aufzugehen. „Auf die Vier-Tage-Woche bekommen wir tatsächlich Bewerbungen von gelernten Hotelfachkräften“, berichtet Hackert. In der Praxis tauchen neue Herausforderungen auf, wie die Tatsache, dass der Drei-Schicht-Betrieb mit drei Mal acht Stunden nicht mehr aufgeht.

XXXLutz koppelt Regelung als Verkaufsziele

Die zwei Extrastunden pro Mitarbeiter kosten zwar, haben aber auch Potenzial, sagt Hackert, „dann machen wir eben Sachen, die sonst hinten runter fallen“. Ob Zehn-Stunden-Arbeitstage zu anstrengend sind? Das sei sehr individuell. Fakt sei aber auch, dass in Hotel- und Gastronomie ohnehin oft Überstunden anfallen. Nach einer Zehn-Stunden-Schicht seien Überstunden rechtlich nicht mehr möglich – und der fünfte Tag dann sicher frei.

Auch das Möbelhaus XXXLutz in Aschheim setzt bei Stellen mit variablem Gehaltsanteil wie Möbelverkauf oder Küchenbereich seit Längerem auf die Vier-Tage-Woche: „Wir wissen um die Tatsache, dass Freizeit für immer mehr Menschen einen höheren und auch weiter wachsenden Stellenwert einnimmt“, sagt Pressesprecher Volker Michels. „Hinzu kommt der Wunsch nach mehr Flexibilität in der Arbeitswoche – gerade im Handel.“ Beim Möbelriesen ist die Vier-Tage-Woche allerdings an das Erreichen bestimmter Verkaufsziele gekoppelt.

„Da verliert man als Unternehmer die Flexibilität.“

Generell ist es immer wieder die Wirtschaftlichkeit, die Unternehmer abschreckt, das gleiche Gehalt für weniger Arbeit zu zahlen. Flexibilität hingegen befürwortet der Großteil. Alexander Löw, Geschäftsführer von Data-Warehouse in Ottobrunn, einer Cyber-Sicherheits-Firma mit rund 50 Mitarbeitern, kritisiert die arbeitsrechtliche Überregulierung. „In Deutschland versucht man, alles zu regeln, – da verliert man als Unternehmer die Flexibilität.“ In seiner Firma gibt es die Vier-Tage-Woche. Allerdings nur für bestimmte Stellen und bei 20 Prozent weniger Gehalt – zu klein sei der finanzielle Spielraum für volle Entlohnung.

Dass die Vier-Tage-Woche bei voller Entlohnung doch funktionieren kann, beweist das mittelständische IT-Unternehmen Syskonzept in Taufkirchen. Gemeinsam mit seinen rund 28 Mitarbeitern hat Gründer Andreas Schaller vor drei Jahren begonnen, ein Modell für die Zukunft zu entwickeln. Bei allen Überlegungen und Versuchen stand ein Gedanke im Mittelpunkt: Ein Extratag Erholung für das ganze Team.

Angestellte arbeiten effizienter

„Wir wollten uns als moderner Arbeitgeber präsentieren und die richtigen Leute anziehen“, sagt Schaller. Dabei entstanden Herausforderungen: Wie gewährleistet Syskonzept trotzdem einen 24/7-IT-Support? Wie viele Stunden arbeiten Angestellte für das Vollzeitgehalt? Wie läuft das mit den Urlaubstagen? Die Taufkirchner Firma fand für all die Probleme gemeinsam Lösungen und Kompromisse: Anstatt 32 oder 40 Stunden arbeiten die Angestellten 36 Stunden pro Woche an den vier Tagen, bei Feier- oder Brückentagen kommen Mitarbeiter dafür an einem anderen Tag, ähnlich beim Urlaub – bei 30 Urlaubstagen entstünde sonst ein zu großer Nachteil für den Arbeitgeber. Die Lösung bei Syskonzept: Teamgeist.

Natürlich sei das Modell eine indirekte Gehaltserhöhung, dafür würde seine Firma aber zum Mitarbeitermagnet und die Vorteile überwiegen insgesamt: „Durch den Anreiz haben wir schon einige Mitarbeiter gewonnen, die arbeiten effizienter und gleichzeitig steigt ihre und unsere Lebensqualität“, schwärmt Schaller.

Für welches Modell sich Arbeitgeber auch entscheiden, durch wachsende Personalnot werden Betriebe auch im Landkreis München zu attraktiven Stellenangeboten gezwungen. Die Idee, dass ihre Angestellten weniger Zeit für ein Vollzeitgehalt arbeiten, begeistert bisher allerdings wenige Unternehmensführungen oder Vorstandsvorsitzende.

