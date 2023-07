Landkreis München zahlt Leistungsempfängern mehr Geld fürs Wohnen

Von: Charlotte Borst

Die Mieten gehen nach oben. Das will jetzt der Landkreis abfedern. Symbolfoto: © Marc Schreib

Der Landkreis aktualisiert die Mietkosten-Grenzen für Leistungsempfänger. Das heißt mit anderem Worten: Mehr Geld für Unterkunft und Heizung.

Landkreis – Die durchschnittliche Miete ist im Landkreis München in den vergangenen zwei Jahren über alle Wohnungsgrößen hinweg weiter stark gestiegen. Daher ist es plausibel, dass der Landkreis die Mietkosten-Grenzen für Leistungsempfänger aktualisiert. Wer zum Beispiel Wohnraum an ukrainische Kriegsflüchtlinge vermietet, erhält nun mehr Geld für Unterkunft und Heizung.

Für eine Wohnfläche von 65 Quadratmeter für einen Zwei-Personen-Haushalt erhöht sich die Mietobergrenze um rund 70 Euro pro Monat. Der Landkreis hebt die Richtwerte je nach Haushaltsgröße und Lage um bis zu 130 Euro an. Die Mietobergrenze für einen Ein-Personen-Haushalt mit 50 Quadratmetern liegt zum Beispiel in Unterföhring bei 790 Euro, in Haar bei 750 und in Sauerlach bei 650 Euro. Verglichen mit 2021 ist der Richtwert, beispielsweise in Unterföhring um 50 Euro gestiegen.

Gutachten in Auftrag

Der Landkreis hat für die Anpassung der Richtwerte ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Gutachter der Firma Empirica wählten die Mietobergrenzen im Sinne der Leistungsempfänger so hoch, dass dadurch ein bestimmter Anteil an Wohnungen anmietbar ist, aber gleichzeitig nicht unangemessen teure Mieten gezahlt werden. Die Mitglieder im Sozialausschuss lobten, die Herangehensweise sei realistisch und beschlossen, dass die neuen Mietobergrenzen ab 1. August für Arbeitssuchende sowie ältere und dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen gelten.

Aktuelles Mietniveau im Landkreis ermittelt

Die Gutachter hatten zunächst das aktuelle Mietniveau im Landkreis ermittelt und dafür den Landkreis in fünf Räume eingeteilt. Die Streuung der kommunalen Mietniveaus reichte von 11 Euro (Aying) bis 15,76 Euro pro Quadratmeter (Grünwald). Räumlich betrachtet war ein Mietgefälle ausgehend von den an die Stadt München grenzenden Kommunen hin zu weiter entfernten erkennbar, besonders in südöstliche Richtung. Zwischen dem vierten Quartal 2019 und dem vierten Quartal 2021 stiegen die durchschnittlichen Mieten über alle Wohnungsgrößen hinweg um rund 1,07 Euro pro Quadratmeter an. Von den 143 574 Haushalten im Landkreis wohnen 47,6 Prozent als Eigentümer in ihrem Wohnraum (68 402 Haushalte). 52,4 Prozent (75 170 Haushalte) wohnen zur Miete.

Manche Vermieter kassieren gnadenlos ab

Eine kritische Anmerkung kam von CSU-Kreisrätin Nicola Gerhardt. Sie leitet seit neun Jahren den Asylhelferkreis Garching und beobachtet, dass Vermieter, die zunächst Flüchtlinge aus der Ukraine kostenlos einquartierten, jetzt bei der Unterbringung mehrerer Personen in kleinen Wohnungen abkassierten: „Das grenzt teilweise an Wucher“, sagte sie. Denn Vermieter erzielten mehr Geld, wenn sie Zimmer an verschiedene Personen vermieten, statt die Wohnung insgesamt als Drei-Zimmer-Wohnung zu vergeben. Das Problem sei grundsätzlich bekannt, sagte Göbel, die Gesetzgebung sei aber aufseiten der Mieter, die unterkommen wollten.