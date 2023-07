Umgestürzte Bäume: Vorsicht in den Erholungsgebieten - vor allem in den Isarauen

Von: Florian Prommer

Teilen

Umgestürzte Bäume machen den Isarradweg zum Teil unpassierbar. © Landratsamt

In den Erholungsgebieten im Landkreis München, gerade in den Isarauen, ist besondere Vorsicht geboten. Der Sturm hat etliche Bäume umgeworfen.

Landkreis - Spaziergänger und Radfahrer sollten in den Erholungsgebieten derzeit besonders vorsichtig sein: Die schweren Gewitter und Stürme, die in den letzten Tagen auch über den Landkreis hinweggezogen sind, haben dem Baumbestand im Landkreis teils erheblich zugesetzt. Das teilt das Landratsamt mit. Insbesondere betroffen sind auch die Erholungsgebiete im Landkreis sowie der Isarradweg nördlich der Landeshauptstadt (Isarauen Nord).

Zurzeit werde, so die Kreisbehörde, mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden und Kontrolle des Baumbestandes auf Verkehrssicherheit gearbeitet. „Dies wird aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen“, schreibt das Landratsamt . Besucher der Erholungsgebiete werden dringend gebeten, sich zur eigenen Sicherheit umsichtig zu verhalten und abgesperrte Bereiche nicht zu betreten. Die Beseitigung der teils erheblichen Schäden am Isarradweg nördlich von München wird laut Landratsamt bis zum Wochenende nicht vollständig möglich sein. Der Isarradweg sollte deshalb die nächsten Tage noch gemieden werden.