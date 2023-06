Hohes Waldbrand-Risiko: Feuerwehren in Alarmbereitschaft – auch wegen Sonnwendfeiern

Sonnwendfeuer, wie hier in Schliersee, werden am Wochenende vielerorts entzündet. (Symbolbild).

Das Waldbrand-Risiko im Landkreis ist hoch; auch Wiesen sind vielerorts ausgetrocknet. Gerade jetzt stehen am Wochenende Sonnwendfeiern an. Doch die Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft.

Landkreis – Die Lage in den Wäldern im Landkreis ist brandgefährlich. Während Flugzeuge seit Tagen Oberbayern überfliegen, um nach Feuern Ausschau zu halten, und auch heute wieder abheben, hat das hiesige Landratsamt die Waldbrandgefahr auf Stufe 4 von 5 erhöht. Auch das Risiko für Flächenbrände ist auf ausgetrockneten Wiesen hoch. Die Feuerwehren sind in Einsatzbereitschaft. Vor allem, weil am Wochenende vielerorts die Flammen sowieso lodern, bei Johanni- und Sonnwendfeuern. Angesichts des Risikos gilt dabei überall mehr denn je: höchste Vorsicht.

Für Christian Albrecht, Kommandant der Feuerwehr Unterhaching, ist die Brandgefahr durch anhaltende Trockenheit und Hitze nicht ungewöhnlich. „Wir sind darauf vorbereitet, wie in jedem Jahr.“ Nicht nur in Wäldern, auch auf trockenen Wiesen kann ein Funke schnell zum Großbrand werden.

Da stellt sich die Frage, ob die geplanten Sonnwendfeiern und Johannifeuer im Landkreis, auf denen traditionell ein großer Holzstoß entzündet wird, so stattfinden können, wie geplant. Kommandant Albrecht sieht zumindest für Unterhaching, wo die Sonnwendfeier der Birker Burschen am Samstag, 24. Juni, auf der Glonner Wiese geplant ist, kein Problem. Vorher, erklärt er, gibt es immer eine Begehung, bei der die Feuerwehr genau hinschaut, ob alles sicher ist und der Abstand zwischen Feuer und Besucherbänken groß genug ist. „Während der Feier sind wir mit einem Löschfahrzeug vor Ort, und mehrere Kameraden stehen immer direkt am Feuer, um sofort eingreifen zu können, sollte doch mal ein Funke zu weit fliegen“, versichert Albrecht. Auch die Birker Burschen vertrauen auf ihre Feuerwehr. Grundsätzlich halte man aber eh genug Abstand zu umstehenden Bäumen, heißt es seitens des Vereins.

„Rat zu Absagen halten wir derzeit nicht für angezeigt“

Im Tölzer Land war einigen Veranstaltern das Risiko zu hoch, sie sagten ihre Veranstaltungen bereits ab, darunter das „Berg in Flammen“ am Brauneck. Im Landkreis München ist das – bislang – nicht der Fall. „Die Absage einer Veranstaltung könnte allenfalls die örtliche Sicherheitsbehörde“, erklärt eine Sprecherin des Landratsamts auf Anfrage des Münchner Merkur. Vorgeben will man den Kommunen aber nichts. „Einen generellen Rat zu Absagen halten wir derzeit nicht für angezeigt.“ Die Feuerwehren wüssten die Gefahren der Trockenheit einzuschätzen und seien auf mögliche Wald- und Flächenbrände gut vorbereitet. Und für die anstehenden Sonnwendfeuer werden sie, so teilt die Behördensprecherin nach Rücksprache mit der Kreisbrandinspektion mit, entsprechende Vorkehrungen treffen, angepasst an die jeweiligen Örtlichkeiten.

Gefahr droht somit also vor allem da, wo keine Feuerwehr parat steht, einen Brand im Keim zu ersticken. Beim Spaziergehen im Wald. Eine achtlos weggeschnippte Kippe oder die Scherbe einer zerbrochenen Glasflasche – das reicht, um ein Feuer zu entfachen. Gerade derzeit. „Wir können nur alle zur Vorsicht mahnen“, sagt Christoph Schwer, der als Geschäftsführer der Waldbauern Ebersberg/München-Ost unter anderem zuständig ist für Aying, Grasbrunn und Putzbrunn. Das gelte sowohl für Spaziergänger und Sportler im Wald als auch für die Waldbesitzer selbst. Wege müssten frei gehalten werden, um den Feuerwehren im Ernstfall die Zufahrt zu allen Gebieten zu ermöglichen.

Gefährdet sind laut Landratsamt auch nicht alle Wälder, sondern gerade die an leichten, sandigen Standorten mit geringem Bewuchs, sonnige Waldlichtungen und Waldränder. Die Bürger bittet die Kreisbehörde daher, im Wald sowie in einer Entfernung von weniger als 100 Metern davon kein Feuer oder offenes Licht zu entzünden, keine offenen Feuerstätten zu errichten, keine Bodendecken abzubrennen oder Pflanzen flächenweise abzusengen. Auch das Rauchen sollte unterlassen werden. „Vorsicht sollten natürlich auch alle Privatpersonen walten lassen, insbesondere beim Grillen auf öffentlichen Grillplätzen“, mahnt die Landratsamtssprecherin.

