Volkstanzabend beweist: Bayerisches Brauchtum bereitet Freude

Von: Andreas Sachse

Polonaise Hand in Hand: Alle Gäste des Volkstanzabends kamen in Tracht und sorgten für zünftige Stimmung im Oberschleißheimer Bürgerhaus. © Dieter Michalek

Der Volkstanzabend des Landkreises in Oberschleißheim hat gezeigt, wie viel Freude bayerisches Brauchtum bereitet.

Oberschleißheim/Landkreis – „Achtung, jetzt gibt’s Gegenverkehr. Nehmt´s euch bei der Hand und unten durch.“ Nein! Das war keine Katastrophenschutzübung, die Magnus Kaindl im Bürgerhaus dirigiert hat. Der Tanzmeister des Münchner Kulturreferats führte durch die Polonaise. Die Polonaise, der polnische Nationaltanz, bei dem sich die Paare im Reigen durch den Saal bewegen, war nur eines von vielen Vergnügen, die Tanzmeister Kaindl den Gästen bereitet hatte. Bloß zuschauen war nicht erlaubt! Ob Polka, Landler oder Zwiefacher, von Walzer bis Dreher – beim Volkstanzabend des Landkreises im Oberschleißheimer Bürgerhaus erlebten die Gäste bayerische Lebenslust und Tanztradition leibhaftig.

Volkstanzabende wie dieser sind Teil der Kulturarbeit des Landkreises München. Kreiskulturreferent Rainer Klier ist daran gelegen, den Leuten bayerisches Volksgut zu vermitteln, aus früheren Zeiten überlieferte Tänze und Musikstücke. Eine Aufgabe, die ihm, wie er betont, „sehr am Herzen liegt“.

Von Dreher bis Polka: Die Musiker des Niederbayrischen Musikanten-Stammtischs trafen genau den richtigen Ton und brachten viel Schwung ins Bürgerhaus. © michalek

Für den Abend in Oberschleißheim hatte Klier sich von der Stadt München Tanzmeister Magnus Kaindl geliehen. Der in ähnlichen Veranstaltungen in der bayerischen Metropole erprobte Kaindl aus dem Kulturreferat teilt die Leidenschaft Kliers, tradiertes Tanz- und Musikgut den Menschen vor Ort näher zu bringen: „Am besten über ein niederschwelliges Angebot wie diesen Volkstanzabend in Oberschleißheim.“

Grundsätzlich geht es Klier nicht allein darum, bayerische Volkstänze am Leben zu erhalten. „Daheim im Landkreis München“ heißt ein im Juli startendes, neues Format des Kreiskulturreferats. Regionale Produkte, lokale Märkte, landestypische Veranstaltungen, aussterbende Berufe, alpenländisches Kunsthandwerk. „Alles fern ab vom Mainstream“, so Klier. Schon mal einen Federkielsticker erlebt, einen Seifenfabrikanten oder eine Lederhosenmanufaktur besucht? Nischen-Genres wie den Bandcontest des Kreisjungendrings zu unterstützen, lautet der Kulturauftrag, dem Klier sich mit Haut und Haaren verschrieben hat: Brauchtum möglichst mit Jugend zusammenzubringen und gerade junge Künstler zu fördern. „Wir wollen zeigen, dass Kultur in Bayern vielfältig ist“, ergänzt Klier.

Selbst die jüngsten Besucher hatten viel Spaß. © Dieter Michalek

Würdevoll und majestätisch bewegen sich die Tänzer derweil durch die Figuren der Polonaise. Sie alle tragen Tracht. „Gleiches Spiel noch mal“, ruft Tanzmeister Kaindl: „Vier Mal links, zwei Mal rechts und dann zu Acht.“ „Alle zamma ganz lustig sein wolln wir heut Abend“, hatte der ehrenamtliche Kreisvolksmusikpfleger Hubert Zellner den Tanzpaaren unter seinem gezwirbelten Schnauzer anfangs zugerufen. Dann ging es mit der Polonaise los.

Tanzmeister Kaindl war zu keinem Zeitpunkt bange, die Leute nicht motivieren zu können. „Wer zu uns kommt, der will auch tanzen.“