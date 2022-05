„Wo sind die Leute nur hin?“ Firmen beklagen Fachkräftemangel

Von: Bert Brosch

Teilen

Um Lösungen für den Fachkräftemangel ringt der IHK-Regionalausschuss, der jetzt tagte. © Bert Brosch

Das größte Problem für die Unternehmen im Landkreis München? Das sind nicht etwa Inflation, Energiepreise oder Materialengpässe. Es ist das fehlende Personal. Das wurde beim IHK-Regionalausschuss deutlich.

Landkreis – Das Hauptproblem für die Unternehmen im Landkreis München sind demnach nicht etwa Inflation, Energiepreise oder Materialengpässe, nein, es ist das fehlende Personal. „Wir haben im Landkreis die tollsten Firmen mit den schönsten Ideen – doch was nützen uns die, wenn wir keine Leute, keine Auszubildenden, keine Fachkräfte haben?“, fasste der IHK-Regionalvorsitzende Christoph Leicher die Misere knapp zusammen beim IHK-Regionalausschuss.

Die IHK machte Anfang des Jahres eine Konjunkturumfrage unter seinen Mitgliedern im Landkreis. Laut Referatsleiterin Elfriede Kerschl sehen 39 Prozent die Inlandsnachfrage, 59 Prozent die steigenden Energie- und Rohstoffpreise als Hauptproblem an. Größte Schwierigkeit ist jedoch für 64 Prozent der Fachkräftemangel. Am stärksten betroffen mit 86 Prozent ist hier das Baugewerbe, gefolgt vom Tourismus, Einzelhandel, Industrie und Großhandel. Dabei würden ebenso Menschen ohne Berufsausbildung (Tourismus 70 Prozent), Fachkräfte (Baugewerbe und Handel 50 Prozent) oder Hochschulabsolventen (Informationstechnologie 80 Prozent) händeringend gesucht.

„Den Mangel gibt es schon seit Jahren.“

„Alle Branchen wollen deutlich mehr ausbilden als bisher“, sagte Kerschl. Das Problem sei jedoch, dass immer weniger Schüler eine Ausbildung wünschen, stattdessen auf eine Hochschule gehen. „Vergleicht man die Zahlen der Schulabgänger und neuen Rentner, dann haben wir bis zum Jahr 2030 in Bayern eine Lücke von 1,3 Millionen Erwerbstätigen und damit Steuerzahlern“, sagte Kerschl. In Bayern würden dann 630 000 Fachkräfte fehlen. „Ein Lösungsansatz sind Fachkräfte aus dem Ausland, die heutigen Mitarbeiter an sich zu binden und mehr Frauen mit flexiblen Arbeitszeiten einzustellen.“

Dabei ist der Fachkräftemangel etwa bei Busfahrern oder im Pflegebereich nicht erst durch die Corona-Pandemie entstanden, erklärte Winfried Hüntelmann von der Arbeitsagentur München: „Es haben sich zwar einige umorientiert, aber den Mangel gibt es schon seit Jahren.“ Eine Möglichkeit, diesen Mangel zu beheben, sind Ausbildungsbörsen, Qualifikationen und Ausbildungen nachholen und die Digitalisierung für die junge Generation vorantreiben. Wer sich arbeitslos melde, habe zu 46 Prozent keine Ausbildung. „Wir als Arbeitsagentur sind weg von der Arbeitsvermittlung zur Arbeitgeber-Beratung, aber noch nicht alle Firmen kommen zu uns“, sagte Hüntelmann. Viele Unternehmen, ergänzte IHK-Regionalchef Leicher, hätten in der Tat Probleme damit, sich beim Arbeitsamt beraten zu lassen, sie hätten Ressentiments.

Personal im Ausland anwerben, ist aufwendig

„Wo sind die Leute alle nur hin? Wir haben ja keine hohen oder gestiegenen Arbeitslosenzahlen“, fragte Magnus Harlander, Gründer und Vorsitzender der Isar AG, einer Gesellschaft für nachhaltige Beteiligungen. Währendessen berichtete Philipp Bryxi, Prokurist bei IABG in Ottobrunn, von den Problemen bei der Personal-Akquise im Ausland. Diese binde viele Ressourcen für Visa und Formulare. Am Ende wisse man nicht, ob der Mitarbeiter zu einem passe. „Daher holen wir keine Fachkräfte mehr aus dem Ausland. Wir bräuchten eine Plattform, die das vorbereitet.“ Für Florian Schardt, Geschäftsführer der „fme Unternehmensbeteiligungen“, sind ein großes Problem die Arbeitszeiten. „Für viele Frauen und Männer sind Kinder, Familie und Beruf nicht vereinbar. Es ist doch fatal, wenn eine Gruppe einer Kindertagesstätte wegen Personalmangel schließen muss. Das bedeutet, es fällt für 25 Kinder die Betreuung weg und damit sind es auch 25 Fachkräfte weniger.“

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.