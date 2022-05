„Wir kommen nicht darum herum“: Landkreis will von Erdgas unabhängig sein

Von: Charlotte Borst

Der Landkreis will die Heizungen seiner Liegenschaften auf alternative Technik umrüsten. Die Grünen beantragten eine Umstellung auf Flüssiggas.

Landkreis – Die aktuelle weltpolitische Lage schlägt sich auch im Landkreis und seinen Kommunen nieder und fordert zum Handeln auf – im Kleinen wie im Großen. Das zeigte die Diskussion im Bauausschuss des Kreistags. Der Landkreis will beim Heizen seiner Liegenschaften von russischem Öl und Gas unabhängig werden.

Die Grünen beantragten eine Umstellung auf Flüssiggas. „Der nächste Winter kommt bestimmt“, sagte Fraktionschef Christoph Nadler. Dabei sollte Bio-Flüssiggas aus Abfallstoffen wie Fetten und Ölen verwendet werden. „Wir können die Liegenschaften und Schulen nicht ohne Gas lassen. Wir müssen reagieren“, appellierte Nadler.



„Es muss abgewogen werden, welche Lösung vor Ort sinnvoll ist“

Der SPD ist das zu kurz gegriffen. Sie stellte einen Änderungsantrag: Neben Flüssiggas sollten auch andere alternative Technologien geprüft werden. „Es muss abgewogen werden, welche Lösung vor Ort sinnvoll ist“, sagt Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD). Nach längerer Debatte fasste Landrat Christoph Göbel (CSU) die Meinungen der Ausschussmitglieder in einem Antrag zusammen: Die Möglichkeit einer Umstellung auf alternative Heiztechniken soll in den Liegenschaften geprüft werden, Flüssiggas soll aber keinen Vorrang haben. Dem stimmte der Ausschuss einstimmig zu. Auch die Schulzweckverbände werden aufgefordert, eine Umrüstung zu prüfen.



Bisher betreibt der Landkreis noch sechs Gebäude mit Erdgas: die KFZ-Zulassungsstelle in Grasbrunn, die Berufsschule München-Riem, den ABC-Zug in Haar, die Flüchtlingsunterkünfte in Putzbrunn und in Sauerlach sowie das Jugendbildungszentrum in Siegsdorf. Alle anderen Liegenschaften werden mit Geothermie, Holzpellets oder Fernwärme der Stadtwerke München versorgt.

„Nicht alles, was grün ist, ist auch gut“

„Nicht alles, was grün ist, ist auch gut“, sagte Brunnthals Bürgermeister Stefan Kern (CSU) und warnte vor „Übersprungshandlungen“. Biogas sei gut, aber nur, wenn man es über die bestehenden Leitungen anliefere. Für die Herstellung von Flüssiggas müsste Palmöl gewonnen und Regenwald gerodet werden. Reststoffe aus Fetten, die die Grünen verwenden wollen, seien gut, stünden aber nicht ausreichend zur Verfügung. Auch optisch spreche einiges gegen Flüssiggas: „Die Tanks sind riesig und müssen oberirdisch aufgestellt werden.“



Freie Wähler und CSU begrüßten den Vorschlag der SPD. Man sollte alle Alternativen prüfen und sich die Zeit nehmen, es richtig zu machen, betonte Helmut Horst (CSU). Manfred Riederle (FDP) warnte, das Pferd falsch herum aufzuzäumen: „Wir dürfen nicht in Aktionismus verfallen.“ Die Entscheidungen lägen zunächst auf Bundesebene. „Wir sollten nicht unnötige Verunsicherung herbeiführen.“ Die Umstellungen der Liegenschaften würde große finanzielle Mittel binden der Liegenschafte würde viel Geld kosten und die weitere Beurteilung innovativer Technik viel Zeit binden und die fortlaufende Beurteilung innovativer Technik viel Zeit binden. „Es ist schon ein großer Schuh, den wir unserer Verwaltung hier anziehen. Damit kann man einen Mann fünf Jahre beschäftigen.“ Statt sich mit Flüssiggas und wenigen Liegenschaften aufzuhalten, sollte der Landkreis klären, „wie unsere Energieversorgung zukunftsfähig wird. Wir sitzen hier auf einem Meer geothermischer Wärme. Wir sollten den Schatz endlich heben.“ So schwierig diese Aufgabe sei, sagte Riederle: „Wir kommen nicht darum herum.“

