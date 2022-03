Volksfeste: Durchziehen? Absagen? So planen Kommunen im Landkreis-Norden

„Die Stimmung ist da“

Die vergangenen beiden Jahre sind die Volksfeste im Landkreis München ausgefallen. Wie schaut das heuer aus? Wir haben bei drei Kommunen im Landkreis-Norden nachgefragt.

Unterschleißheim: In Unterschleißheim soll das Lohhofer Volksfest in den Pfingstferien wieder aufleben: „Die Stimmung ist da“, sagt Bürgermeister Christoph Böck (SPD), „trotz der nicht einfachen Situation wollen wir es ermöglichen und haben dafür die Rückendeckung aus den städtischen Gremien.“ Das Konzept ist diesmal ein wenig geändert: „Das Zelt wird kleiner sein, aber dafür richten wir zwei Außenbiergärten ein.“

Eine Bierhütte gibt es diesmal nicht. Der langjährige Wirt hat der Stadt im Januar abgesagt, die Corona-Lage erschien im zu unsicher, weil sein großes Festzelt wenig Flexibilität ermöglicht. Zeitgleich traf zufällig ein anderes Angebot bei der Stadt ein: Mit einem kleineren Zelt kann die nun verpflichtete Brauerei auf veränderte Rahmenbedingungen besser reagieren. „Auch mit vielen Schaustellern sind schon Verträge geschlossen“, berichtet Böck, „der Volksfestplatz wird gut bestückt sein.“

Die Kinder- und Familientage sollen stattfinden. Der Seniorennachmittag – 2019 kamen 5500 Besucher – wird aber diesmal auf mehrere Tage verteilt, „so haben wir genug Kapazitäten an Sitzplätzen“, sagt Böck. Der Festgottesdienst am Pfingstmontag mit dem Trachtenverein ist auch schon terminiert. „Verzichten müssen wir nur auf den großen Vereinsumzug“, dieser fällt diesmal etwas kleiner aus. Die Teilnehmerzahlen der Vereine müssen coronabedingt begrenzt werden. „Das Volksfest ist eine Nummer kleiner als sonst“, sagt Böck: „Wir werden keine Werbung machen, denn wir brauchen diesmal keine Werbung. Das Lohhofer Volksfest ist ein Selbstläufer, weil die Leute mit großer Begeisterung kommen.“

Planungen unter Vorbehalt

Unterföhring: Das Bürgerfest Unterföhring wird vom 24. bis 29. Juni wieder als reguläres Bürgerfest stattfinden: mit Zelt, dieses Mal aber aller Voraussicht nach mit einem größeren Biergarten und Fahrgeschäften. Geplant ist auch der Einzug der Vereine, diverse Bands werden auftreten. Die Familien-, Kinder und Seniorennachmittage soll es auch wieder geben. Allerdings gilt das alles nur für den Fall, dass es die Corona-Lage zulässt. „Und der Ukraine-Krieg ist auch noch ein Faktor, der bedacht werden muss“, betont Kerstin Bühring, die Referentin des Bürgermeisters.

„Wir holen nun alles nach“

Garching: Kulturamtsleiter Thomas Gotterbarm steckt bis über beide Ohren in der Planung für die Garchinger Bürgerwoche vom 30. Juni bis 4. Juli. „Wir holen nun alles nach, was wir in den vergangenen zwei Jahren nicht machen konnten und durften. Es sieht grad super aus“, sagt er. Festumzug, Oldtimertreffen, Lasershow, Seniorennachmittag, Tauziehen und Fahrgeschäfte. „Alles Dinge, woran die Menschen Freude haben“, so Gotterbarm. Auch Festwirt Markus Gastberger, Pächter des Garchinger Augustiner, erwarte schon seinen Einsatz auf dem Volksfestplatz. Und am darauffolgenden Wochenende geht es dann gleich weiter mit dem beliebten Straßenfest in der Garchinger Innenstadt. Aufgezogen nach traditioneller Manier als ein von vielen ansässigen Vereinen getragenes Fest für die Bürgerschaft. „Wir achten bei den angebotenen Produkten darauf, dass sie bio, regional und auch dem Fair-Trade-Gedanken entsprechend sind. Garching ist ja auch Fair-Trade-Kommune und der Gedanke der Nachhaltigkeit soll hier zum Tragen kommen“, betont Gotterbarm. Das Zusammenkommen, Freude und Spaß miteinander zu haben und endlich wieder gemeinsam etwas unternehmen können, „das ist es doch, wonach wir uns sehnen nach dieser schrecklichen, unerfreulichen Zeit!“

