„Sauber Geld“ verdienen: Windkraft lohnt sich nicht nur ökologisch

Von: Bert Brosch

Mit bis zu 400 Windrädern rechnet Stefan Schelle (CSU), der Vorsitzende des Regionalen Planungsverbandes (RPV), für die Landkreise rund um München (Symbolbild) © IMAGO

Die Windräder werden kommen, nun hat RPV-Vorsitzender Stefan Schelle versucht, letzte Skeptiker mit attraktiven Zahlen zu überzeugen.

Landkreis – Mit bis zu 400 Windrädern rechnet Stefan Schelle (CSU), der Vorsitzende des Regionalen Planungsverbandes (RPV), für die Landkreise rund um München. „Windräder werfen eine hohe Rendite ab, das lohnt sich für den Investor und auch die Kommunen“, sagte Schelle bei einer Info-Veranstaltung seiner Partei in Garching.

Durch das seit 1. Februar geltende „Wind-an-Land-Gesetz“ sind alle Bundesländer verpflichtet „Vorrangflächen“ für Windkraft auszuweisen. Für Bayern bedeutet das bis zum Jahr 2032 1,8 Prozent der Landfläche, was 70 000 Quadratkilometer entspricht. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) hat die Koordination und Planung an die 18 regionalen Planungsverbände übergeben. Für die Landkreise rund um München inklusive der Landeshauptstadt ist das der Planungsverband 14, dem Schelle vorsitzt.

„Viel zu lange hat Bayern auf die Windkraft verzichtet

„Viel zu lange hat Bayern auf die Windkraft verzichtet. Durch das Gesetz der Bundesregierung müssen wir, also alle Kommunen, rasch reagieren“, betonte Schelle. Zum einen sei es so, dass das Gesetz klar vorsieht, wenn ein Bundesland die geforderte Vorrangfläche nicht nach Berlin meldet, dass theoretisch jeder Investor ein Windrad bauen kann, wo er will. „Dann haben wir als Kommunen keinerlei Mitspracherecht mehr“, warnte Schelle. Zum anderen stünden bereits zahlreiche Großkonzerne – zum Teil finanziert aus den heutigen Erdölländern Katar oder Saudi-Arabien – bereit und warteten nur darauf an ausgewiesenen Standorten Windräder zu bauen. „Daher sollten die Kommunen entweder alleine oder mit den Nachbarn prüfen, ob sie nicht selbst Windräder bauen wollen.“

Die gute Nachricht: Windenergie sei profitabel, stellte Schelle fest. Ein heutiges Windrad, Nabenhöhe 160 Meter, Gesamthöhe 260 Meter, koste rund fünf bis sechs Millionen Euro, inklusive des Grunds und der Zuleitung zum nächsten Umspannwerk. Als Fläche benötigt ein Windrad gerade mal 4000 Quadratmeter, also etwa einen halben Fußballplatz. Zum Vergleich: „Eine Biogasanlage benötigt hingegen 40 Mal so viel Fläche“, sagte Schelle. „Allerdings kommt noch die Zufahrt zum Windrad dazu und, wenn das Umspannwerk recht weit entfernt ist – was aktuell fast überall der Fall ist – kann die Leitung teuer werden.“ Das erste Windrad im Münchner Norden, auf dem Müllberg in Fröttmaning, sei sicher nicht wirtschaftlich gewesen, „das war ein Prestigeprojekt der Stadtwerke. Beim heutigen Strompreis verdienen die aber sauber Geld“, sagte Schelle. „Ich weiß von einem Windrad im Landkreis Ebersberg, das hat eine Jahresrendite von acht bis neun Prozent, das lohnt sich für alle.“

Jährlich 40.000 bis 60.000 Euro pro Windrad

Eine Gemeinde, die nicht selbst baut, könne über städtebauliche Verträge sowie Gewerbesteuer jährlich mit 40.000 bis 60.000 Euro pro Windrad rechnen – plus den günstigen Strom für vier bis acht Cent je kWh, statt 40 bis 60 Cent beim Stromversorger, rechnete Schelle vor.

Er rief alle Kommunen auf, Flächen auszuweisen und die Möglichkeit der Investition zu überdenken. „Das lange benutzte Argument des „Nicht-Windes“ in Bayern zieht nicht mehr. Der bayerische Windatlas zeigt sehr klar, dass fast in ganz Bayern der Wind ausreicht, auch rund um München.“ Allerdings sieht Schelle ein ganz anderes Problem: Es fehlen Stromtrassen, Leitungen, Trafostationen und vor allem Stromspeicher. „Hier muss sich noch sehr viel tun.“

