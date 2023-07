Windräder contra Flugverkehr: „Gute Chancen, dass einige Standorte zustimmungsfähig sind“

Von: Charlotte Borst

Teilen

Die Platzrunden am Sonderflughafen Oberschleißheim beschreiben die Linien, auf denen Übungsflüge erlaubt sind. Der Kreis über der TU München in Garching stellt ein Sperrgebiet für den Flugverkehr dar. © Grafik: MM/ DFS

Im Landkreis-Norden behindert der Flugverkehr den Bau von Windrädern. Die Kommunen lassen aber nicht locker: Unterschleißheim geht nun die Verlegung der Platzrunde an.

Unterschleißheim – Windkraftunterstützer dürften langsam ungeduldig werden. Weil Windräder den Flugverkehr stören könnten, kommen die Rotoren im Münchner Norden nicht voran. Dabei wollen die acht Nordallianz-Bürgermeister mit Vorrangflächen für Windkraft ihren Teil zum 1,8 Prozent-Ziel des Freistaats beitragen.

Flugsicherung oder Windkraft? Die Bürgermeister wollen wissen, ob sie auf Windkraft setzen können und haben am 2. Mai eine Resolution an die Bayerische Staatsregierung und die Deutschen Flugsicherung (DFS) geschickt (wir berichteten). Zwei Wochen später hat das Wirtschaftsministerium zu einem Fachgespräch geladen. Die DFS habe im Gespräch darauf hingewiesen, dass nahezu alle Schutzbereiche von Drehfunkfeuern von 15 auf sieben Kilometer reduziert worden seien, darunter das Drehfunkfeuer in Ottersberg bei Poing, das für Ismaning entscheidend ist. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums teilt auf Nachfrage mit: „Die DFS bittet die Gemeinden der Nordallianz, ihre Anträge erneut zu stellen, damit die neuen Rahmenbedingung in die Prüfung einbezogen werden können. Die DFS sieht nach eigener Aussage gute Chancen, dass einige Standorte für Windenergieanlagen zustimmungsfähig sind.“

Bürgermeister wünschen sich mehr Transparenz

Von Seiten der Bürgermeister wird bedauert, dass es weiter auf Einzelfallentscheidungen hinausläuft. Sie hätten sich mehr Transparenz gewünscht, indem die No-Go-Areas im Windatlas reduziert würden. Dennoch bereitet Ismaning erneut einen Antrag vor, informiert Gemeindesprecherin Christa Scharl.

In Ober- und Unterschleißheim gibt es ein zusätzliches Problem. Die Platzrunden am Sonderflughafen Oberschleißheim müssten verlegt werden. Sie sind eine rechtliche Gestattung und beschreiben in Oberschleißheim die Linien, auf der Segelflieger und kleine Motorflieger sowie Hubschrauber der Bundespolizei Übungsflüge machen dürfen. Bisher sind die Platzrunden ein Kompromiss aus Aspekten der Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Lärmvermeidung.

Platzrunde „ein dickes Brett“

Die Stadt Unterschleißheim bräuchte vier Windräder, um ihren Strombedarf klimaneutral abzudecken. Schon 2011 hatte sie über eine Studie Standorte ausgemacht: nordwestlich vom Unterschleißheimer See. Sie kann die Fläche aber nicht als Vorranggebiet eintragen, weil diese wegen des Flugverkehrs nicht genehmigungsfähig ist.

Trotzdem hat die SPD im April die Standortsuche neu beantragt. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) informierte im Umweltausschuss: Es zeichne sich ab, dass keine anderen Flächen gefunden werden könnten. Daher will die Stadt eine Veränderung der Platzrunden in Gang bringen. Auch wenn das „ein dickes Brett“ sei. Der Betreiber des Sonderflugplatzes müsste bei der Regierung von Oberbayern eine andere Platzrunde beantragen, dann könnte die Stadt bei der DSF ein neues Verfahren einleiten.

Anfang August trifft er sich mit Oberschleißheims Bürgermeister Markus Böck (CSU). Tino Schlagintweit (Grüne) hofft, dass Windkraft-Belange heute anders bewertet werden. Parallel prüft die Stadt, ob sie mit anderen Gemeinden kooperieren und einer Windraft-Genossenschaft beitreten, sich als reiner Investor an Windenergie-Projekten beteiligen oder in Windfonds und Off-Shore-Anlagen investieren könnte.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.